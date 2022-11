Dara Rolins si konečně užívá pravou lásku s Pavlem Nedvědem. Na její postavě je to vidět

Slovenská zpěvačka Dara Rolins na Českém slavíkovi předvedla vystoupení, které nápadně připomínalo americkou zpěvačku Jennifer Lopez, která stejně jako Rolins nejspíš naprosto popírá veškeré zákony stárnutí. Notovat si v tom může Dara i se svou blízkou kamarádkou, modelkou Simonou Krainovou, která svou postavu také nemá zadarmo, přesto se obdivným pochvalám rozhodně nebrání. Těmto hvězdám by jejich skutečný věk hádal opravdu jen málokdo.

Na muže dřív neměla štěstí

Dara má dceru Lolu, kterou porodila hudebníkovi Matěji Homolovi. Ta v posledních měsících zásobuje TikTok videi se svou maminkou a je vidět, že krásu po ní rozhodně zdědila!

Dara Rolins totiž před svými padesátinami, které oslaví 7. prosince, vypadá na čerstvých třicet. Nebo možná dvacet? Není to ale jen tak, na své postavě totiž tvrdě maká, jak dokazuje i na svém Instagramu, kam přidává mimo jiné i snímky svých vyrýsovaných břišáků.

Dokonce k pravidelnému pohybu motivuje i své sledující, protože: „Ve zdravém těle je zdravý duch,“ říká zpěvačka na svých sociálních sítích často. Není s podivem, že na své ladné křivky sbalila i vášnivého sportovce a profesionálního sportovce, nynějšího viceprezidenta fotbalového klubu Juventus Pavla Nedvěda. S tím si teprve užívá po nevydařených vztazích tu pravou lásku. Ačkoliv si už před lety myslela, že to vyjde se slovenským rapperem Rytmusem, zakládajícím členem legendárního Kontrafaktu. Ten ale nakonec své štěstí našel u půvabné krásky zahraničního původu Jasminy Alagič, se kterou už pár let zásobuje sociální sítě horou lásky.

Dárek k padesátinám bude stát za to

Obdiv sklízí za svou postavu pravidelně. Podíl na tom má jistě i spokojený vztah s Nedvědem, který si teď užívá plnými doušky. Ačkoliv spolu dvojice neplánuje potomky, vynahrazují si rodinný život cestováním a také skupováním nemovitostí. "Teprve teď jsem potkala muže, se kterým chci trávit čas. Nežije ve stejném městě, ani ve stejné zemi, takže za sebou musíme jezdit. Dohodli jsme se, že už spolu nebudeme mít děti, ale že si postavíme dva domy. Jeden tady v Čechách a druhý v Itálii. Nechceme totiž jeden druhého nutit ke stěhování,“ vysvětlila zpěvačka pro Život ve hvězdách, který citoval iDNES.cz.

„Jeden dům bude v lese a druhý u jezera. Na příští rok mám v plánu věnovat se rodinnému životu. Chci být součástí stavby, zařizování a všeho. Chci být s Laurou, chci být s Pavlem a chci si zkrátka užívat život,“ vysvětlila. I přesto zpěvačka několika koncerty své fanoušky potěší. Čeká ji například jeden z největších, který si nadělila k narozeninám. Bude se jmenovat DARA ROLINS ‘‘50‘‘ Největší koncert v životě a koná se na konci ledna 2023 v pražské O2 Areně. Ta je jakýmsi vrcholem pro každého zpěváka u nás. Pokud vyprodá i takovou kapacitu, je jasné, že na něj fanoušci nezanevřeli.

Jak se udržuje pro Pavla Nedvěda?

Podle zpěvačky není až tak důležité to, co přesně pro udržení vaší postavy děláte, ani jestli se na cvičení vrhnete ráno, odpoledne nebo večer. Klíčem k úspěchu je stejně jako u celé řady dalších cílů i u hubnutí pravidelnost.

„Nemusí to být příliš dlouhé, nemusíte podat stoprocentní výkon ani jet na plný plyn. Nemusí to být nutně jóga, můžete se na to vrhnout ráno, večer, kdy jen chcete. Ale musí to být o vás, o tom, co vám dělá dobře, povznáší vás to, hodí do klidu a pohody,“ prozradila Rolins svým fanouškům na sociálních sítích.

Důležité je zkrátka vybrat si něco, co vás bude bavit, a držet se toho. Dara tak opakuje známé pravidlo, že pokud se budete vrhat do činnosti, která vám není blízká, dříve či později vás stejně nakonec přestane bavit a přebytečného tuku se tak nezbavíte.

Péči o sebe nepodceňujte, radí zpěvačka

Zpěvačka také na sociální síti zdůraznila, že kvůli tomu, že si chceme vyhradit několik desítek minut jen pro sebe, se nemusíme cítit provinile. Podle zpěvačky tak totiž neděláme službu jen sami sobě, ale i své rodině, kamarádům, dětem a dokonce i duši. Stačí si tak jen zkrátka každý den vyhradit chvilku na nějaký typ cvičení a za několik týdnů uvidíte výsledky nejen na svém těle, ale i na vaší náladě.

„Vezme a vrátí energii. Otočí ji, vyčistí, vypustí a nasaje, změní na novou,“ popsala zpěvačka, jaký efekt na ni má pravidelný pohyb.

„Lepší, hezčí, zdravější. Váš čas, váš prostor. Najděte si ho a užívejte si ho. Poctivě a bez výmluv. Děláte službu nejen sami sobě, tělu, hlavě, duši, ale i své rodině, dětem, přátelům a svojí práci,“ pokračovala.

