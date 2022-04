Drzost na královském dvoře: Milenka porodila ženatému králi čtyři dcery. První pojmenovali jako jeho manželku

Francouzský král Karel VII. to neměl vůbec jednoduché. Na trůn usedl v době stoleté války, navíc ve Francii zuřila také válka občanská a aby toho nebylo málo, jeho vlastní otec ho vydědil, aby slíbil vládu Jindřichu V. Anglickému. Karel VII. si ale s vetřelci poradil, když si vzal na pomoc dívku, téměř ještě dítě, která ale zvládla očarovat celé vojsko. Samozřejmě šlo o Johanku z Arku, která - ať už byla vedena čímkoliv - dokázala téměř nemožné a po vítězství nad Angličany mohla v katedrále v Remeši proběhnout korunovace krále Karla VII. Johanku ale, jak dobře víme, čekal docela jiný osud.

Krásná, inteligentní a odvážná v oblékání

Ve chvíli, kdy král Karel VII. poprvé pocítil tíhu královské koruny na svojí hlavě, žila už ve Fromenteau sedmiletá dívka Agnes Sorel, která měla o několik let později zasáhnout krále nejen svojí krásou, ale také inteligencí a neméně i odvahou v odívání, která v té době rozhodně nebyla běžná. Král, ženatý s Marií d'Anjou, poznal Agnes jako dvorní dámu Isabely, vévodkyně z Lorraine, a okamžitě se rozhodl, že ji chce mít poblíž sebe.

Jak to zařídit? Jednoduše, Agnes se zkrátka stala dvorní dámou jeho manželky. Ta samozřejmě dobře věděla, o co jde, ale také jistě pochopila, že proti králově vůli nic nezmůže, a tak jí nezbývalo nic jiného, než se s novou situací alespoň naoko smířit.

Opravdu zajímavý styl odívání

U královského dvora si krásná přibližně dvacetiletá Agnes nežila vůbec špatně, i když samozřejmě i tady se našli její odpůrci, zvláště pak kritici její morálky a způsobu oblékání. Nechávala si totiž šít šaty, v nichž zůstávalo téměř nebo i zcela odhaleno alespoň jedno ňadro. I když se takový nápad některým pánům (ale i dámám) zamlouval, stále ještě měla velké slovo církev a tam se s pochopením rozhodně nesetkala. Navíc se o Agnes vědělo, že král dá na její rady a že dokáže ovlivnit jeho rozhodování.

Navíc mu její přítomnost pomáhala v depresích a to bylo pro lidi, kteří se snažili vetřít do jeho přízně, krajně nepříjemné a snad i nebezpečné. Není tedy divu, že ne každý byl z její přítomnosti v králově blízkosti nadšený. Karel VII. to ale viděl jinak a Agnes dokonce veřejně přiznal jako svoji oficiální milenku.

Bohatý život královské milenky

I když měl král se svojí právoplatnou manželkou, s níž se nikdy nerozvedl, ani ji oficiálně nezavrhl, čtrnáct dětí, další čtyři mu porodila právě Agnes Sorel. A on ji za to dokazoval svoji lásku neuvěřitelnou štědrostí. Zahrnoval ji šperky, nádhernými šaty, ale mimo jiné také nemovitostmi, jako byl třeba Château de Loches. Ona mu za to projevovala věrnost, která ji pravděpodobně později stála její mladý život. Zkrátka - nebýt toho, že byl král tak trochu ženatý s jinou, mohla by to být láska jako z pohádky.

Dostala dcera milenky jméno po králově manželce?

Agnes porodila králi tři dcery - Marii, Charlotte a Jeanne. Zajímavé je, že jejich první dcera dostala stejné jméno jako králova skutečná manželka. Pak přišla Agnes znovu do jiného stavu, ale doba byla zlá a král musel táhnout do boje. Psal se rok 1450 a jeho oddaná přítelkyně se těsně před porodem rozhodla, že ho pojede podpořit přímo na bojiště. Věděla, že mu může být velkou oporou, kterou její milý král tolik potřeboval. Na cestě ale přišlo neštěstí. Agnes nejen že porodila na místě, kde rozhodně nemohla dostat takovou péči jako u královského dvora nebo na svém vlastním zámku, obklopena služebnictvem, ale navíc se její stav zhoršil také vinou nemoci, kterou původně považovali za úplavici. Zanedlouho zemřely ona i její novorozená dcera.

Žádná úplavice, ale otrava

Dnes už víme, že na vině jejího konce v pouhých osmadvaceti letech nebyla úplavice, ale otrava rtutí. Zatímco jedni se domnívají, že mohlo jít o záměrnou otravu, jíž se chtěl nejen králově milence, ale i panovníkovi samotnému pomstít jeho odbojný syn a budoucí král Ludvík XI., další historikové se přiklánějí k názoru, že šlo o shodu okolností. Rtuť se tehdy přidávala i do “kosmetických přípravků”, a protože se Agnes chtěla králi za každou cenu a vždy líbit, používala těchto zkrášlovacích prostředků víc, než bylo v té době běžné. I to se mohlo stát příčinou jejího předčasného úmrtí.

Smutný osud milenek

Jak na její odchod reagoval král? Mohli bychom se domnívat, že se po tom, co všechno pro něj udělala, zhroutil a léta nevycházel ze svých komnat. To by ale nesměl být král Karel VII., který zjevně bral život tak, jak šel. Navíc měla Agnes podobně krásnou sestřenici, a tak to netrvalo dlouho a králův život i ložnici ovládala další žena. Osudy milenek jsou zkrátka nevyzpytatelné…

