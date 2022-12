Zamilovaná Monika Bagárová září štěstím. Od Muradova chtěla odejít celé roky, nový vztah prozradil blízký přítel

Monika Bagárová je česká zpěvačka romského původu, a také jedna z našich nejúspěšnějších influencerek. Opakovaně zasedla v porotě show Česko hledá Superstar, je činná na sociálních sítích, a dokonce nedávno představila svojí vlastní značku kosmetiky. Mezi její blízké přátele patří zpěvák Honza Bendig nebo třeba Markéta Konvičková. Neméně důležitá je pro ni sestra Natálie, ke které má, stejně jako ke zbytku své rodiny, velmi blízko.

S Muradovem to nefungovalo, přiznala

Mladá umělkyně vystoupila v rozhovoru pro Evropu 2 s názvem BEHIND THE INSTAGRAM, který pravidelně vychází na platformě Youtube, kde prozradila, že se na ni momentálně obrací maminky s dotazy, jak mají odejít z nefunkčního vztahu, když už mají partneři závazek v podobě společného potomka. Sama ale přiznala, že u ní nešlo o jednoduché a náhlé rozhodnutí, naopak svůj odchod uvažovala celé roky. Po tom, jak se rodina prezentovala na Instagramu, je to velké překvapení.

Muradov má teď mít poměr se Sabinou z reality show má teď mít poměr se Sabinou z reality show Love Island , která kvůli němu měla opustit svého Zbyňka. Ten ale jakýkoliv poměr veřejně popřel a od mladé ženy se distancoval.

„To nefungovalo, nebylo to prostě v pořádku,“ řekla narovinu. Na druhou stranu nechtěla sebrat své dceři tátu. „Tam šlo jenom o to, být rodina. Když ale zjistíte, že dítě potřebuje silnou mámu, potřebuje vidět mámu se usmívat, tak jsem sebrala všechnu sílu a řekla jsem si, že takových maminek je spousta a život jde dál.“ Rozhodnutí jí také ulehčila finanční situace. Sama je schopna se o Ruminku postarat a nebyla finančně závislá na svém partnerovi. „Vždy chcete to nejlepší, pro to dítě.“

Podrazil ji někdo z blízkých

„Vždy se ty věci dají vyřešit, ačkoliv jsou začátky těžký. Dítě potřebuje vidět šťastnou rodinu, i kdyby to mělo být bez táty. Vždycky se najde cesta k tomu, aby ten život mohl být lepší,“ dodává. Svým odvážným rozhodnutím se stala inspirací pro další maminky, které teprve sbírají odvahu, aby ukončily vše, co už jim více ubližuje, než slouží.

Ačkoliv svůj nový vztah si chtěla nechat pro sebe, protože už nechce nadále v této oblasti čelit tlaku veřejnosti, prozradil ho blízký přítel. Monika totiž na Instagramu zkusila funkci "CLOSE FRIENDS", což se jí podle jejich slov nakonec vůbec nevyplatilo. Zveřejnila jen pro své blízké přátelé fotku se svou novou láskou, a někdo to prozradil do médií. Teď prý hledá, kdo za tím stál.

Právě v této době vydává Monika Bagárová také nové CD, které se příhodně jmenuje „Silnější“. S Ruminkou jí čekají krásné Vánoce, které stráví v kruhu nejbližších. S Machem se dcera uvidí později.

