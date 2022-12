Beáta Kaňoková v novém seriálu Zlatá labuť: Hledá vstupenku do světa filmu

Seriál přenese diváky do Prahy v dobách 30. a 40. let minulého století. Budou sledovat osudy lidí spjatých s tehdy nejmodernějším chrámem nákupu a luxusu v Československu stojícím v samém centru Prahy. Příběh začíná v době, kdy je Praha stále ještě zalita neony, v uměleckých směrech převládají art deco a kubismus, nedávno vzniklý zvukový film určuje módní trendy a nezbytnou součástí každého gentlemana je oblek a vybrané chování.

Báře se smůla lepí na paty. Je na útěku před spravedlností a neblahým vlivem svého bývalého přítele. Náhoda jí přihrává práci prodavačky v oddělení módy v právě otevřené Zlaté labuti. Tady se odvíjí její příběh, stejně jako životy dalších zaměstnanců a majitelů obchodního domu.

"Zejména tři mladé hlavní hrdinky očekávají, že se jim v nové práci naplní životní cíle a touhy, a možná i doufají, že zde najdou ochranu před nástrahami vnějšího světa,“ napovídá Filip Bobiňski, producent Dramedy production, která seriál natáčí.

Petr Kostka jako nekompromisní hlava rodu

Zlaté Labuti vládne rodina Kučerů. V jejím čele stojí Rudolf v podání Petra Kostky. Nekompromisní otec rodu a zapálený vlastenec. Toho vyvažuje maminka Božena, kterou hraje Daniela Kolářová.

„Petr Kostka hraje velmi autoritativní hlavu rodiny a moje postava přijala úlohu ženy, která se stará o všechno ostatní doma. Je klidná a smířená se svou podřízeností manželovi,“ říká o své roli Daniela Kolářová, která nabídku na roli dlouho zvažovala.

„Na začátku jsem se sešla s tvůrci, mluvili jsme spolu například o úrovni jazyka a o české seriálové tvorbě obecně, pak jsem dostala na ukázku dva scénáře a uvažovala jsem o tom a rozhodla jsem se. To téma je pro mě přitažlivé. Sama jsem se dozvěděla hodně zajímavých věcí o předobrazech seriálu Zlatá labuť. Navíc se autoři snaží napínavým způsobem rozkrývat spoustu různých vztahů, takže se seriál jeví velmi zajímavě," svěřila se Kolářová.

Kolegyněmi Báry jsou v oddělení módy Eva v podání Beáty Kaňokové. Eva je křehká žena, která svou práci v obchodním domě vnímá jako vstupenku do světa filmu, v němž by se ráda prosadila. Další prodavačka Alena, kterou hraje Simona Lewandowská, utekla pro změnu do Prahy z malé vesnice a doufá, že jí anonymita velkoměsta konečně umožní žít tak, jak touží.

Božena má s manželem dva syny: Rudolfa mladšího (Petr Stach), který prodělal v dětství obrnu a je upoután na invalidní vozík. Přesto jde o vitálního a potenciálního dědice celého rodinného impéria, jenž stále více touží po rodině. Druhorozený syn Petr (Adam Vacula) je podnikatel, který se vrátil z cest po světě, kde se inspiroval a v Praze právě rozjíždí svůj nový velkolepý projekt nazvaný Zlatá labuť. I když se zdá, že je Petr k řízení obchodního domu předurčen, rodinné intriky však mohou kartami zahýbat.

„Líbí se mi na něm, že každý problém, který se objeví, ať už doma nebo ve firmě, se snaží řešit lidsky a gentlemansky a že je to člověk s vizí, který chce do Československa přivézt něco, co tady ještě nebylo,“ láká na seriál diváky herec Adam Vacula.

Jiná doba, ale stejné problémy

„Příběh velkého dobového obchodního domu jsme měli v hlavě delší dobu, lákalo nás to ojedinělé prostředí, kde se střetává spousta životních osudů. Diváky provedeme mnoha prostředími, a to jak luxusními kancelářemi řídicích pracovníků, tak suterénem, ve kterém se pohybují běžní zaměstnanci. Uvidí stylovou restauraci, bar, prodejnu gramodesek nebo obrovskou sekci tehdejší módy. Zlatá labuť bude pro všechny fanoušky dobových a výpravných seriálů, které lahodí oku a zároveň se v nich mohou potkat s problémy a situacemi, které sami řeší, jen zasazenými do jiného dobového rámce,“ říká producent Bobiňski.

V dalších rolích uvidíme například: Kristýnu Ryšku (dříve Podzimková), Tomáše Töpfera, Hanu Kusnejrovou, Jana Dolanského, Michaelu Maurerovou, Kryštofa Bartoše, Jaroslava Plesla, Sarah Haváčovou nebo Reginu Rázlovou.

Zdroj: TV Nova

