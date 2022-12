Ukrajinské mafiány musíme eliminovat, říká v rozhovoru kandidát na prezidenta Středula

Podpora prezidenta Miloše Zemana nebyla náhodná. Prezidentský kandidát Josef Středula totiž s levicovou politikou dlouhodobě sympatizuje, často bývá spojován s ČSSD (v letech 1993–2001 Zeman stranu vedl). Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) je občanským kandidátem, získal podpisy více než 62 tisíc občanů České republiky, zároveň ho podpořilo i 11 senátorů.

V září 2017 časopisu pro magazín Týden prohlásil, že je pro jeho funkci „důležitá nezávislost na politických subjektech“. Zároveň připustil, že jako odborový předák už ale v podstatě v politice je. Z tohoto pohledu tak může být jeho kandidatura na prezidenta vnímána jako logický krok přesto, že on sám dlouho váhal. Jedním z důležitých jazýčků na vahách bylo, že Josef Středula podle svých slov kandidaturu vnímá jako posílení odborů. Také to vysvětlil v rozhovoru pro Čtidoma.cz.

Neuvažoval jste po oznámení úmyslu pana Babiše kandidovat na prezidenta, že svůj boj vzdáte? Přeci jen je to tříštění levicových hlasů...

Docela mě překvapuje, že považujete pana Babiše za levicového kandidáta. Není a nikdy nebyl. Jediným levicovým kandidátem je Středula, takže pokud někdo tříští hlasy levicové, je to pan Babiš.

Josef Středula

- absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Opavě

- po škole pracoval ve vítkovických železárnách na údržbě válcovací trati

- po revoluci se odílel na přeměně Revolučního odborového hnutí (ROH) ve standardní odbory

- červnu 2005 byl na sjezdu Odborového svazu KOVO zvolen předsedou organizace

Cítíte se jako silný kandidát?

Cítím se jako silný kandidát, pokud bych se necítil, tak do voleb vůbec nejdu. Jsem člověk, který už 30 let hájí zájmy lidí, požaduje důstojný život, má jasný program, který spočívá nejenom v důstojných mzdách, ale taky v právu na bydlení, právu na zdraví, právu na teplo a elektřinu a taky právu na připojení k internetu a mobilitu. Myslím si, že takovýto program nemá žádný z kandidátů.

Některé hlasy říkají, že svojí kandidaturou odbory poškozujete, je to tak?

Je to přesně naopak. Odbory tím posiluji, protože žádný z kandidátů nehovoří o tom, jak se lidem žije, maximálně to používají jako nějakou marketingovou mantru. To je vše, co dělají, ale tomu, aby věděli, jak se lidem skutečně žije, tomu jsou na hony vzdálení.

Dlouhodobě tlačíte na růst platů, budete tak činit i nadále?

Ty, kteří poctivě pracují, růst platů požadují oprávněně a my proto pro rok 2023 navrhujeme zvýšení minimálně na úroveň inflace, to znamená o 9 až 10 procent.

Je zvyšování platů proinflační nebo protiinflační opatření?

Zvyšování platů a mezd není proinflační. Potvrzuje to Česká národní banka i Evropská banka a je to zcela zřejmé, protože inflace přišla úplně z jiného kanálu. Spíš by se do svědomí měli podívat ti, kteří ty ceny zdražují, například v oblasti energií, nebo ti, kteří bez ohledu na inflaci zvyšují ceny ještě více. Bohužel i takoví v České republice jsou.

V diskusích vystupujete jako ekonom, znalec makroekonomie – je to vaše "původní" vzdělání, nebo jak jste získal ekonomickou erudici?

Pokud chcete zastupovat zájmy zaměstnanců, tak musíte znát argumentaci protistrany. To znamená, že musíte se orientovat v ekonomii, ať už to je mikro nebo makro, musíte znát souvislosti. Pokud chcete debatovat s vládou o státním rozpočtu, musíte tyto věci prostě chápat. Problém je, že těch, kteří chápou otázku reálné ekonomiky, je bohužel velmi málo. A teoretická studia v tomto nestačí. Tady musíte znát skutečně reálný život a jsem přesvědčen, že jej znám velmi dobře po všech stránkách.

