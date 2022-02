Nicolas Cage a jeho pět manželství: Jak dlouho trvalo to nejkratší a jak blízko má ke své poslední tchyni?

Herce Nicoase Cagese, vlastnim jménem Nicolase Kima Coppolu určitě není nutné představovat. Charismatický muž původem z Kalifornie měl pro uměleckou dráhu ty nejlepší předpoklady, vždyť jeho strýcem byl Francis Ford Coppola, scénárista, režisér a producent v jedné osobě (kdo by neznal třeba “jeho” Kmotra?). Také jeho matka se pohybovala mezi umělci, tentokrát jako choreografka a tanečnice. Nicolas měl tedy na co navazovat, ale pokud bychom se domnívali, že měl v úmyslu těžit z tehdy již známého jména svého strýce, byli bychom na omylu. Právě proto, aby nebyl s bratrem svého bratra tak snadno propojitelný, přijal v počátcích své rostoucí kariéry pseudonym Cage.

O zájem žen nemá nouzi

Ať už se změlec skutečně jmenuje jakkoliv, jedno mu není možné upřít. O zájem režisérů, diváků ale ani ctitelek nemá tato osobnost nouzi. A jak se zdá, kouzlu žen také snadnou podlehne. Vždyť se doposud objevil “před oltářem” už pětkrát, i když ne všechna jeho manželství přečkala víc, než pár dnů.

První šestileté manželství

Prvně se Nicolas Cage oženil v jedenatřiceti letech, v roce 1995, s o čtyři roky mladší herečkou Parcicií Arquette. Jeho vyvolená už měla v té době tříletého syna, jehož otcem byl muzikant Paul Rossi. Herecké manželství vydrželo poměrně dlouho, tedy na hercovy pozdější poměry, až do roku 2001. Tou dobou se už ale scházel se svoji další láskou…

Pár měsíců stačilo...

Rok po prvním rozvodu zpečetil Nicolas Cage sňatkem svůj vztah s další ženou svého srdce. Tentokrát šlo o Lisu Marii Presley, dceru krále rock’n’rollu, kterou si do roka po ukončení manželství s Patricií vzal za ženu. Rozhodnutí to ale nebylo právě šťastné, protože už po třech měsících přišla žádost o rozvod. Podle něj šlo tehdy o nepřekonatelné rozdíly v povahách a pohledu na svět, zatímco Lisa Marie uvedla, že největší chybou jejich manželství bylo to, že se vůbec vzali. Ona sama už přitom měla za sebou dvě manželství, s hudebníkem Dannym Keoghem a zpěvákem Michaelem Jacksonem.

Dvanáct let je hercův rekord

Ani dva nevydařené vztahy neodradily oscarového herce od hledání dalšího štěstí v náruči právoplatné manželky. Tou třetí se stala Alice Kim, herečka, kterou ale poznal jako servírku na jedné z četných akcí, jichž se jako celebrita účastnil. Nakonec z tohoto setkání bylo nejdelší hercovo manželství - trvalo celých dvanáct let a partnerům se dokonce narodil syn. O tom, jestli bylo ideální dát mu jméno Kal-El, inspirované Supermanem, se můžeme přít, ale bylo to rozhodnutí rodičů, do kterého nikdo nemá právo mluvit. I tenhle svazek se ale po letech dvojici omrzel a následoval rozvod, po kterém, jak bylo později patrné, dokázali zůstat přáteli. Dokonce tak blízkými, že byla Alice ochotná přijít na oslavu jeho další svatby v únoru 2019.

Čtyři dny a dost!

Asi bychom se mohli dohadovat, jestli mělo velkou cenu utrácet za svatební oslavu, která nakonec nebyla o moc kratší, než manželství samotné. Jestliže totiž sňatek s Erikou Koike proběhl 23. března, už o čtyři dny později měli úřady na stole hercovu žádost o anulování manželství. Jako důvod uvedl, že jej vizážistka Erika Koike vlákala do chomoutu v nestřežené chvíli, kdy byl pod vlivem alkoholu a tak docela si neuvědomoval, s čím že to vlastně souhlasí. Prohlašoval tehdy, že jeho nedobrovolně vyvolené jde jen o jeho peníze, což se později potvrdilo, když po doslova několikahodinovém manželství Erika žádala o výplatu výživného.

Vyjde to popáté?

Prozatím poslední a věřme, že poslední, Ano, řek Nicolas Cage v minulém roce své současné manželce Riko, pocházející z Japonska. Šlo tentokrát jen o malý, prakticky soukromý obřad v hotelu Wynn v Las Vegas. Sedmapadesátiletý herec se oženil se ženu o jedenatřicet let mladší, věkově má tedy mnohem blíže k vlastní tchyni, což - jak se zatím zdá - moc nevadí. Pár totiž oznámil, že Riko čeká dítě, takže by snad tentokrát mohlo jít o delší manželství. Dá se předpokládat, že si postarší otec snad bude chvít svého potomka užívat.

Covidu navzdory

Jejich cestu k manželství jim ale komplikovala pandemie, protože víc než půl roku z jejich roční předmanželské známosti museli vinou lockdownů pobývat každý na jiném světadílu. Ona žila v rodném Japonsku, on v New Yorku. O ruku ji Nicolas požádal on-line a zásnubní prsten (s černým diamantem) nechal doručit dopravní službou. Manželé tedy snad monou věřit, že překážky osudu už mají za sebou a teď je čeká už jen spokojený život. I když u Nicolase Cagese asi nikdy není nic tak docela jisté…

Zdroj: The Things, The Sun, People, wikipedia, In Style, csfd

