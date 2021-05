Neplatiče alimentů zastoupí stát: Kolik bude náhradní výživné, kdo na něj má nárok a zaplatíme ho my všichni?

Bývalý partner neplatí soudem nařízené alimenty. Zaplatí to za něj daňový poplatník, tedy my všichni? Mnoho rodičů samoživitelů je přitom na alimentech závislých. Řešení je konečně na světě v podobě zákona o náhradním výživném, který by měl vstoupit v platnost 1. července 2021. Kde se peníze vezmou, zaplatí je stát z našich peněz nebo je bude po dlužnících vymáhat?