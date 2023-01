Seriál ZOO zažívá velké změny: Kdo chystá odchod ze seriálu?

Nový rok přináší v ZOO také nové hvězdy a postavy. Seriál přivítal v díle číslo 75 Tomáše Kluse, jako fotografa Filipa. Zdá se, že bude velmi důležitý ve vztahu Sid a Adama. Mladá blondýnka mu totiž až nebezpečně imponuje. Postava, kterou hraje Michaela Pecháčková, se na Filipa nemůže vynadívat. A to se Haďákovi určitě líbit nebude...

Přichází Sandra Nováková a Lucie Šteflová

Šušká se také o Sandře Novákové, která si ještě nedávno užívala s rodinou krásnou dovolenou na Zanzibaru. V ZOO by se měla objevit jako nová chovatelka v díle číslo 89. Přišla také Kateřina Kytková, rázná majitelka psího útulku v podání Lucie Šteflové. Hned v prvních okamžicích se ostře navezla do Charlieho, kterého hraje Marek Němec.

„S Markem Němcem se točí hezky. První natáčecí den byl pro mě trochu stres a jsem ráda, že Marek k tomu přistoupil s humorem. Dokáže odlehčit atmosféru a ta spolupráce je moc příjemná. Pavel Soukup, který mi hraje dědečka, to zase odlehčuje svou galantností, a to je imponující. Navozuje to dobré prostředí. Občas se potkám s dvojčaty Luckou a Bárou. Známe se, dokonce jsme spolu točily. Nějaké scény mě čekají i s Evou Burešovou, ale zatím jsme se ještě nepotkaly. Uvidíme,“ říká Šteflová o své roli.

Co řekne Petr na Ilonky novou zálibu?

Diváci si mohou Lucii pamatovat z úspěšného filmu Jiřího Vejdělka Něžné vlny. Nebyla to ale její jediná role. Ještě jako osmiletá si zahrála dceru Miroslava Táborského v seriálu Místo nahoře. Ve stejném roce přišla role Dorli ve filmu Krev zmizelého. Hrála také v Kameňáku 4 Jolanu. V roce 2011 si zahrála dceru Ondřeje Vetchého ve filmu Vendeta. A dnes je šťastnou maminkou pětileté dcery Emmy.

Nabízí se ale otázka, zda Charlie a děvčata Izy a Tes zůstanou i po Evině příchodu. Začínají totiž uvažovat, zda je pro ně místo, kde teď žijí, skutečně tím pravým. Nebo se snad shledají obě s Evou? A budou tvořit šťastnou rodinu? Odpustí Petr své čestné Ilonce, že se zapletla do kriminálních činností? Bude jí pořád důvěřovat? Možná se s Eviným příchodem hned několik známých postav ztratí… Uvažují tvůrci o odchodu dvojčat a věrné hospodyně?

Zdroj: Instagram, seriál ZOO, wikipedia.org

KAM DÁL: Marek Lambora se z bohatého podnikatele změnil na faráře: V Půlnoční zpovědi si zahraje po boku Denisy Nesvačilové.