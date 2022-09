Zákulisí seriálu Pan profesor: Láska Vojty Dyka a Beáty Kaňokové pod krutou zkouškou scenáristů

Ústřední seriálovou dvojici vybrali tvůrci zkrátka perfektně. Vždy nádherně oblečená dáma, která je romantičkou tělem i duší, s těžko uhlídatelným bohémem, který je tak trochu svéhlavý, zkrátka nešlápli vedle. Na druhou sérii se všichni těšili také proto, že slibovala pokračování jejich velké lásky, která ve vztahové rovině nedostala v první sérii šanci. Tam šlo o vábení, rozchody nebo ujasnění priorit.

Dvojice si neodpustí ani den bez hádek

Ačkoliv ale i druhá série nabízí velmi zajímavé příběhy studentů, kteří čelí vztahovým, finančním i rodinným problémům, z pohledné učitelky jako by se stala uštěpačná ženská, která každý den svého muže najde na gauči v trenkách a s pivem. A to, ačkoliv je Marek Vlček neskutečně sexy a svou vyvolenou hluboce miluje!

Simona Lewandowská, která hraje studentku Petru, by měla v seriálu svou učitelku Karolínu Beránkovou poslouchat, ve skutečnosti je ale s její představitelkou Beátou Kaňokovou blízká přítelkyně. Dvojici přitom dělá bezmála 10 let, rozumí si ale perfektně. Lewandowská už dříve zazářila v seriálu , která hraje studentku Petru, by měla v seriálu svou učitelku Karolínu Beránkovou poslouchat, ve skutečnosti je ale s její představitelkoublízká přítelkyně. Dvojici přitom dělá bezmála 10 let, rozumí si ale perfektně. Lewandowská už dříve zazářila v seriálu Ordinace v růžové zahradě , randila také se Zdeňkem Piškulou.

Už dlouho se televizi Nova nepovedlo vydat tak úspěšný seriál. Karamboly zažila právě s Ordinací, kterou z vysílání stáhla, neboť ji vysílala už velmi dlouho a začala to být spíše kriminálka. Diváci se proti tomu velmi bouřili, a tak ji vrátili na placené platformě Voyo. Stejného úspěchu už nikdy nedosáhla, a to ačkoliv tvůrci povolali sázky na jistotu - třeba charismatického Lukáše Hejlíka v roli proutníka Jáchyma. Za manželku mu dokonce dali oblíbenou Patricii Pagáčovou.

Německá předloha zkrátka otěže nepovolí

Není díl, kdy by se dvojice o něco „nepřetahovala“, nehandrkovala nebo neřešila rozdílné názory. Jistě to tak je i v běžném životě, ale u dvojice, která se dala sotva dohromady, očekáváte přeci jen o trochu více romantiky. A to, ačkoliv to v první sérii vypadalo, že by Beránková dala život za takového neposedu, jakým Vlček je, teď ji evidentně rozčiluje, že jejich názory na život se trochu různí.

Pravdou však zůstává, že tento populární seriál není původním námětem televize Nova, ale má být převzatý z německého seriálu Der Lehrer z roku 2009. Je tak otázkou, nakolik jsou scenáristé schopni hlavní dějovou linku upravit, aby se zavděčili českému divákovi. A což o to, ne že by se to nelíbilo, jen to zkrátka působí v posledních dílech jako manželství dvou učitelů po 20 letech bez špetky romantiky, vášně a nadšení z krátkých začátků. Tak snad se ještě dočkáme!

