Nový seriál od tvůrců O mě se neboj: Zlatá labuť vyráží do boje se ZOO, vrací se Bedřich z Ulice

Za seriálem o fiktivním obchodním domě, kde se proplétají osudy lidí na přelomu 30. a 40. let v Československu, stojí Dramedy Productions v čele s Filipem Bobiňskim, Janem Coufalem a Petrem Šizlingem. Společnost je spojená také s Kukačkami, První republikou, seriálem Horákovi nebo Redakce, minisérií Guru nebo Vyprávěj. Zlatou labuť režíruje Braňo Holiček a Biser Arichtev.

Vrací se Bedřich z Ulice! Překvapí i holky z Pana profesora

Ústřední dvojici ztvární Adam Vacula a Marta Dancingerová, kterou letos čeká také velká premiéra druhé série Kukaček, za kterou stojí stejný režisér. Natočil také úspěšný seriál O mě se neboj, který si za pouhých 8 dílů získal srdce statisíců diváků. Jak to tak vypadá, režisérskému poli začíná Bisi dominovat na plné čáře. Ještě totiž nenatočil nic, co by diváky, jak by řekl kuchař Přemek Forejt, nevystřelilo z trenek.

Nova na něj sází i teď. V dalších rolích se představí Kristýna Ryška (Podzimková), Petr Stach, Daniela Kolářová, Petr Kostka, Vojtěch Vodochodský, Gabriela Míčová, Adrian Jastraban, který má za sebou dlouholeté ztvárnění Bedřicha v seriálu Ulice, Lucie Štěpánková, Pavel Řezníček, Michaela Mauerová nebo Kryšot Bareš, známý z Devadesátek, kde si zahrál manžela Patricie Pagáčové. Ateliéry seriálu Zlatá labuť postavila produkce v pražských Kbelích.

Děj seriálu Zlatá labuť nabídne válku

„Báře Veselé (Marta Dancingerová) se smůla lepí na paty a je na útěku před spravedlností. Shodou okolností se tak trochu nedobrovolně stává prodavačkou oddělení módy v právě otevřeném obchodním domě Zlatá labuť. Ten je doslova dechberoucím palácem přepychu a novou moderní dominantou centra Prahy. Za jeho luxusními výlohami kráčí dějiny. Píše se totiž 15. března 1939 a okupační vojska překračují naši státní hranici. Kromě Bářiny linky budou diváci sledovat osudy jejích kolegyň, a to Evy Duškové (Beáta Kaňoková), která by se ráda stala slavnou herečkou, a Aleny Zimové (Simona Lewandowská).

Zlaté labuti vládne rodina Kučerů s nekompromisním otcem rodu Rudolfem (Petr Kostka), klidnou silou rodiny maminkou Boženou (Daniela Kolářová), dcerou a dvěma syny: Rudolfem mladším (Petr Stach), upoutaným po dětské obrně na invalidní vozík, a nejmladším Petrem (Adam Vacula), tak trochu problémovým rodinným rebelem. Do čela řízení rodinného klanu se ale dere především jejich sestra Irena (Kristýna Ryška), intrikánka a milovnice luxusu a moci, která žije v odcizeném vztahu se svým manželem Lukášem (Robert Mikluš),“ nastínila Nova, co diváky čeká.

Čeká nas další hit?

Časově by měl být seriál nasazen proti úspěšnému ZOO, které se dlouhodobě těší divácké přízni. Prostředí druhé světové války, luxusu i romantických vztahů bude pro diváky velkým lákadlem. Půjde o velký hit, který divákům vezme dech? Uvidíme už 2. února! Anebo o týden dřív na Voyo.