V říjnu jste na Václaváku pořádal odborářskou demonstraci, která se co do účasti příliš nepovedla, nebo to vidíte jinak?

Že se odborová demonstrace nepodařila? Na které že to demonstraci bylo více než 7 000 účastníků? Těch demonstrací zas tolik není. Jsou to primárně odborové a potom demonstrace, kterých bych se, myslím, nechtěl osobně zúčastnit. Domnívám se, že odborům patří spíše velké poděkování za to, že v tak těžké době uspořádaly demonstraci, která se opírá o jasné požadavky, jasné závěry, jasný směr bez účasti těch, kteří patří k nějaké z krajních částí politického spektra.

Když ještě zůstanu na Václaváku, tentokrát na jiné demonstraci – ztotožňujete se s názorem některých lidí, že Ukrajinci berou Čechům práci, že na Ukrajině není válka?

Já myslím, že už jsem to několikrát jasně prohlásil: barbarská válka Ruska vůči Ukrajině je jednoznačně porušení všeho, co se v jedenadvacátém století dá považovat za standard. Co se týče vaší otázky, zda někdo někomu bere práci, myslím si, že ti nejnebezpečnější nejsou Ukrajinci samotní, ale mafiáni, kteří se kolem nich pohybují. A tam bychom měli soustředit pozornost a eliminovat je. Stejně tak bychom se měli vždy snažit pomoci těm, které chce někdo zneužít v souvislosti s jejich vážnou ekonomickou situací. Mluvím i o zneužití ze strany některých zaměstnavatelů a věřím, že slušným zaměstnavatelům takové jednání také rozhodně vadí.

Čeho si na sobě nejvíce ceníte, o co bychom neměli jako Češi přijít, proč byste měl být naším prezidentem?

Právě proto, že vím, jak vypadá normální život. Právě proto, že za lidi bojuji a že nedělám žádné marketingové zkratky, nesnažím se jen vyvolat dojem, nesázím na to, že si lidé nepamatují, co jsem řekl minulý týden, minulý rok nebo minulý měsíc.

A naopak – na čem na sobě nejvíce pracujete, co vidíte jako svoji slabou stránku?

Asi nejsem dobrý fundraiser, protože shánět peníze je pro mě asi to nejsložitější, v zásadě jsem to nikdy nedělal a je to pro mě nová věc. Zároveň mě v souvislosti s prezidentskými kampaněmi zaráží, jak velký rozdíl může být v tom, když peníze máte a když je nemáte. Moc bych si přál, aby byl v České republice prezidentem někdo, kdo jejím občanům rozumí, a ne někdo, kdo si pouze vytváří marketingový obraz díky velkým penězům.

Nedávno jste byl pod velmi silným mediálním tlakem, řešil se váš plat, dokonce i cena vašeho obleku. Je tohle ku prospěchu – tedy být vidět, nebo naopak?

Myslím si, že debata o ceně mé práce a mém obleku je naprosto směšná. Ještě bych k tomu přidal cenu mých hodinek. V mediálním prostoru o tom jdou v této souvislosti buď nepravdy nebo čirá lež. A zrovna otázka hodinek nebo cen mého obleku je lež už od samotného počátku, s níž přišel jeden člen ODS, který o tom nevěděl vůbec nic a neví dodnes. Co se týká mého platu, tak pokud řídíte organizaci s více než 5 000 subjekty po celé České republice a s více než 270 000 členy, tak si myslím, že ta odměna, kterou mi stanovuje 31 akcionářů, tedy svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů, je adekvátní.

S kým byste se chtěl utkat ve druhém kole prezidentské volby?

To záleží na lidech. Volič určí, kdo s kým a zda bude soupeřit. A já věřím, že občané České republiky jsou připraveni také významně vyvažovat, protože pokud bude současná vláda ještě s podporou prezidenta, tak se obávám, že by situace mohla být ještě docela vážná. Byla by to komplikace pro budoucí klidný vývoj České republiky.

