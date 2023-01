Náhradník v životě i královské rodině: Princ Harry přichází s verzí svého příběhu

Princ Harry se rozhodl odkrýt velkou část svého života. Jeho svědectví má být ujasněním celého jeho fungování, nepřekroucené vlivem médií. Jak je již známo, Harry se svou manželkou Meghan opustili rodinu a rozhodli se žít „mimo“. Z Harryho slov a rozhovoru pro ITV však vychází, že má stále snahu usmířit se se svým bratrem, kterého dle svých slov velmi miluje. Existuje však reálná šance na usmíření obou bratrů poté, co Williama popsal v ne zrovna příznivém světle? Možná tomu napomůžou další rozhovory a vyjádření k jeho autobiografii, které poskytl pořadu ABC a ABC news.

Bratři pouze pokrevně?

Vztah Harryho a Williama býval za života jejich matky princezny Diany velmi blízký a přátelský. Vše se však razantně změnilo od chvíle, kdy na povrch vyplaval vztah Harryho a jeho současné manželky Meghan. Mezi dvěma bratry mělo dojít k fyzické konfrontaci poté, co William nazval Meghan „drsnou a hrubou“. To si samozřejmě mladší z bratrů nenechal líbit. Situace však měla eskalovat opačným směrem, než byste čekali. Právě William měl svého mladšího bratra napadnout a srazit k zemi. Celá scéna, vystřižená jako z napínavého filmu, vedla k nepříjemné hádce. William nazval svého bratra iracionálním a oháněl se tím, že se mu jen snaží pomoci.

Hrdina, či zmanipulovaný manžel?

Přestože by každý čekal, že si neshody a důvody hádek oba bratři vyříkají, opak byl pravdou. Dle slov prince Harryho se William začal chovat velmi agresivně a Harry se ho údajně snažil uklidnit. V kuchyni mělo pak dojít k eskalaci situace, kdy William srazil svého bratra na zem a poranil mu tak záda o psí misku. Harry se měl zachovat jako gentleman a prosit bratra, aby ustoupil. Ten však prý chtěl v hádce pokračovat a naopak po Harrym žádal, aby mu ránu vrátil. To samozřejmě Harry odmítl. Celou, zvláštně působící situaci měl William uzavřít svou omluvou a prosbou, ať o celém incidentu pomlčí před svou ženou Meghan.

Od panictví k vojenské uniformě

O tom, že Harryho dětství a poté především dospívání nebylo jednoduché, není pochyb. V téměř každém rozhovoru Harry zmiňuje, jak ho ztráta matky v tak útlém věku zasáhla a jak moc mu stále chybí. Stejně jako Diana, i Harry má odpor k tisku a novinářům, a to zvláště i kvůli tomu, jak moc řešil tisk jeho manželku Meghan.

Otázkou pak zůstává, proč se tento manželský pár natolik veřejně prezentuje, když o pozornost médií údajně nestojí.

V nové Harryho knize není nouze o intimnosti a soukromé vyprávění z jeho života. Ve svém příběhu nezapomněl zavzpomínat na to, jak přišel o panictví. Tento zásadní zážitek popisuje jako velmi ponižující. Možná právě to se stalo důvodem jeho „divokých let“. Celkový popis Harryho života se zdá lehce traumatizující. Vzpomínky na mise v Afghánistánu ho dnes zřejmě tíží, tehdy však bral zabíjení bojovníků v Tálibánu jako svoji práci, nad kterou více do hloubky nepřemýšlel. Tato skutečnost ho však v očích mnoha lidí nedělá tak čestným, jak se často prezentuje.

Zdroje: theguardian.com, bbc.com, edition.cnn.com

