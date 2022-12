Unesená Melissa našla po více než 50 letech znovu rodinu: Pomohl facebook a testy DNA

Po únosu maličké Melissy přišlo rozsáhlé pátrání, do něhož se zapojily stovky policistů - bezvýsledně. Rodina ale svoji snahu o návrat milované dcery nevzdávala dlouhé roky. Zoufalství rodiny a bezmoc, s jakou se musela potýkat, nelze popsat.

Osudová chyba vedla k únosu

Co se tehdy vlastně stalo? Byl srpen roku 1971 a ani ne dvouletá Melissa, která žila se svojí matkou v Texasu, tehdy dostala novou chůvu. Matka ji najala na základě inzerátu v novinách, aniž by si ji důkladněji prověřila. Žena, která se přihlásila, se zdála jako spolehlivá a milá, proto rodina příliš neváhala, a to byla velká chyba. Nadšení ale netrvalo dlouho, chůva brzy zmizela stejně rychle, jako se objevila - bohužel i s dítětem. Chvíle zděšení rozpoutala roky trvající, avšak bezvýsledné pátrání. Podezřelí byli všichni, včetně Melissiny matky, kterou mnozí osočovali z vraždy vlastního dítěte. Pro ženu, která ztratila vlastní dítě a vyčítala si, že dceru svěřila do péče nedůvěryhodné ženy, muselo být takové podezření nad všechny síly. Ona to ale nevzdala.

23AndMe je databáze DNA, která zahrnuje miliony vzorků. Působí celosvětově a nabízí možnost porovnání vlastní DNA s dalšími záznamy v registru. To umožňuje mimo jiné vyhledávání příbuzných i na jiných kontinentech nebo definici vlastností, případně rizik zdravotních problémů.

Strach a naděje umírají poslední

Rodina unesené Melissy si ale stále udržovala naději na její návrat, podle deníku The Guardian dokonce každý listopad matka pořádala pro Melissu narozeninovou oslavu. Nové zprávy ale nepřicházely víc než půl století. Vše se začalo obracet až ve chvíli, kdy rodinu napadlo založit facebookovou stránku, kde popsala celý příběh a požádala o pomoc. Tenhle nápad se ukázal jako víc než dobrý. Brzy se objevila zpráva, že by se Melissa mohla nacházet nedaleko Charlestonu, ve vzdálenosti téměř 1 800 kilometrů od původního bydliště. Rodina se ženu, která nyní žila pod jménem Melanie Waldenová, pokusila ihned kontaktovat, ale ona zpočátku považovala zprávy za omyl. Nikdy ji nenapadlo, že je vlastně nezvěstná a vlastní rodina po ní pátrá už jedenapadesát let.

DNA rozhodla

Další kontakty už vedly k jasnějším informacím. Rodina zapojila testy DNA prostřednictvím systému 23AndMe a brzy měli všichni jasno. Melanie, či vlastně Melissa, se dozvěděla pravdu o svém původu a netrvalo to dlouho, setkala se se svojí rodinou - s rodiči i čtyřmi sourozenci, kteří jsou z nalezené sestry nadšeni. Podle jejich vyjádření za více než padesáti lety nedobrovolného odloučení může z velké části špatná práce policie v době Melissina únosu. Pátrání v dalších letech pak už vedla rodina sama, ale nikdy svoji snahu nevzdali. Jejich úsilí se vyplatilo a Melissa se nyní může seznamovat se svými blízkými.

O osudu chůvy, která maličkou Melissu v roce 1971 unesla, prozatím nejsou zprávy zveřejněny. Termín pro případný postih únosce ale vypršel 20 let poté, co Melissa oslavila osmnácté narozeniny.

Zdroj: NBC News, Allthatsinteresting

