Legendární David Hasselhoff byl pěkný sukničkář. Víte, co spojuje všechny jeho manželky?

David Hasselhoff je ikonou statisíců. Všichni muži chtěli být jako on a ženy toužily po tom, aby se podíval jejich směrem. Hvězda Pobřežní hlídky to ale v soukromém životě neměla tak lehké, jak by se mohlo zdát. Proč se několikrát rozvedl a jak je na tom teď?