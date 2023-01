Návrat Evy Burešové do seriálu ZOO: Televize odhalila velké tajemství i pohlaví dítěte

Na návrat Evy Burešové se už všichni těší. Televize Prima odhalila, že čerstvá maminka dvou klučíků už je zpátky na place. Tempo herečky je neuvěřitelné. Zvládá nacvičit nový muzikál Bodyguard, který bude mít premiéru v březnu, plnit své mateřské povinnosti, mít úsměv od ucha k uchu, a ještě natáčet ZOO. "Utečená dcera se vrátila domů a jsem ráda, že jsem zpátky. Měla jsem i kostýmní zkoušku a museli jsme šatník Viky trochu upravit. Moje postava se změnila, a to nemyslím postavu Viky," řekla Eva o svém návratu.

Fotografie odhalily pohlaví dítěte

Prima ale při zveřejnění fotek prozradila tajemství. Když se Viky vrátí, bude bydlet ve svém starém bytě! Kde je teda Petr, zůstal v zahraničí? A kde jsou jeho dvojčata? Je možné, že jejich vztah ztroskotal na vzdálenosti, kterou se rozhodla Eva pro lásku obětovat? Už v předchozích dílech několikrát mluvila o tom, že se v zahraničí nudí a Petr jí nevěnuje tolik času.

Podle fotografie se můžeme domnívat, že budou mít chlapečka, se kterými už má Eva nějakou tu zkušenost. Odhadujeme jen dle oblečení, ale také je vidět, že už je o něco starší a žádné novorozeně. Sama herečka má doma dva rošťáky, kteří jí dělají jen a jen radost, a tak to s chlapci zkrátka umí. V bytě by měla bydlet se Sid, kterou hraje Michaela Pecháčková a fotografem Filipem, kterého ztvárňuje Tomáš Klus.

Čeká Petra a Viky šťastný konec?

Ten se evidentně u Sid zabydlel na delší čas. Otázkou je, zda už to ví Haďák. Nebo jejich vztah ztroskotal také? Diváci jsou poslední dobou rozčílení, že tvůrci všechny seriálové páry rozbíjí. Právě Sid s Adamem byli poslední, kterým to klapalo. Nezasloužil by si děj už i nějakou pozitivní událost?

Jak to bude s Evou a Robertem dál, na to si musíme ještě chvíli počkat. Už teď je ale jasné, že to bude zajímavé a komplikované! Navzdory změnám si seriál ZOO stále drží své postavení v hlavním vysílacím čase. Diváci mohou jen doufat, že je čeká šťastný konec ústřední dvojice, kterou si tolik zamilovali.

Evě se stýskalo po Štěpánovi

"Udělalo mi radost, že mi lidé psali, kdy už se vrátím a že se jim po Viky stýská – a mně se po ní stýskalo také. Ona je přece jen jiná postava, než jaké jsem do té doby hrála. Chyběl mi celý štáb, jsou tu všichni moc milí. A co se týče postav, tak se mi asi nejvíc stýskalo po Štěpánovi Benonim. Tomu jsem několikrát psala, že mi chybí. Lucka Polišenská mi také scházela. S ní se tedy nesetkávám na place, ale moc mi chyběla. A děti – na ty se hrozně těším,“ prozradila, že i dvojčata se v dalších dílech nejspíš objeví.

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

