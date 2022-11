Natálii Kočendové se fanoušci za jejího Davida z Love Islandu smějí. Ten si ale libuje, že s ním jezdí ve Felicii

Někdy je to potíž, když si fanoušci zvyknou na svého oblíbence po boku určitého partnera a vztah se pak rozpadne. Své o tom ví modelka a vítězka Miss Czech Republic Natálie Kočendová, která tvořila podle svých příznivců perfektní pár s barberem, který si říká Laky Royal. S ním ji pojí romantická minulost a také společný nenarozený syn Nathaniel.

Milencům fanoušci lásku nevěří

Možná právě velká tragédie způsobila, že vztah nakonec nevydržel a snoubenci se rozešli. Žádná nevraživost se ale nekonala a dodnes jsou dobrými přáteli. Půvabná žena se ale odhodlala k velkému kroku, který by do ní nikdo neřekl. Na začátku září naskočila do reality show Love Island, kde si našla Davida Vitáska. "Omládla s ním o deset let. Chováním, bohužel," nebere si servítky na sociálních sítích uživatelka Nela. A to navzdory tomu, že do své účasti v televizní show působila jako velká dáma, která to má v hlavě srovnané.

David na sebe v pořadu Love Island upozornil nejen láskou s půvabnou modelkou, ale také vztahem venku. Do soutěže měl totiž nastoupit zadaný, což je proti jejím pravidlům. Pravdu vynesla ven zlomená dívka, která na něj v Čechách čekala. Sám přiznal, že to tak bylo, do soutěže šel kvůli penězům a chtěl se zviditelnit. Také nevěřil, že by si tam mohl opravdu najít lásku. Diváci mu to neodpustili a Davida vyřadili. Natálie, zdrcena Davidovou lží, měla na výběr, zda odejde s ním, nebo zůstane. K překvapení všech opustila vilu spolu s ním a dnes spolu tvoří šťastný pár.

Natálie, která se pohybuje už roky ve vyšší společnosti a dostává velké pracovní příležitosti, se tak záhy stala TikTokerkou, která plní svou síť videi o tom, jak perfektního chlapa našla. Je na ní vidět, že je opravdu šťastná a konečně spokojená. Dokonce spolu dvojice plánuje společné bydlení a momentálně shání v Praze nový byt.

Z východu až na západ stačí obejít planetu, říká David

Její sledující si ale nemyslí, že by byl David pro Natálku ten pravý. Když se společně před dvěma týdny objevili v rozhovoru Google chat pro Evropu 2, schytali to oba dva. Zatímco Natálie koukala na Davida jako na svatý obrázek, ten neváhal prozradit, jak to mají s Natálií v posteli (včetně peprných detailů) nebo zda ve vile masturboval. Dokonce byl přesvědčený, že z východu zeměkoule dojde na západ tak, že planetu zkrátka obejde celou. Davidův slovník nebyl také zrovna slušný.

„Jak může být s takovým trotlem, já to fakt nechápu,“ ptala se v komentářích Lucie. „Teď má Natálie růžové brýle, až jí spadnou, bude se hodně divit,“ psala Silva. „Zlatý Laky,“ povzdechla si Erika. „Kolik mají dohromady IQ? 80?“ tipoval další divák. „Na hraní dobrý. Ale do společnosti ho neber. Nebo mu zalep hubu. Davide, nedělej ostudu pořád,“ píše Natálčina fanynka. A další komentáře následují.

Natálie si z komentujících nic nedělá

V podstatě se diváci shodují v tom, že vedle Davida Natálie zhloupla, chová se jako puberťačka a nechápou, jak se tahle dvojice mohla dát dohromady. Ta je ale přesvědčená, že vedle ní David vyroste ve velkého influencera. Zatím ale vzbuzuje svým chováním spíše posměch a šanci zazářit vedle úspěšné modelky tak nevyužil. Všichni jsou ochotní porozumět tomu, že se dvojice zamilovala, ačkoliv bloňdatá kráska vypadá o něco více zakoukaně než vysoký mladík. Fanoušci si ale myslí, že ji táhne dolů. A je tomu skutečně tak?

Lidé už povolávají Lakyho, aby jako její expřítel zasáhl a naivní princeznu ochránil. „Ona má růžové brýle a nevidí, že z ní dělá akorát tak blbku," píše jedna z komentujících k podcastu PBN - Podcast bez názvu, kde David vystoupil s prohlášením, že ho Natálčin ex nemá rád. "Často utíkám od problémů," svěřil se. Dokonce přiznal, že měl Laky Natálii psát, že mu David nesahá ani po kotníky. "On ji miluje, já to chápu," řekl k tomu David v podcastu PBN. "Já mu fandím a jsem jeho fanoušek, on je borec."

Natálie si ale z komentujících nic nedělá a užívá si velkou lásku, kterou našla na Kanárských ostrovech. A úsměvem od ucha k uchu rozhodně nešetří! A ačkoliv někteří sledující, zejména na TikToku, Davidovi vyčítají, co na něm vlastně výherkyně Miss vidí, ten se směje, že ho prostě miluje, respektuje a rozumí mu. A klidně s ním jezdí i ve Felicii.

