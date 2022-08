Kaspická příšera: Ocelové monstrum, kterým sovětští inženýři vyrazili dech generálům NATO

Ekranoplán je zvláštní koncept kombinující vlastnosti lodě, letadla a vznášedla. V šedesátých letech na něj Sověti vsadili a viděli v něm možnost, jak ovládnout důležité vodní plochy. Stroj nelétá nijak vysoko, využívá vztlaku pod křídly, ale ten může využívat pouze do výšky několika málo metrů. Ve výsledku to vypadá tak, že mohutný stroj doslova letí pár metrů nad hladinou.

Sovětský technický unikát

Sověti dělali se svým prvním ekranoplánem, oficiálně pojmenovaným jen KM, velké tajnosti. V roce 1966, kdy byl dokončen, jej tajně přemístili po Volze do Kaspického moře. Přesun probíhal pouze v noci, aby byl mamutí stroj skryt americkým špionážním družicím.

Gigant byl poháněn deseti proudovými motory, osm startovacích bylo umístěno na přídi, dva, které ekranoplán poháněly za letu, byly na zádi. Monstrum se hnalo po hladině rychlostí až 500 kilometrů za hodinu. Byl ale ohromně těžký a měl jednu velkou nevýhodu, nemohl bezpečně letět, pokud na hladině byly vlny vyšší než dva metry. Sověti ekranoplán zkoušeli mnoho let, ale v roce 1980 měl stroj nehodu a potopil se.

Kaspická příšera skončila, přišel Lun

Na tento prototyp ale navázali ještě větším projektem, ekranoplánem třídy Lun, který mohl nést i rakety. V mnohém byl podobný předchůdci KM, vzniklo hned několik prototypů, ale do služby vstoupil v roce 1987 jen jediný MD – 160 Lun vyzbrojený šesti raketami P -270 Moskit. Nic podobného v armádách NATO neexistovalo a panovaly jistou dobu velké obavy, co vlastně nasazení takové zbraně bude znamenat.

Sovětský tisk prohlašoval, že Lun dokáže lehce zničit americké letadlové lodě. Obří ekranoplán nakonec ale žádnou velkou díru do světa neudělal a do vojenských operací se nijak nezapojil. Místo toho ho po mnoha letech naprosté nečinnosti odtáhli do Derbentu v Dagestánu, kde slouží jako muzeum a atrakce v zábavním parku.

Zdroj: cnn.com

