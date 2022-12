Petr Pavel: Silný vůdce, nebo naučená póza? Expert na komunikaci rozebral kandidáta na prezidenta

První kolo prezidentské volby je naplánováno na 13. a 14. ledna 2023. Češi budou vybírat z devíti kandidátů. Petr Pavel tvrdí, že jeho největším soupeřem je populismus Andreje Babiše a jeho snaha orbanizovat (po vzoru maďarského premiéra Viktora Orbána, pozn. red.) Česko. Nikdy by ho dle svých slov nevolil, pro druhé kolo váhá i s případnou podporou Danuše Nerudové.

Jak upřímně to generál Pavel myslí s občany České republiky, co všechno se dá z jeho chování usoudit? „Na první dojem působí klidně, rozvážně a silně. Má v sobě vůdcovství. Vnímám i množství naučených frází,“ vysvětluje Petr Vojnar. Podle něj je právě první dojem určující pro vnímání kandidáta veřejností. „Když něco pokazíte, hůř se vám to bude dohánět. Zkrátka proto, že další možnost udělat první dojem nemáte,“ usmívá se Vojnar.

Petr Vojnar

- specialista na komunikační dovednosti a mediální prezentaci, profesionální řečník a moderátor

- ve své praxi se zabývá primárně školením a tréninkem rétoriky, sebeprezentace, přípravou na veřejná vystoupení nebo vystupování před kamerou

- přednáší a pořádá workshopy či školení nebo semináře pod hlavičkou Akademie SEBA – akademie sebevědomého řečníka

- mezi jeho klienty patří mj. firmy a společnosti, top manažeři, ředitelé firem, profesionálové z médií, politici či prezidentští kandidáti

Odborník na komunikační dovednosti pro Čtidoma.cz zhodnotí všech devět prezidentských kandidátů, hodnocená kritéria budou vždy stejná (první dojem, postoj/gesta, mimika, oční kontakt, vitalita, reakce/pohotovost, rétorika, celkové působení). Jak si podle experta vede Petr Pavel?

První dojem

Díky vojenské kariéře má dobré, pevné, rovné držení těla, působí klidně, rozvážně, silně. Jako lídr. Musíme si zde uvědomit, že lidské podvědomí a vědomí vnímá více než obsah slov. Je důležité, jaká je řeč těla, tzv. bodylanguage, jak dotyčný působí. Lidé si to totiž nevědomky promítají do charakteru člověka.

Stejně tak drtivá většina občanů je tzv. stádoidní, chce za někým jít, být vedena, nechce o sobě rozhodovat sama a brát odpovědnost za svoji budoucnost. Dává na první dojem a do tělesných propozic či dispozic si často promítá schopnosti nebo předpoklady na pozici, o kterou se kandidát uchází.

Gesta

Používá klidná, úsporná, zčásti direktivní gesta.

Mimika

Má lehce monotónní a komisní mimiku, což samozřejmě koresponduje s jeho bývalým zaměstnáním, kdy měl jako velitel působit chladně, rozhodně, autoritativně, nedávat najevo emoce.

Oční kontakt

S moderátory či kamerou ho většinou udržuje standardně, neuhýbá pohledem, je relativně jistý a přímý. V některých debatách ale najednou často kouká do stolu, hledá slova, nemá tak bohatou slovní zásobu a ne vždy se plně orientuje v daném tématu. Pak tedy vzpomíná na od svého týmu naučené "floskule". Od lídra bych tak globálně čekal větší pohotovost a přímější oční kontakt s lidmi kolem sebe.

Vitalita

Je v dobré kondici, což je pro lidi, kteří ho mají volit, důležité. Nechtějí prezidenta, který místo svých povinností bude řešit zdravotní problémy a bude je po vizuální stránce důstojně reprezentovat.

Petr Pavel

- armádní generál Armády ČR ve výslužbě

- mezi lety 2015 a 2018 byl předsedou vojenského výboru NATO

- armádní generál Armády ČR ve výslužbě

- mezi lety 2015 a 2018 byl předsedou vojenského výboru NATO

- kandidaturu na prezidenta ČR oznámil 6. září 2022

Jako jeden z mála vizuálních nedostatků je, že pokud mluví přímo čelně na kameru, hlava mu padá lehce do leva. Je tak nesymetrický a to mozek pozorovatele/diváka nemá moc rád – deformuje mu to perspektivu (čitelnost) obličeje a má pak tendenci tomu dorovnávat tělo – naklánět také hlavu. Ale jinak je jeho pohyb bezproblémový, má pevný krok, vzpřímený postoj i posed.

Reakce a pohotovost

Zatím nebyl ve vypjaté debatě, kde by na něj někdo přímo útočil. Celkově ale reaguje pohotově v případě, že přesně ví, co v danou chvíli říct. Pokud ne, pomáhá si slovní vatou „eeeeee“, jinou ale nepoužívá, takže celkově v pořádku.

Rétorika

Opět lehce monotónní, nedokonalá z hlediska artikulace. Občas "polyká" písmenka uprostřed slov, mluví nosem (zahuhlaný projev). Ale jinak vyslovuje relativně zřetelně a je mu, díky tomu, že mozek na český jazyk funguje jako "T9" (doplňuje si slova z kontextu a zkušenosti), na první dobrou vše rozumět. Projev není tak barevný, vokální (intonačně proměnlivý), naopak je znělý a sebevědomý. Opět to souvisí s původním povoláním, kdy bylo jeho úkolem dávat přímé, autoritativní rozkazy a v jeho hlase neměly být znát emoce.K autoritativnosti mu také pomáhá nízko položený, chlapský hlas.

Celkové působení

Celkově působí po vizuální stránce důstojně, reprezentativně a jako rozhodný, silný a pevný lídr, který ostatní ochrání. A to mu dává velké šance na úspěch, speciálně v dnešní době válečného konfliktu blízko našich hranic. Na někoho tím ale samozřejmě zase může působit nudně, komisně, monotónně, jako "uspávač hadů".

