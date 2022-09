Západ nám pomáhá příliš pomalu. Nutná je demontáž Ruska na samostatné státy, říká ukrajinský poslanec Dunda

Rusko na Ukrajinu zaútočilo 24. února. Vladimir Putin akci nazval "speciální vojenskou operací". Před běsněním ruských hord ze země uprchly miliony lidí. Záměr zemi rychle zemi zabrat a "denacifikovat" však ruským lídrům nevyšel. Ukrajina se brání i za cenu značných ztrát na životech.

Podle informace OSN z konce července během konfliktu zemřelo 5 327 ukrajinských civilistů, včetně dětí. Dalších více než sedm tisíc bylo zraněno. Reálná čísla však zřejmě budou ještě mnohem vyšší. Je vůbec možné, aby válka v dohledné době skončila? I na to jsme se ptali poslance ukrajinského parlamentu Olega Dundy.

Proč si myslíte, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu?

Lídři Ruska skutečně mnohokrát veřejně i v soukromých rozhovorech oznámili (vzpomeňte si na Sholtze), že Ukrajina jako stát by neměla existovat. Že ukrajinský lid neexistuje. Vedení Ruska vlastně opakuje teze vůdců fašistického Německa o Československu a Polsku. Proto by nemělo být překvapivé, že takové vidění světa je vyjádřeno podobnou akcí. Dalším problémem je, že ruské společnosti se takové fašisticko-imperiální hnutí líbí.

Dělá Západ pro Ukrajinu dost, stačí pomoc?

Samozřejmě, že nestačí. Západ má správný směr jízdy, ale je velmi pomalý. Čím více zbraní Západ poskytuje a čím více a rychleji finanční podpory posílá, tím méně Ukrajinců zemře a tím méně škod Rusko napáchá. Z toho bude samozřejmě těžit i Západ. Ale co je nejdůležitější. Západ by se měl konečně zamyslet nad tím, jaký by byl světový řád bez Ruska. A zahájit příslušné jednání, která by to zajistila. Protože formování moderního světa nezačalo po porážce Německa ve druhé světové válce, ale v roce 1943 v Teheránu.

Oleg Dunda

- vystudoval finance

- zabývá se bankovnictvím a developerskou činností

- člen vládní strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Služebník lidu

Média jeden den hlásají, že Ukrajina útočí, další den se dozvídáme, že je v defenzivě. Jak to tedy je, útočí ukrajinská armáda, nebo se brání?

Ve skutečnosti zažíváme návrat k první světové válce. Máme frontovou linii, která se moc nehýbe, a zásadní roli hraje dělostřelectvo. Je to jako mlýnek na maso z první světové války. Po tomto konfliktu se vojenská taktika a strategie výrazně změnily, profesionální armádní jednotky se přestaly používat jako pěchota, ale staly se z nich vlastně pozorovatelé a obsluha moderních systémů, jako jsou drony, raketové systémy apod. My ale zatím bojujeme s tím, co máme k dispozici. Na radikální změnu situace na frontě stále nejsou dostatečné síly.

Putinův režim hovoří o genocidě údajně spáchané Ukrajinou na Donbasu. Je to pravda?

To je lež. Stejně jako Hitler zdůvodňoval svůj obdiv k Sudetům tím, že tam byli Němci šikanováni. Od roku 2016 do roku 2022 bylo na demarkační linii ročně zabito 10 až 50 civilistů. Většinou kvůli výbuchům min. Všechno ostatní je Putinova fašistická propaganda.

Je Vladimir Putin schopen zaútočit na jiné suverénní státy?

Rozhodně. A všichni sousedé to začínají chápat. Tak, jako se Hitler nemohl spokojit s Rakouskem nebo Sudety, tak se Putin nemůže spokojit s Ukrajinou.

Mohla by být nedávná smrt Duginové další záminkou pro Rusko, aby ospravedlnilo svou "zvláštní operaci"? Jak vlastně vnímáte její smrt, stále platí verze, že šlo o útok ruské FSB?

Její smrt nestojí ani za řeč. Mohlo to být inspirováno FSB? Při vzpomínce na bombardování civilních budov v Rusku říkám, že ano. Jaký by měli důvod? Udržet míru hysterie v ruské společnosti. Ale přesto se jedná o poněkud nevýznamnou událost.

Vidíte "světlo na konci tunelu", věříte, že v blízké budoucnosti může něco zastavit válku?

"Světlo na konci tunelu" se skládá ze dvou věcí. První je vítězství Ukrajiny (a tedy i Západu) na bitevním poli. Druhou je demontáž ruského impéria na samostatné nezávislé národní státy po vzoru rozpadu SSSR. Teprve po rozpadu SSSR si svět na dvě desetiletí oddechl.

