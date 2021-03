Exprezidentova žena. Dagmar Havlová slaví narozeniny. I s pomocí doktorů vypadá stále skvěle

Kdo by to do ní řekl. Bývalá první dáma České republiky Dagmar Havlová-Veškrnová slaví už 68 let. Kromě jiného se tato slavná herečka nadále věnuje svému oboru, pěstuje květiny a užívá si života. Její plastické úpravy zevnějšku jsou nepřehlédnutelné, a tak rozhodně nevypadá jako dáma v důchodu…