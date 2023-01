Prezidentský kandidát Diviš: Vizionář, nebo bláhový snílek? Proč ho (ne)volit

Kandidáta na prezidenta Karla Diviše na začátku prosince ministerstvo vnitra neschválilo jako oficiálního kandidáta. Po kontrole podpisů nutných pro podání kandidátky se dostal pod hranici 50 tisíc občanských podporovatelů, když mu chybělo jen něco málo přes 100 podpisů. Rozhodnutí úřadu zpochybnil a Nejvyšší správní soud nakonec krok ministerstva zrušil. Diviš tedy zapsán jako oficiální prezidentský kandidát byl.

Podle ústavních právníků Jana Kysely a Marka Antoše může Diviš napadnout prezidentskou volbu jako takovou, protože například nebyl pozván do debat či studentských voleb. Byl veden pouze jako vyřazený kandidát. Není však příliš pravděpodobné, že by uspěl.

Poškodilo vás, že jste neměl stejnou startovní čáru jako ostatní oficiální kandidáti?

Poškodilo mě to jednoznačně, protože moje kandidatura byla na 18 dní přerušena a tato ztráta se velice těžce dohání. Znamenalo to, že některé mediální výstupy byly bez náhrady zrušeny, stejně tak padly zasvé veškeré plánované akce v regionech po celé ČR. Navíc jsem byl v důležité době vyřazen z veškerých průzkumů veřejného mínění a lidé často říkají, že nechtějí volit nikoho, kdo v průzkumech nefiguruje, byť by jim byl třeba sympatický a názorově blízký.

Karel Diviš

- v letech 1995 až 2016 působil jako externí redaktor sportovní redakce České televize

- v roce 2001 založil firmu IDC-softwarehouse

Proč jste se rozhodl ucházet o prezidentskou funkci? Se vší úctou k vám, příliš lidí vás nezná...

Protože jsem jediný ze všech devíti kandidátů, který nikdy nebyl v politice, tj. součástí žádné strany, ani v žádné politické funkci. Celou dobu říkám a mám vizi, že naše země by si zasloužila nějakého mladšího prezidenta na vrcholu sil, který bude zcela normální a civilní. Tedy bude dobře a slušně reprezentovat a bude přirozenou protiváhou jakékoliv vlády, zejména ve chvíli, pokud vláda nebude plnit svoje sliby a nebude jednat ve prospěch všech českých lidí.

Jak v posledních dnech před volbou právě to, že jste "neznámý" kandidát, zvrátit?

Pokusím se přesvědčit co nejvíce lidí, aby přišli k volbám, a to i z řad těch, kteří to nikdy neplánovali. Říkám všem, že je nejdůležitější volit srdcem. Vybrat si z té devítky toho, koho si nejvíce přejete, aby byl vaším prezidentem. Vše ostatní je špatně, protože pokud je už 1. kolo volby zatíženo nějakými průzkumy a kalkulem, tak se pak nedivme, že z toho nevzejde nic dobrého. K čemu pak máme svobodné volby, když jim lidé nenechají volný průběh. A co jiného je svoboda než poslouchat svoje srdce a svoji intuici?

Ve vašem programu se píše, že byste chtěl dostat Českou republiku do čela Ligy mistrů. Jak byste to udělal? V mnoha ohledech to bohužel nevypadá, že bychom patřili mezi evropské premianty.

Znovu se zde odkážu na svoje vize a na svůj program, Česká republika musí být postavena za prvé na vzdělanostní ekonomice, za druhé se má navrátit k tzv. Baťovu principu, tj. v regionech propojení municipality, lokálních firem a lokálního školství, a za třetí musí dojít k posílení obranyschopnosti země. Pokud všechny tyto vize uskutečníme a propojíme do jednoho celku, tak zde budeme mít vzdělané a šikovné lidi připravené na 22. století (!) a silnou, ekonomicky prosperující zemi. Jsem si vědom, že toto je úkol přesahující jedno nebo i dvě funkční období prezidenta, já bych chtěl stát na začátku této změny a nové éry naší země.

Hovoříte o posílení obranyschopnosti. Jak konkrétně?

Myslím si, že bychom měli pracovat na strategickém projektu, který jsem nazval e-armáda (elektronická armáda). To znamená iniciovat ve spolupráci s vládou, ministrem obrany a náčelníkem generálního štábu konsorcium špičkových českých firem, které budou dlouhodobě pracovat na posílení obranyschopnosti naší země, tj. například kyberbezpečnost, bezpilotní systémy, autonomní zbraňové systémy, protiraketová obrana. Účelem tohoto projektu je současně posílení ekonomiky díky tzv. duálním technologiím, protože výsledky vědy a výzkumu v armádě můžeme velice brzy využít v dalších oblastech, jako je průmysl, strojírenství, zdravotnictví, školství a podobně.

Jste pro nákup stíhaček F-35 od USA?

Nejsem pro nákup stíhaček F-35, šel bych cestou údržby stávajících Gripenů a ušetřené peníze investoval do projektu e-armáda, o kterém jsem hovořil.

Jak vnímáte masivní pomoc Ukrajině českou vládou, máme v tom pokračovat? Někteří lidé hovoří o tom, že se pak nedostává na české občany.

Myslím si, že je dobře, že pomáháme zemi, která byla napadnuta agresorem. Věřím v lidskou solidaritu a dobro, a pokud se na to budu dívat optimisticky, tak si myslím, že nám to Ukrajinci jednou také budou moci vrátit.

Je kandidatura odrazový můstek do politiky? Myslím tím, pokud by to nevyšlo, zkusíte třeba Senát po vzoru pánů Fischera, Hilšera či Drahoše?

Zcela upřímně říkám, že Senát mě jako velice aktivního člověka v tuto chvíli neláká, nicméně pokud bych v prezidentských volbách nevyhrál, ale nějakým způsobem uspěl, chtěl bych zůstat blízko lidem a pomoci naší zemi třeba v nějaké veřejné roli, ať už to bude cokoliv. Prioritou pro mě v tuto chvíli zůstává vítězství v prezidentské volbě.

Jak kandidaturu vnímali vaši partneři ve firmě, nebáli se, že tím můžete společnost poškodit?

Můj společník věděl o mých prezidentských plánech zhruba s ročním předstihem, vše jsme prodiskutovali, probrali všechna pro a proti i všechny možné varianty vývoje a jsem moc rád, že mě ve všech mých krocích nejen on, ale i všichni další kolegové ve firmě, podpořili.

Kdo za vámi stojí, kdo vaši kandidaturu podporuje?

Já doufám, že za mnou stojí všichni lidé naší země, kteří si přejí, abychom konečně začali žít v moderní, přátelské a sympatické zemi, a také lidé, kteří chtějí, abychom se výrazně rychleji posouvali dopředu. Cílem je, aby se Česká republika v dohledné době zařadila zpět na přední světové příčky ve všech možných oblastech, například ve vědě, technologiích, kultuře, sportu…

Máte představu, koho podpoříte ve druhém kole prezidentské volby, pokud se tam nedostanete?

O případné podpoře jiných kandidátů budu uvažovat, až budou definitivně známy výsledky prvního kola.

