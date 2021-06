SuperStar: Natáčení castingů šéfují dvě rozkošná miminka. Kat Habera se ujal role mazlícího dědečka

Loňské finále oblíbené pěvěcké soutěže SuperStar proběhlo ke konci jarní pandemie, jen tři dny po narození Rumii Muradov, dcery zpěvačky Moniky Bagárové. Ta komentovala závěrečný večer online z domova, neboť rozkošnou třídenní holčičku nechtěla ani na vteřinu opustit. Rok se s rokem sešel a v zákulisí natáčení castingů jsou již miminka dvě.

Druhá žena v pětičlenné porotě SuperStar, Patricie Pagáčová, stihla otěhotnět a také před pěti týdny porodit dceru Bibianu. „Přesně to svět potřeboval! Další Pagáčovou!“ napsala herečka k fotografii s miminkem v porodnici na svůj instagram. A podobná myšlenka asi probleskla hlavou i šéfovi produkce soutěže, jejíž castingová kola měla co nevidět začít.

Změny v porotě?

Na změnu ve složení poroty ale nepomyslel vůbec nikdo - osvědčená sehraná parta je zárukou skvělé zábavy a také nijak přehnaně kontroverzního posuzování výkonů soutěžících. A to je pro soutěž typu SuperStar velmi důležité.

Ne všichni potenciálně vtipní porotoci by totiž dokázali být také nekompromisními soudci, co se nebojí dát nadanému zlatý tiket nebo poslat namacharovaného zpěváka bez skrupulí domů. Leoš Mareš, Pavol Habera, Marián Čekovský, Monika Bagárová a Patricie Pagáčová - i letos bude tato pětice hodnotit zpívající amatéry a dají jim šanci vstoupit do velkého světa česko-slovenského showbyznysu.

Castiny proběhly během června, a tak se čerstvě narozená Bibiana téměř rovnou z porodnice vydávala s maminkou Patricií na plac při natáčení SuperStar. Tam už je většinou čekala druhá holčičí dvojka Monika s o rok starší Ruminkou. Že si holky budou rozumět stejně dobře jako jejich mámy, se dalo očekávat.

Ovšem to, že se z čerstvě narozeného miminka poblázní i porotcovská ikona Pa'lo Habera, možná zaskočilo i jeho samotného. Fotku s malou Bibi a s Leošem v roli sudičky si dokonce vystavil na instagram a dopsal k ní popisek: „Dnes na castingu moja najoblubenejsia spevacka - malý Pagáčik!“ A jistě se neurazí, když si dovolíme konstatovat, že už by mu to v roli dědečka moc seklo.

Natáčení medailonků soutěžících už je v plném proudu a SuperStar by měla Nova TV začít vysílat ihned po prázdninách. Jak budou probíhat následující kola, však není prozatím vůbec jisté. Vloni ovlivnila značnou část natáčení pandemie koronaviru, a dokonce pozměnila i jinak licencí jasně dané finále, v němž vyhrála Barbora Piešová.

Zda letošní titul zůstane opět na Slovensku, anebo se přestěhuje do Čech, je prozatím ve hvězdách, podobně jako pravidla natáčení soutěžních kol před diváky v sále.

