Frantovi v Ulici teče do bot. Přijde kvůli nevěře s matkou svého dítěte o všechno?

František se už před lety stal otcem malého Chrise. Tehdy měl ještě před maturitou, ale zdálo se, že i tak se mu podaří vybudovat se svou holandskou láskou Skyler pro syna klidné zázemí. Jenže brzy bylo všechno jinak. Skyler se odstěhovala zpátky k rodičům a otcovství na dálku není něco, co by se dalo jen tak jednoduše ve dvaceti letech zvládnout. Navíc si Skyler našla v Amsterdamu nového partnera, a tak Františkovi nezbylo nic jiného, než zdálky sledovat, jak jeho syn vyrůstá bez něj.

Skyler se postarala o konec lásky s Bárou

Skyler je ale živel, který se klidně nečekaně objeví a rozboří vše, co dosud fungovalo a co Franta v poslední době vybudoval. Ještě nedávno žil František spokojeně se svojí láskou Bárou, jejíž roli autoři seriálu svěřili Elišce Bašusové. Na podzim se ale do děje znovu vložila Skyler a hned bylo jasné, že to nebude jen tak. František k ní stále – i přes všechny problémy, které mu to přináší – něco cítí. Velkou motivací je pro něj i vědomí, že by mohl být se svým synem. Jenže Skyler je zkrátka Skyler a vyjít s ní není vůbec jednoduché.

František podvedl Báru

I když samozřejmě tušil, že mu to nemůže jen tak projít, neodolal František zvláštnímu kouzlu své holandské expřítelkyně a Báru s ní podvedl. A ne jednou. Skyler je živel, a tak na sebe provalení nevěry nenechalo dlouho čekat. Když ta horká chvíle nastala, Bára to vyřešila po svém. Nijak dlouho se nerozmýšlela, sbalila kufry a odstěhovala se zpět k rodičům, i když – jak doufá – jen dočasně, než si najde vlastní bydlení. Přece jen nechce ve svém věku bydlet v jednom pokoji s mladším bratrem. František zůstal na svoje problémy sám. V nelehké situaci se mu snaží pomáhat Anička (Ljuba Krbová) a k Frantově nepříliš velké radosti dokonce i Miloš Knobloch v nepřekonatelném podání Jiřího Štrébla.

Jak tohle může dopadnout?

František se rozhodl. Jak to ale vidí Skyler, která namísto toho, aby dovolila Chrisovi trávit čas s tátou, ho odvezla na hory? František to vnímá jako zradu a bezohlednost a určitě má pravdu. A to ještě netuší, jak se Skyler zachová, až jí prozradí, jak dopadl jeho vztah s Bárou. Co udělá Skyler? Vrátí se k Frantovi a dokáží ti dva spolu žít jako rodina? To by jistě zajímalo i Aničku Liškovou, která Františkovi fandí, i když se snaží nechat rozhodnutí na něm samotném. Je ale přece jen babičkou malého Chrise, a tak má ke Skyler o něco blíž než k Báře. Může vše dopadnut tak, aby alespoň někteří aktéři tohoto zdánlivě beznadějně rozehraného příběhu byli spokojeni? To se dozvíme v dalších dílech!

Zdroj: TV Nova

KAM DÁL: Babišova manželka Monika: Ztrápená žena, která podléhá trendům Pařížské ulice.