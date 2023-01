Spartakiádní vrah Jiří Straka je na svobodě: Svých činů prý nikdy nelitoval

Straka byl od mala problémové dítě, ačkoliv pocházel z poměrně běžné rodiny. Má bratra a sestru, ani jeden z nich nikdy neměli žádné problémy se zákonem. Jeho otec byl zedníkem a často pracoval v zahraničí. Matka byla skladovou dělnicí. Právě ta na něj měla být opravdu přísná. Výjimkou nebyly ani tělesné tresty. Ačkoliv byl nadprůměrně inteligentní, už základní školu absolvoval jen s průměrným prospěchem. V době puberty se u něj probudil silný sexuální pud, který nedokázal ovládat. Psychiatři u něj konstatovali amorálnost a absolutní nedostatek citu.

Pražské ženy žily ve strachu

V době od 17. února do 16. května 1985 napadl celkem 11 žen, tři z toho nepřežily. Dvě se zabít pokusil. Jeho motivem byla abnormální sexuální agresivita se sklonem k sadismu a nekrosadismu. Jako mladistvý byl odsouzen k maximálnímu možnému trestu odnětí svobody v trvání 10 let. Zároveň mu bylo uloženo ochranné psychiatricko-sexuologické léčení. Kdyby mu bylo o dva roky více, pravděpodobně by dostal trest smrti.

Při prvním útoku si na ženu počkal v ulici Novodvorská na Praze 4. Po krátkém sledování ji napadl a začal ji škrtit. Žena se usilovně bránila a po pěti minutách Straka v útoku ustal. Zůstal na ženě ležet, té se povedlo s ním navázat verbální kontakt a přemluvit ho, aby s ní šel do bytu. Tak se dostala na osvětlené místo. Když se jí snažil znovu vyhrnout sukni a líbat ji, vykřikla. Straka se zalekl, že by ho mohl někdo vidět, a od svého jednání upustil. Tato žena ale vůbec nepovažovala celý incident za nebezpečný, a tak ho nenahlásila. Policii se povedlo ji vypátrat až později. Podrobným popisem přispěla k dopadení násilníka.

Vrah nikdy nelitoval. Štvalo ho, že ho dopadli

V dubnu téhož roku, téměř na stejném místě, napadl zezadu mladou ženu. Matku dvou dětí začal okamžitě škrtit. Ta upadla do bezvědomí. Odtáhl ji mimo cestu mezi křoví, a protože se začala hýbat, nacpal ji do úst hlínu a listí. Vysvlékl ji a vykonal na ní soulož. Protože i po násilné souloži stále vykazovala známky života, listím jí ucpal nosní dírky, přidal ještě do úst kamení a hlínu, a nakonec i kalhotky. Poté ji otočil na břicho a z místa odešel. Později zavraždil ještě další dvě ženy, některé okradl.

„Nikdy předtím ani potom jsem nepracoval pod tak strašným politickým tlakem. Dělali jsme na tom tři vyšetřovatelé, a kromě toho dalších 200 policistů. Ženy v Praze se bály vyjít do ulic, málem se odkládala spartakiáda,“ vzpomínal kriminalista Jiří Markovič. Straka prý svých činů nelitoval. Štvalo ho jen to, že ho dopadli. Ochotně spolupracoval a lítost u něj vyšetřovatelé neviděli ani jednou. Údajně byl také napaden ve věznici, kde mu rozkopali genitálie. Dnes už je ale na svobodě, má žít na Moravě pod novou identitou a vzal si prý Růženku, kterou potkal v léčebně.

Zdroj: kriminalistika.eu, blesk.cz, wikipedia.org

KAM DÁL: Vánoce Terezy Brodské s Jaromírem Hanzlíkem: Díky tvým přísným výchovným metodám jsem samostatná, nezávislá a asi ne tak úplná krá *a.