Seriál Místo zločinu České Budějovice: Příště to bude Pelhřimov? Diváci kritizují výběr města

Třetí série kriminálních příběhů je tentokrát po Plzni a Ostravě zasazena na jih Čech, kde se kriminalisté v podání Davida Novotného, Leoše Nohy, Filipa Březiny a Judity Bárdos Pecháček budou po 13 večerů snažit vtáhnout diváky do vyšetřování zločinů. Hned první díl ale kromě pochvalných komentářů sklidil i diváckou kritiku.

Veterinář z Okresního přeboru

Někteří z diváků se nemohou smířit s výběrem Leoše Nohy do role jednoho z kriminalistů. „Pro mě je to prostě pořád ten koktavý veterinář z Okresního přeboru,“ okomentoval například tuhle volbu jeden z nich. Výrazné postavy jsou zkrátka prokletím mnoha herců a Leoš Noha jistě brzy ukáže, že nebude zaostávat ani v partě vyšetřovatelů.

Česká televize překonala ostatní kanály

I když první díl seriálu Místo zločinu České Budějovice vidělo na jedničce České televize více než jeden a půl milionu diváků, což je dvojnásobek těch, kteří ve stejné době sledovali kriminální seriál Specialisté na Nově, kritice se úvodní příběh nevyhnul. Nespokojení diváci často míří hlavně na lokalitu, kterou si autoři vybrali pro natáčení.

Diváci kritizují výběr města

Jak vědí všichni milovníci her Divadla Járy Cimrmana, v Českých Budějovicích by chtěl žít každý (teda kromě mě). Je to ale také místo vhodné pro natáčení kriminálky? Mnozí mají podle reakcí na Twitteru jasno a autoři seriálu z toho nebudou mít velkou radost. „Kam až to dojde? Pelhřimov??“ ptá se jeden z diváků na sociálních sítích. S jeho názorem souhlasí i další, kteří autory ve vtipu posílají či zvou natáčet i do menších obcí. „Já budu koukat, až bude ČT vysílat Místo zločinu Vyškov,“ má jasno třeba divák Mirek. Jiný divák zase vzpomněl na okraj Vysočiny: „To už nám chybí jen Kriminálka Golčův Jeníkov a máme to v ČR komplet,“ nabízí filmařům.

V Budějovicích jsou spokojeni

Zato diváci z Českých Budějovic jsou zjevně spokojení, alespoň podle vyjádření jednoho z nich na sociálních sítích. Ten kvituje, že seriál zavítal na romantický jih Čech. „Ale trochu zdviháme obočí nad názvem Místo zločinu České Budějovice,“ uvedl s tím, že jde o oxymorón, protože v souvislostí s Budějovicemi se podle jeho názoru může mluvit snad jen o krádežích jízdních kol. Naznačil tak, že podle něj jde naopak o velmi klidné město.

Další z uživatelů jej i ostatní nespokojené diváky upozorňuje v nadsázce: „Špatně to čtete. V tom seriálu budou "místo zločinu České Budějovice" - je to vlastivědný seriál…“

Příště se podíváme na statek...

První díl zavedl diváky na keltské opidum, poblíž kterého bylo nalezeno tělo mladé dívky. O mladou brutálně znásilněnou a zabitou ženu půjde i příští týden, kdy se budou kriminalisté dokonce obávat, že jde o řádění patologicky narušeného vraha. Díl, nazvaný Statek, uvede v premiéře Česká televize v pondělí 9. ledna na prvním programu.

Zdroj: seriál Místo zločinu České Budějovice, Twitter, ČSFD, Česká televize

