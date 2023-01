Dnes v ZOO: Zmatená Sid udělá z Haďáka paroháče

Už v 79. díle seriálu ZOO čeká totiž oblíbené hrdiny seriálu několik změn a výzev, kterým musí čelit. Znepokojení diváci netrpělivě sledují vývoj vztahu Sid a Adama. Zamilované hrdličky byli až doposud snad posledním stabilním párem, který v seriálu zůstal. Dějová zápletka se ale začíná přiostřovat. A do děje vstupuje bohémský Filip.

Sid zalhala Haďákovi, tají Tomáše Kluse

Sid začínala v seriálu vedle bohatého synka Alberta, kterého ztvárňuje David Gránský. Ten velmi brzy zjistil, že jde o dědičkou sklářského impéria, a tak dělal psí kusy, aby si jí udržel. Sid ale není hloupá, navíc jí peníze vlastně nic moc neříkají. Jejich vztah tak nakonec skončil bez toho, aby se Albert do rodiny přiženil, jak zcela nepochybně předtím plánoval.

Zamilovala se ale do Haďáka. Trochu komplikovaného muže, který ji naprosto okouzlil. Ze začátku to chvíli trvalo, nakonec k sobě ale našli cestu. Teď jsou v podstatě nejsladším párem široko daleko. Ale! Sid uprosila babičku, aby Haďákovi zafinancovala cestu do Amazonie, na kterou neměl a chystala se mu být oporou. To by se ale nesměl objevit Filip, trochu slavný fotograf, který miluje magii, jógu a všechny dobré energie. Osud tomu chtěl, že neměl kde bydlet a Sid se zrovna uvolnil pokoj. Zatím to není jisté, ale z Haďáka je skoro paroháč.

Stázka jako hlavní téma ředitelky Roklové

Změny čekají také ředitelku Roklovou. Ta se musí vypořádat s novou dcerou svého muže, o které neměla ani ponětí. A také zradou, když se dozví, kdo bývalá milenka jejího muže ve skutečnosti je. Lest na ní chystá také starosta, který opět obrátil. Už se s ní nechce kamarádit. To Albertovi samozřejmě hraje do karet.

A pak je tu Charlie, který se pokouší bohaté obrat a chudým dát. Ačkoliv se všichni začínají ztrácet v tom, co tenhle šarmantní županový král vlastně dělá. Proč ho ty holky tak poslouchají? Nějakým způsobem to budí pocit, že na ně ví něco tak unikátního, že se dámy bojí mu v mnoha případech odporovat. Nebo utéct. Schovat se někde. A už se nikdy neukázat.

Robert Kajnar se probudí, Elišku si ale nepamatuje

Zlatá Ilonka, ta naopak vypadá, že by si Charlieho hned nastěhovala k sobě do pokojíčku. Už v nedávném díle mu naznačila, že jí na jednom místě vlastně nic nedrží a bude ho následovat kamkoliv. Nedá se ovšem říct, že by z takového vyznání měl radost. Probudí se také Robert Kajnar, láska Elišky Krásné. Jeho věrnou přítelkyni však čeká pořádně nepříjemné překvapení. Nebude si ji pamatovat, čehož využije jeho bývalá žena.

Nesmíme zapomenout ani na zoufalého Karla Rokla, který se sžívá se Stázkou, drtí ho však obavy, že přijde o svou milovanou ženu. Jak tohle všechno dopadne se můžete podívat už večer ve 20.20 na Primě!

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

