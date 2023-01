Petr Pavel srovnal svoji a Babišovu komunistickou minulost. Zeman a Klaus nám dělali ostudu, říká

První kolo prezidentské volby se koná 13. a 14. ledna. Petr Pavel se podle mnoha expertů zatím prezentuje jako správný vůdce, což našemu webu potvrdil i specialista na řeč těla Petr Vojnar. Například podle sázkové kanceláře Tipsport je Pavel největší favorit na postup do druhého kola prezidentské volby.

Petr Pavel se během kampaně několikrát vymezil proti Andreji Babišovi, když za svého největšího soupeře označil populismus bývalého premiéra. Jakého státníka naopak obdivuje a má vzor ve slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové? Nejen o tom v rozhovoru pro Čtidoma.cz.

Petr Pavel

- armádní generál Armády České republiky ve výslužbě

- v letech 2012–2015 byl náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky

- mezi roky 2015 a 2018 působil ve funkci předsedy vojenského výboru NATO

Pan Babiš tvrdí, že je dobrý krizový manažer, paní Nerudová je dle svých slov mladá a pohledná. Co vy dáte na misky vah jako svoji "konkurenční" výhodu, čím se od těchto dvou odlišujete? Tím spíš, že "mladá a krásná" asi nikdy nebudete.

Mojí nevýhodou je, že nejsem tak mladý a půvabný. Věřím ale, že krizový manažer bych byl lepší než Andrej Babiš. Ten už totiž jednou zemi v krizi řídil a selhal. Já se od obou kandidátů odlišuji hlavně svými zkušenostmi z vedení NATO, kde jsem jako předseda Vojenského výboru musel přivést ke shodě 30 zemí různých zájmů a motivací. A další vlastnost, která mě odlišuje, je ochota přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí.

Proč byste tedy měl být prezidentem České republiky?

V dnešní těžké době potřebujeme prezidenta, který je kompetentní, vyzná se v krizi a k problémům přistupuje s chladnou hlavou. Přesně tím jsem se řídil během své služby v armádě i ve vedení NATO a hodlám v tom pokračovat dál. Věřím, že mé zkušenosti při řešení mezinárodních krizí, konfliktů na bojišti, z vedení armády i jednání na vysoké mezinárodní úrovni mi poskytují dost zkušeností, abych dokázal vládě pomoci při řešení problémů, které nás dnes pálí.

Jak vás mají Češi vnímat, jak se chcete zapsat? Václav Klaus se "proslavil" ukradeným perem, Miloš Zeman bonmoty, podporou Ruska a tím, že jen idiot nemění názory... je laťka vysoko, bude se toto těžko překonávat?

Ukradené pero i podpora Ruska jsou dva příklady toho, jakou nám předchozí dva prezidenti dělali v zahraničí ostudu. Já bych naopak chtěl pomoci k tomu, abych Česko získalo větší respekt od zahraničních partnerů, rád bych také budoval vzájemnou důvěru a naši spolehlivost v postojích k mezinárodním otázkám.

Vaše minulost v KSČ je důvodem, proč vás někteří lidé hází do jednoho pytle s Andrejem Babišem. V čem se jeho a vaše komunistická minulost liší?

Především v tom, že já jsem do KSČ vstoupil, když jsem sloužil v armádě s cílem chránit naši zemi před zahraničním nepřítelem. Andrej Babiš je soudem usvědčený agent StB, která sbírala informace o vlastních občanech. A dále v tom, jak jsme se ke své minulosti postavili. Pro mě je minulost zdrojem poučení, stavím se k ní otevřeně a nic neskrývám. V životě se vždy snažím dívat dopředu. Třiatřicet let jsem sloužil demokratickému a prozápadnímu směřování naší země. Věřím, že mé činy jasně ukazují, jaké hodnoty zastávám a že jsem ochotný za ně tvrdě bojovat.

Česko se potýká s energetickou, finanční, ale i uprchlickou krizí, vysvětluje vláda dostatečně své kroky?

