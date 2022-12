Vláda odmítá řešení ve prospěch českých občanů, podléhá diktátu Bruselu a Berlína, říká prezidentský kandidát Bašta

Prezidentský kandidát Jaroslav Bašta byl za minulého režimu disident, ve vládě Miloše Zemana působil jako ministr bez portfeje, později plnil funkci velvyslance v Rusku a na Ukrajině. Je hlasitým kritikem současné vlády a Evropské unie. Přesto si myslí, že po příštích volbách do Evropského parlamentu bude mít SPD minimálně 10 europoslanců, jak řekl v rozhovoru pro Čtidoma.cz.

Svoji prezidentskou kandidaturu opřel o podpisy dvaceti poslanců včetně toho svého. Pokud by tak neučinil, musel by "lovit" mezi kolegy z jiných stran či hnutí. Zákon tím však nijak neporušil.

Proč byste měl být prezidentem České republiky?

Protože jsem jediný vlastenecký kandidát z dosavadních devíti uchazečů o tuto funkci. Jediný, který je vůči současné asociální vládě v opozici. Vzhledem ke svým zkušenostem z exekutivy, legislativy a zahraniční i vnitřní politiky mám cosi jako "kvalifikaci" na tuto funkci. Jistou roli v tom hraje má disidentská minulost.

Jaroslav Bašta

- v letech 1998–2000 byl ministrem bez portfeje ve vládě Miloše Zemana

- v letech 2000–2005 velvyslancem v Rusku a v letech 2007–2010 na Ukrajině

V čem byste byl jiný prezident než Miloš Zeman?

Na rozdíl od něho bych se postavil na stranu těch, kdo proti Pětikoalici a vládě protestují.

Nechal byste si pány Mynáře a Nejedlého?

Každý prezident si přivádí svůj vlastní tým. Tak je to správné a tak tomu má být.

Česko se potýká s inflací a výrazným zdražováním. Kde vidíte chybu a jak byste situaci řešil?

Základní chybu vidím v tom, že současná vláda odmítá přijmout řešení ve prospěch českých občanů a české ekonomiky a neustále přijímá řešení diktovaná z Bruselu, případně z Berlína. Důsledkem je současný stav – jedna z nejvyšších inflací v EU, nejdražší ceny energií a potravin, 40 % občanů má nepostačující příjmy a propadá se do dluhů a chudoby. Jediné řešení je demise asociální, protilidové chaotické vlády.

Byl jste velvyslancem v Rusku, poté na Ukrajině. Když byste měl srovnat tyto dva národy, liší se?

Ruskojazyční občané Ukrajiny se od Rusů nijak neliší. Západní Ukrajinci, zejména v Haliči, se svou mentalitou velmi podobají Polákům.

SPD dlouhodobě apeluje na ukončení vyzbrojování Ukrajiny. Vyvíjí vaše hnutí či vy sám nějaké úsilí, aby například Írán přestával dodávat rakety a drony Rusku, což má na svědomí životy ukrajinských civilistů?

SPD na ukončení vyzbrojování Ukrajiny apeluje hlavně proto, že to vyzbrojování podporuje snahu vyřešit konflikt jen na poli válečném. My chceme jednání o míru. To by zastavilo i íránské dodávky zbraní. A mimochodem, naší vládě do politiky jako parlamentní strana zasahovat můžeme, ale Írán si našeho názoru všímat nemusí.

Mírová jednání tedy podle vás válku zastaví?

Určitě. Ostatně již svatý Augustin a Helmuth von Moltke tvrdili, že cílem války není vítězství, ale mír.

Vztah k ČSSD a SPOZ:

„Členem ČSSD jsem byl 25 let, než jsem vystoupil. Ve SPOZ (která končí) mám hodně bývalých kolegů z parlamentu či vlády.“

Až válka na Ukrajině skončí, bude možné usednout s představiteli Ruska k jednomu stolu, ať už jde o třeba o otázky byznysu nebo jakékoli jiné? Vy sám byste s tím měl problém, nebo ne?

Bez ohledu na současný konflikt Ruská federace zůstává největším sousedem EU a bez ní se otázky evropské bezpečnosti nemohou řešit. Válku vystřídají diplomatická jednání, nepochybně stejně tvrdá. Problémy bych s nimi neměl.

Za minulého režimu jste byl za své názory vězněn. Jak se dnes díváte na to, jak ruský režim zachází se svými odpůrci, novináři a dalšími "nepohodlnými"?

Mě spíše trápí trestní stíhání za politické názory v České republice.

Jaký je váš pohled na EU a NATO v souvislosti s Českou republikou?

EU se současným vedením a důrazem na Gryndýl (o nesmyslných ideologiích zásadně píšu foneticky) čeká brzký rozklad. NATO by se mělo vrátit ke svým kořenům a striktně dodržovat Článek 1 Severoatlantické smlouvy.

Mělo by mít SPD europoslance?

Má jenom dva, ale po volbách v roce 2024 jich bude aspoň 10.

Vaší ženou je známá archeoložka, vy sám jste spolu s ní publikoval řadu odborných prací. Nechybí vám tato práce?

Snažím se sledovat nové poznatky, kromě politických komentářů jsem se snažil popularizovat třeba nové výsledky bádání o etnogenezi Slovanů. Od loňska jsem plně vytížen politikou.

