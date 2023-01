Naštvaná Shakira možná půjde do vězení, Piqué porušil dohodu. Je jeho nová přítelkyně těhotná?

Ve skladbě Out of Your League zmiňuje Shakira Piquého novou partnerku, kvůli které se podle španělského tisku jejich vztah rozpadl. Zmínila, že ona samá má cenu dvou dvaadvacetiletých holek a je jako Ferrari, kdežto nová láska je spíš Twingo. Porovnala také Rolex a Casio. Dodala, že je mimo jeho ligu, a proto si našel někoho, kdo je jako on. Skladba se stala nejsledovanější latinskoamerickou písní za jediný den na Youtube. Dnes má už přes 100 milionů zhlédnutí.

Piqué se přestěhoval až po narození prvního syna

Shakira Isabel Mebarak Ripoll je kolumbijská zpěvačka, producentka, autorka písní, choreografka a také modelka. Známá se stala už v 90. letech 20. století, v anglicky mluvících zemích se ale prosadila až kolem roku 2001. O rok předtím začala chodit s Antoniem de la Rúou, synem bývalého argentinského prezidenta. Ačkoliv ji požádal o ruku, svatba se neuskutečnila. Od roku 2011 tvořila deset let pár se španělským fotbalistou FC Barcelona Gerardem Piquém.

V roce 2013 se jim narodil společný syn Milan Piqué Mebarak. Fotbalista se prý až po této události konečně odstěhoval od rodičů ke Shakiře. V roce 2015 se jim narodil druhý syn Sasha Piqué Mebarak. Po Gerardově údajné nevěře se vztah v červnu 2021 rozpadl. Partneři měli uzavřít dohodu, že se rok po rozchodu na veřejnosti neobjeví s někým jiným. Piqué dohodu porušil. Už v srpnu loňského roku přišla média dokonce s informací, že má být Clara, nová přítelkyně Piquého, těhotná. Nic takového se ale nepotvrdilo, kdyby to ale mělo být aktuální teď, byl by to dobrý důvod, proč matka jeho dvou dětí tak vypěnila.

Shakiře prý hrozí vězení

V posledních dnech to totiž vypadá, že Shakiře bouchly saze. Už má dost spekulací a Gerardových románků. Vycházet s bývalým partnerem kvůli synům je ale nutné. Přesto nahrála písničku s názvem Mimo tvou ligu, kde mu pořádně vyčinila. Říká v ní, že jeho přítelkyně je Shakiry levná verze. Navíc ji měl zanechat opuštěnou s dluhem u finančního úřadu. Zpěvačka má mít problém s placením daní (asi 321 milionů korun), ona sama to však označuje za jakousi kampaň proti ní. Dokonce jí má hrozit osmileté vězení a pokuta ve výši 23 milionů eur.

Skladba je prvním počinem Shakiry a argentinského producenta DJ Bizarrapa. Není to první vyjádření Shakiry nad proběhlým rozchodem. Tři měsíce zpátky vydala píseň Monotonia. Ta byla spíš o zlomeném srdci. Nový song je svou surovou upřímností skoro pomstou. Piqué zatím nereagoval.

