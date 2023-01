Kandidáti na prezidenta jako ve škole: Kdo debatou prolezl jen s odřenýma ušima a kdo je premiant třídy?

První kolo prezidentské volby se koná 13. a 14. ledna. Bez Josefa Středuly. „Z pohledu politického marketingu udělal to nejlepší, co mohl. Dokázal, že i se třemi procenty, která mu mu přisuzovaly průzkumy, se dá udělat velké gesto. Přitáhl na sebe pozornost, odchází se ctí,“ řekl Čtidoma.cz politolog Jan Charvát.

Odborník úplně nesouhlasí s tím, že se hlasy určené pro Středulu automaticky přesunou za Babišem. „Ukázal na paní Nerudovou, čímž se vůči bývalému premiérovi jasně vymezil. Pokud by ho "jeho" voliči poslechli a šli opravdu volit dle doporučení, může se stát, že Babiš do druhého kola vůbec nepostoupí. To může být cíl pana Středuly,“ doplňuje odborník. Podle něj je ale reálnější, že se Středulovi voliči rozdělí mezi Nerudovou, Hilšera, zřejmě i Babiše a Baštu. A část jich k volebním urnám nepůjde vůbec.

Kandidáti na prezidenta pohledem experta

Jelikož se ale šéf odborářů zúčastnil celé debaty v České televizi, specialista na komunikaci Petr Vojnar zhodnotil i jeho. Expert dal každému z kandidátů známku jako ve škole. Nejlepší je tedy jednička, nejhorší pětka. Osm mužů a jednu ženu jsme seřadili podle abecedy. „Všichni byli dobře a vhodně oblečení a upraveni. Technická rétorika vesměs srozumitelná, kvalitní a dostatečná, tradičně kromě pana Bašty. Reakce pohotové a obsahově jasné,“ zhodnotil Vojnar pro Čtidoma.cz celkový dojem.

Kdo se (ne)chová a (ne)vystupuje jako prezident?

Jaroslav Bašta: Bývalý velvyslanec na Ukrajině a v Rusku, původním povoláním archeolog. „Jsem jediný vlastenecký kandidát na tuto funkci, proto bych měl být prezidentem,“ řekl poslanec SPD našemu webu.

Co na to expert: V úvodu se jako vždy v duchu své kampaně odprezentoval kontroverzně, částečně hovořil demagogicky, což je nakonec u lidí napojených na SPD běžné. Často mluvil dle vlastních notiček, nerespektoval otázky moderátora, nedržel se tématu debaty. Chápu, že jde o jeho taktiku, pan poslanec ale působil nepříjemně a útočně. A hlavně proto dávám známku 4.

Karel Diviš: Podnikatel v informačních technologiích, který za sebou nemá politickou minulost, což vnímá jako svoji výhodu. „Jsem jediný ze všech devíti kandidátů, který nikdy nebyl v politice, tj. součástí žádné strany, ani v žádné politické funkci. Mám vizi, že naše země by si zasloužila nějakého mladšího prezidenta na vrcholu sil, který bude zcela normální a civilní,“ uvedl pro Čtidoma.cz.

Co na to expert: Představil se plynule, bez zadrhávání. Jako profesionál a jako jediný udržoval oční kontakt se všemi, nejen s moderátorem. Začal překvapivě zostra útokem na největší favority volby a pokračoval v tom celou debatu. Průběžně tak působil jako "naštvaný teenager mezi dospělými". To může být kontraproduktivní vůči konzervativnějším voličům, na mladé voliče to naopak mohlo udělat dojem. Chtěl evidentně, ale za každou, cenu vystoupit ze stínu "toho do počtu" a zajistit si jméno v titulcích dnešních novin, což může být dobrá taktika. Působil akčně, energicky, drze a sebevědomě. Dávám známku 2.

Pavel Fischer: Dlouholetý politik a diplomat, působil v týmu Václava Havla, byl velvyslancem ve Francii a v Monaku. Také řídil Ústav empirických výzkumů STEM. „Jako prezident mám co nabídnout. Mám letitou zkušenost z diplomacie a když jsem pracoval na Hradě, znal jsem ho jako svoje boty,“ sdělil našemu webu.

Co na to expert: Komunikační akce měl plynulé, celou dobu působil klidně a smířlivě. Věřil bych mu, že jako prezident by lidi spojoval, což je také jedno z hesel jeho kampaně. Jedinou kaňkou jeho projevu bylo, že mu ujížděl uzel na kravatě. Je to samozřejmě jen detail, který ale působí na diváka asymetricky a ruší. V celkovém hodnocení to ale neprojevilo. Dávám známku 1-.

Marek Hilšer: Lékař, vysokoškolský pedagog a občasný aktivista, který kandidoval už před pěti lety. Nepostoupil do druhého kola, následně usedl v Senátu. „Byl bych nezávislý prezident. Od začátku kampaně říkám, že jsem nezávislý kandidát, za kterým nestojí žádné zájmové skupiny, klientelistické sítě, ani právní kanceláře,“ tvrdil pro náš web.

