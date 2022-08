Tajný byt za zrcadlem v koupelně: Samantha nevěřila, co díky průvanu našla

Tajemství, které mělo zůstat navždy skryté, nebo prostě jen náhoda? Samantha chodila po koupelně hodně dlouho. Přemýšlela, odkud jde průvan. Nenašla ale žádné nerovnosti, žádnou mezeru ve zdi ani třeba netěsnící okno. Teprve po dost dlouhé době ji napadlo, že by se mohla podívat za zrcadlo. Co kdyby náhodou? To, co uviděla, ji šokovalo. Zjistila totiž, že je tam otvor, za kterým se nachází další byt!

Díra a za ní další byt

Samantha na síti TikTok celou scénu nahrála a zveřejnila v několika příspěvcích. „Jsem v mém newyorském bytě a je zima. Tak jdu do koupelny a cítím, jak na mě fouká studený vzduch,“ začíná dramatickou podívanou.

Kamerou ukazuje, že nikde není žádný zdroj proudícího vzduchu. Nakonec sundá zrcadlo ze zdi, aby odhalila velkou obdélníkovou díru nad umyvadlem a za ní velký otevřený prostor. Celá místnost i chodba! „Tohle je úplně jiný byt.“

Jako z nějakého hororu

Není jasné, kdy a kým byl byt opuštěn nebo co se tam stalo a proč byl vlastně zazděný. Je to jako nějaká scéna z hororu, kde by klidně mohlo jít o místo, kde se odehrávaly vraždy či tajné rituály. „Bojím se o vás,“ píší v komentářích někteří lidé.

Někdo si dokonce všiml, že je to scéna téměř jako vystřižená z filmu Candyman z roku 1922, ve kterém žena objeví doupě zabijáka. Jiní si z toho zase dělají legraci. „Holka, nic neřeš. Právě jsi dostala nový byt, užij si to!“

Zdroj: Daily Mail

KAM DÁL: SATIRA: Ukrajinci mají tajnou zbraň, která ničí sklady munice a potopila i křižník Moskva. Záhada ruských vajglů vyřešena.