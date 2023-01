Návrat Hynka Urbana: Do seriálu Ulice se vrací nejstarší youtuber Roman Vojtek. Co dělá, když právě netočí?

Po pěti letech se do Ulice vrací oblíbený Hynek Urban. Asi jen málokdo z věrných diváků mohl na jeho postavu zapomenout. Šlo o postavu tělocvikáře na gymnáziu, kterého si vyhlédla Gábina (Aneta Krejčíková) ještě jako studentka. Její plán nakonec vyšel. Hynek Urban v podání herce Romana Vojtka se poměrně brzy stal otcem jejího syna Šimona.

Věkový rozdíl a různý pohled na svět ale přece jen časem udělaly své. A tak se Gábina s Hynkem rozešla. Jako samoživitelka se starala o syna, za kariérou oděvní výtvarnice odjela do Německa, kde se jí evidentně dařilo... Přesto se rozhodla vrátit domů a svého syna přivezla s sebou. Mladý dospívající muž, puberťák se vším všudy, navíc s problémy, které přináší přesun do docela nového prostředí, si ale vybraly svoji daň. A tak je na čase, aby se zase objevil táta, který Šimonovi ve výchově chybí.

Roman Vojtek se vrací, aby pomohl s výchovou

„Hynek s Gábinou mají stále poměrně korektní vztah, ale společná výchova syna s sebou občas přinese témata, která spolu musí bývalí partneři vyřešit. Navíc Šimon, který je právě v pubertě, to rodičům úplně neusnadňuje. V nadcházející sezoně těch témat k řešení bude víc, a tak logicky vyvstane otázka, jestli by se neměly Šímovi v rámci výchovy trochu přitáhnout otěže a jestli by na něj neměl více dohlížet právě Hynek,“ přiblížil herec důvod návratu své postavy.

Zkušený táta Roman Vojtek

Roman Vojtek má s výchovou dětí ostatně i svoje vlastní zkušenosti jako otec tří dětí, které dostaly poněkud neobvyklá jména. Do hercovy rodiny tak patří dcera Edita a synové Benedikt a Nathaniel. Jaký je otec v soukromém životě? „Jsem báječný otec,“ zasmál se Roman Vojtek. „Samozřejmě to je otázka zejména na moje děti. Já se snažím poučit z chyb mých rodičů, které jsem vnímal jako dítě. Výchovné metody, které se neosvědčily, teď nepoužívám na svých dětech. Dvě z nich mám ve střídavé péči, takže týden, kdy jsou s námi, je logisticky trochu náročnější. Takže si podle toho snažím plánovat práci, abych se jim mohl věnovat naplno,“ nechal Roman Vojtek nahlédnout nejen diváky Ulice do svého soukromí.

Klidný život nejstaršího youtubera

Děti a klidný život a práce pro radost jsou nyní jeho prioritou. „Narodil se mi další syn, který už má dnes dva roky. Trošku jsem zvolnil a zjistil jsem, že asi už nemusím pracovat tolik jako dřív. Takže jsem v podstatě v důchodu. Dělám jen to, co mě baví. Třeba teď točím Ulici, protože to tu mám rád a z hlediska rozsahu to pro mě není až tak časově náročné. Občas něco natočím, teď třeba kromě Ulice točím i Zlatou labuť. Měl jsem padesátiny, tak jsem si k nim dal takový dárek, že budu nejstarší youtuber v České republice. Založil jsem si kanál, kde mám vlastní talk show, a točím si tam různá videa. To mě teď baví,“ nalákal své příznivce.

Diváci jsou nadšeni

A jak reagují diváci Ulice na návrat jeho postavy do Ulice? „Konečně, Hynek mi chyběl,“ raduje se jedna ze sledujících Ulice na Facebooku. I další komentáře jsou hlavně pozitivní a je vidět, že diváci se na Hynka už těší. ‚Další krásný chlap v Ulici, pomalu začínali vymírat,“ zhodnotila další uživatelka sociálních sítí. Najdou se i tací, kteří se rozhodli Hynkovi hned na začátku poradit: „Šíma bude potřebovat tvrdé otěže!"

