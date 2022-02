Příběh se šťastným koncem: Policisté pátrali dva roky po unesené malé dívce. Museli rozebrat schody, aby ji vysvobodili

Malé Paislee Shultis byly teprve čtyři roky, když se jí měl v roce 2019 obrátit život doslova naruby. Soud ji i její starší sestru odebral biologickým rodičům a svěřil je do péče babičky z matčiny strany. Důvodem, o kterém se ale do médií dostalo jen minimum zpráv, měla být špatná situace v rodině, v níž hrály svoji roli jak drogy, tak i zaměstnání obou rodičů, kteří ve své vlastní firmě pracovali dlouho do noci a jejich dvě dcerky musely pracovat s nimi. Babičce malé Paislee se takový život jejích vnuček nelíbil, rozhodla se zakročit a soud jí dal za pravdu. Zdálo se, že dívky dostanou klidnější domov a jistotu. Pak ale přišel osudný den…

Stačila chvíle nepozornosti

Starší sestra tehdy čtyřleté Paislee byla právě ve škole, odkud se měla vrátit domů ke své babičce, a druhou vnučku babička patrně nechala na chvíli bez dozoru. Právě v tom okamžiku se ale dívka ztratila a trvalo douhé dva roky, než byla znovu objevena - naštěstí živá a bez viditelných zranění. Jak je na tom její duše, ale zatím nikdo netuší. K jejímu nálezu došlo teprve v uplynulých dnech. Kde děvčátko po celou tu dobu bylo?

Pátrání bez výsledků

Policie samozřejmě po nahlášení pravděpodobného únosu začala pátrat nejen v okolí domu na předměstí Ithacy, kde měly dívky žít, ale i v okruhu širší rodiny a samozřejmě také u jejích biologických rodičů, kteří žili v domě dědečka z otcovy strany ve více než dvě stě kilometrů vzdáleném Saugerties. Několikrát v průběhu dvou let pátrání po malé Paislee dům také alespoň částečně prohledali, ale protože neměli k dispozici pádné důkazy k důkladné prohlídce, byli vždy majitelem domu vykázáni. Až na počátku února tohoto roku přišlo svědectví, které poskytlo důvod, jenž přesvědčil odpovědné lidi k vydání povolení k domovní prohlídce.

Nikdo prý o dívce nevěděl

Majitel domu a zároveň dědeček Paislee, který do té doby stále, stejně jako její rodiče, tvrdil, že o holčičce nemá ani tušení, musel ustoupit a dům byl prohledán od střechy až po sklep - a právě tady našli policisté cosi jako improvizovaný byt. Byla tady kuchyně, pokoje a dokonce i pokojík pro nejmladší obyvatelku, pro Paislee. Podmínky to rozhodně nebyly nijak dobré a po dívce nebylo v domě skutečně ani vidu ani slechu, i když se zdálo, že ve “svém” pokoji skutečně žije. Otec i dědeček ale svorně tvrdili, že je to jen místnost připravená na chvíli, kdy se bude moci děvče vrátit domů. Matka s nimi v té chvíli nebyla. Policistům ale neuniklo, že je ve sklepě něco zvláštního, a tak hledali dál.

Šťastný nález

Ve chvíli, kdy jeden z policistů posvítil baterkou na dřevěné schody nedaleko dveří do dětské místnosti, zpozorněl a rozhodl se místo prohledat. Brzy nato už i další jeho kolegové postupně rozebírali schody, aby pod nimi našli živou šestiletou Paislee spolu s její matkou. Právě v tomto úkrytu ji rodiče patrně schovávali při každé předchozí zběžné policejní prohlídce. Jak je ale možné, že tak malé dítě vždy vydrželo poměrně dlouhou dobu absolutně bez hlesu a pohybu, to si nedovede nikdo vysvětlit.

Rodiče - únosci čekají na soud

Oba rodiče i dědeček dívky byli vzati do vazby a Paislee putovala za svojí sestrou k babičce. Jak se bude případ dál vyvíjet, ukáže až soudní jednání, ale je víc než pravděpodobné, že se holčička k rodičům již nevrátí, i když ti jakoukoliv vinu popírají s tím, že jen chtěli mít svoje dítě u sebe. I přes to všechno, co si asi dívka musela prožít, nejistotu, skrývání, izolaci od svých vrstevníků i od školy, do které již měla chodit, dopadl její příběh šťastně. Ne každé unesené dítě má ale bohužel takové štěstí…

