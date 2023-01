Babišova manželka Monika: Ztrápená žena, která podléhá trendům Pařížské ulice

Pokud by se stal Andrej Babiš prezidentem České republiky, po jeho boku by „vládla“ jeho manželka Monika. Musela by tedy reprezentovat nejen sebe, ale i naši zemi. Má na to? Jak její styl oblékání a líčení hodnotí přední vizážista Pavel Kortan? Možnou první dámu rozebral exkluzivně pro Čtidoma.cz.