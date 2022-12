Nový seriál Jedna rodina představí bývalé hvězdy Ulice i úskalí střídavé péče

V hlavních rolích se představí Tereza Kostková, Filip Blažek, Zuzana Vejvodová, Tomáš Jeřábek, Berenika Kohoutová, Eva Holubová a Pavel Zedníček. Dále se představí například Adam Mišík. Seriál tak bude hvězdami doslova nabitý! Berenika si nedávno zahrála například v seriálu Pan Profesor, Eva Holubová zazářila v seriálu konkurenční televize Prima Slunečná, kde si zahrála Hanu Schwartzmüllerovou.

Natočeno s láskou, říká Tereza Kostková

Seriál by měl přinést pohled na střídavou péči zejména ze strany dětí, kterých tam bude více než dost. Diváci se mohou těšit na Denisu Biskupovou (známá rovněž například ze seriálu Pan Profesor), Sebastiana Pöthe, Olivera Vyskočila a Lotti Töpfer. „Já vám můžu říct to, že mě to opravdu chytilo za srdce. A mám už taky letitou zkušenost, že tohle je to, co je v těch věcech vždycky znát. Je to jako v jídle, poznáte, že je uvařené s láskou,“ svěřila se pro TN.cz Tereza Kostková.

Televize už teď zahájila marketingovou kampaň k novému seriálu a diváci tak mohou nahlédnout do zákulisí prostřednictvím účtu v aplikaci Instagram s názvem @jednarodinaserial.

Osudy tří rodin, které spojila střídavá péče

Seriál Jedna rodina přinese osudy tří rodin, které spolu musí fungovat na základě osudové náhody. Právě ale správné fungování je nastaveno striktními pravidly, které pokud byť jeden člen poruší, společenství se ocitá v troskách. Zároveň je ale zdrojem mnoha vtipných a nečekaných situací, které s sebou přináší střídavá péče. Petra a Karel Tejkalovi se společně střídavě starají o čtyři děti. Dvě má Petra, kterou hraje Tereza Kostková, s Filipem, kterého hraje jeho jmenovec Filip Blažek. Karel, kterého hraje Tomáš Jeřábek, má zase dvě děti s Klárou, kterou ztvární Zuzana Vejvodová, známá ze seriálu Ulice. Ta touží po lásce, stále se jí ale nedaří najít toho pravého.

I proto je pro ni někdy obtížné vstřebat celé „společenství střídavé péče“. Filip, Petřin bývalý, má novou manželku Noriku, v jejíž roli se představí Berenika Kohoutová. Společně mají také miminko Mikeše. Filip s Norikou žijí u tatínka Filipa, který se jmenuje Bob. Hraje ho Pavel Zedníček. Seriál poukáže nejen na logistické obtíže střídavé péče, ale také na finanční otázky, časové i obtížnost dodržování jasně daných pravidel.