Co na to expert: Oproti debatě na Primě vypadal odpočatěji. Jeho oči však stále prozrazují únavu či nejistotu. Tentokrát se snažil mluvit hyperkorektní češtinou, což ale v dnešní uvolněnější době působí spíše škrobeně a nepřirozeně, než spisovně a vzdělaně, jak měl pan Hilšer nejspíše v úmyslu. Působil falešně, chvílemi až "slizce", jako by na voliče něco hrál. Dávám známku 3.

přípravou na veřejná vystoupení nebo vystupování před kamerou. Přednáší a pořádá workshopy či školení nebo semináře pod hlavičkou Petr Vojnar je specialista na komunikační dovednosti a mediální prezentaci, profesionální řečník a moderátor. Ve své praxi se zabývá primárně školením a tréninkem rétoriky, sebeprezentace,. Přednáší a pořádá workshopy či školení nebo semináře pod hlavičkou Akademie SEBA – akademie sebevědomého řečníka. Mezi jeho klienty patří mj. firmy a společnosti, top manažeři, ředitelé firem, profesionálové z médií, politici či prezidentští kandidáti.

Danuše Nerudová: Bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová je dnes v centru pozornosti i proto, že se o ní hovoří v souvislosti s kauzou rychlotitulů a překladovém plagiátorství na zmíněné univerzitě. Na otázky našeho webu odmítla odpovědět přesto, že nejprve rozhovor slíbila.

Co na to expert: Mluvila klidně a "rozumně", po většinu debaty byla důstojná, její projev se dobře poslouchal. Pokud bylo třeba, tak hovořila kategoricky, v diskusích byla silná a autoritativní, nepoužívala obecné fráze a klišé. Což byl oproti minulosti znatelný posun, její tým odvedl dobrou práci. Mohla zvolit ženštější outfit, vypadala "maloměstsky", trochu jako v pytli. Nejvíce jí ale vyčítám, že když byla konfrontována se svými údajnými "průšvihy", tak okamžitě ztratila jistotu. Věty se zadrhávaly, z tváře zmizel úsměv, často pletla pojmy a nezvládala gramatiku. Což svědčí o nervozitě a neostřílenosti ve vypjatých debatách. Na voliče to tak mohlo působit, že "něco na tom bude". V bloku o nevidomých a neslyšících mohla její věta, že by se nechala prozkoumat hmatem, působit trochu úsměvně. Dávám známku 2.

Petr Pavel: Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky. Od roku 2015 do roku 2018 působil ve funkci předsedy vojenského výboru NATO. „Věřím, že mé zkušenosti při řešení mezinárodních krizí, konfliktů na bojišti, z vedení armády i jednání na vysoké mezinárodní úrovni mi poskytují dost zkušeností, abych dokázal vládě pomoci při řešení problémů, které nás dnes pálí,“ vysvětlil pro náš web, proč by měl být prezidentem.

Co na to expert: Představení měl plynulé, klidné. Celou dobu k debatě přistupoval s nadhledem, byl si dobře vědom, že dle průzkumů patří mezi favority volby a nenechal se zatáhnout do zbytečných negentlemanských přestřelek. Působil důstojně, sebevědomě, státnicky. Jen taková perlička - panu generálovi bych, vzhledem k jeho komunistické minulosti doporučil, aby nepoužíval výraz "ku předu". V bloku o nevidomých a neslyšících tento výraz v České televizi použil hned dvakrát. Dávám známku 1.

Josef Středula: Odborový předák se v minulosti mohl spolehnout na podporu Miloše Zemana, ale třeba i Miroslava Kalouska. „Vím, jak vypadá normální život. Za lidi bojuji a nedělám žádné marketingové zkratky, nesnažím se jen vyvolat dojem, nesázím na to, že si lidé nepamatují, co jsem řekl minulý týden, minulý rok nebo minulý měsíc,“ uvažoval pro Čtidoma.cz. Z kandidatury na konci debty v ČT odstoupil.

Co na to expert: Představení plynulé, klidné. Nezapomněl vyzdvihnout svůj nedávný úspěch proti Babišovi, což v kontextu odstoupení z prezidentského boje působilo zbytečně "jájínkovsky". Prezentoval se standardně, lehce nevýrazně. Oproti debatě na Primě byl ale o něco průbojnější, snažil se prosadit vlastní názory. Možná to bylo tím, že díky závěru byl celou dobu uvolněnější - věděl, že chce odstoupit, proto si mohl více si dovolit. Dávám známku 2.

Tomáš Zima: Lékař se specializací biochemik. Mezi roky 2014-2022 rektor Univerzity Karlovy, v letech 2005-2012 děkan 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Mohu přinést důraz na důležité myšlenky, vize směřování České republiky. Chtěl bych osobní souboj nahradit debatou o dalším směřováním země,“ potvrdil pro náš web.

Co na to expert: Debatoval věcně, slušně. Ovšem znovu byl ze všech kandidátů nejméně výrazný. Odbornost v "jeho" oboru je nepopiratelná, snažil se toho několikrát využít a stáčel hovor jinam. Pan Zima je pravděpodobně slušný člověk, ze všech kandidátů působí nejvíce "česky", ale skoro si nezapamatujete, že v debatě někdo takový byl. Dávám známku 3.

Rozhovory s prezidentskými kandidáty a další články na téma "prezidentská volba" najdete zde.

KAM DÁL: Babišova neznalost? Nic hrozného, pořad sestříhali tak, aby ho poškodili, říká prezident Pedagogické komory.