Vládní pomoc je rozsáhlá, minimálně v objemu vynaložených prostředků. Problém je ale špatná komunikace, vláda nedokáže srozumitelně své kroky vysvětlovat veřejnosti. Zmatené jsou i podmínky čerpání příspěvků a často byrokratické vyžadování údajů, které stát o občanech už dávno má. Proto je lidé často nevyužívají tak, jak by mohli. Informační kampaně vlády podle odborníků zatím nefungují, lidé se tak často stydí o příspěvky zažádat.

Angažuje se Západ a Česká republika dostatečně na pomoci Ukrajině?

Podpora je výrazná, například NATO je zapojené nejen jako celek, ale Ukrajině pomáhají všechny členské země. Navíc Aliance poskytuje Ukrajině cenné know-how, o kterém se zase tak moc nemluví, ale bez kterého se konflikt vést nedá. Je to poradenství a strategie operačního umění, taktiky, ale také zpravodajské informace, které jsou pro Ukrajinu cenné. Všechny země pomáhají jak finančně, tak materiálně. Pravda ale je, že Ukrajině jsme mohli jako Západ pomoci především v počáteční fázi konfliktu výrazněji tak, aby k němu možná ani nedošlo.

Jak to myslíte?

Mohli jsme uplatnit více prvek odstrašení Ruska, ještě před zahájením konfliktu, například větší přítomností na Ukrajině v rámci nějakého cvičení, mohli jsme také být aktivnější při prosazení humanitárního koridoru na počátku války, kdy Ukrajina trpěla velkými pohyby uprchlíků po celém teritoriu.

„V plošné amnestii nevidím žádný smysl. Pokud jde o individuální milosti z humanitárních či výjimečných důvodů, když například dojde k justičnímu omylu, tak to vnímám jako opodstatněné, ale rozhodně ne jako nástroj, který staví prezidenta nad soudy.“

Kterého evropského státníka považujete za sobě nejbližšího z názorového pohledu i z pohledu vystupování vůči ostatním zemím?

Inspirují mě lídři, kteří se dobře zhostili úkolů ve své době, například v době vrcholící studené války Ronald Reagan ukázal správný poměr hodnot a pragmatismu, a tak zvládl reagovat na výzvy tehdejší doby. Prezident Zelenskyj se zachoval jako státník, když nedovolil agresorovi, aby ovládl území, které mu nepatří, neutekl, nevzdal se a stál v nejtěžších časech v čele ukrajinského lidu.

Vy máte ve svém týmu celou řadu marketingových odborníků. Je právě marketing to, co prezidentskou volbu rozhodne? A berete si za vzor třeba slovenskou prezidentku Čaputovou?

Svého týmu a jeho práce si velmi vážím, ale věřím, že volbu nakonec rozhodne to, který z kandidátů je nejvíce kompetentní k výkonu prezidentské funkce. Za vzor si neberu nikoho, kandiduji jako Petr Pavel.

Sloganem vaší kampaně je "Vraťme Česku řád a klid". Co to přesně znamená? Žijeme teď v neklidné době bez řádu, chybí nám zákony, nebo jak si to vysvětlit?

Heslo se pojí se situací, kterou mnoho lidí prožívá nyní v této složité době – chaos, nepořádek a také nejistotu z toho, co přijde. Sám nejsem spokojený s tím, jak v naší zemi politika funguje. Mým cílem je vytvořit tlak na politiky, aby právě občané České republiky pro ně byli naprostou prioritou a aby s lidmi jasněji a otevřeněji komunikovali. Jedině tak je možné zastavit chaos a nejistotu, které občany dnes trápí. Jedině tak je možné vrátit do naší politiky řád, lidem klid, který potřebují. U našeho hesla nejde o návrat do nějakého historického období, ale do období hodnotové politiky. Právě na tom bych chtěl pracovat, pokud k tomu dostanu příležitost.

