Patrik Nacher používá stejně argumenty jako Hitler. Záměrně překrucuje historii

Teorii o Ukrajině jakožto hybateli událostí v roce 1968 přinesl už před čtyřmi lety tehdejší předseda KSČM Vojtěch Filip. V rozhovoru pro list The Guardian řekl, že: „V sovětském politbyru byl v té době jediný Rus, který hlasoval proti invazi. Brežněv byl z Ukrajiny. Hlavní silou invazních armád byli Ukrajinci.“

Tuto myšlenku pak téměř každý rok opakují zejména čeští komunisté, nově se k nim ale přidal třeba i poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. „V 1968 tu byla vojska Varšavské smlouvy, ne jen Rusové, ale třeba i Ukrajinci, když už jsme u toho. Tohle upravování minulosti je šílené,“ napsal na svém twitteru.

Národnosti nebyly důležité, vládla jen strana

Podle odborníků je ale celý „národní“ pohled na Sovětský svaz naprosto mylný. „Zásadní je, že to byla sovětská armáda a Sovětský svaz byl totalitní stát, kde monopolní politickou moc držela komunistická strana. Z tohoto pohledu rozdělovat, kolik kde bylo Ukrajinců, nebo Litevců či Kazachů, je úplně zbytečné. Stejně tak jsou zbytečné i debaty, kdo tvořil z národnostního hlediska invazní jednotky. V šedesátých letech prostě nebyly národnostní struktury z hlediska toho, kdo nás obsadil, vůbec podstatné ani relevantní. Byl to Sovětský svaz a jeho komunistická strana, která vládla naprosto monopolně,“ říká Pavel Urbášek pro Čtidoma.cz.

Stejné argumenty používal Hitler

Podle něj se takové pojetí historie dá velmi lehce zneužít. „Touto optikou bychom pak mohli konstatovat, že ve vedení SSSR po Říjnové revoluci bylo spousta lidí židovské národnosti. Co to má jako dokladovat? Vždyť takto přesně pak mluvil Hitler, když říkal, že jsou to židobolševici a plutokrati. Díky tomu se pak dostal k moci. Prostě takto uvažovat nelze, to je zcela mimo mísu. Přiznám se, že mě udivuje, jak se dnes zneužívá historie pro různé politické cíle. Děje se to čím dál více a navíc zjevně úspěšně, když se jako historici musíme vyjadřovat k takovým věcem. Takže to ještě jednou pro jistotu zopakuji: napadla nás vojska Sovětského svazu na pokyn sovětské komunistické strany. Ne Ukrajinci,“ uzavírá pro náš web Urbášek.

Na facebooku se k Nacherově výroku vyjádřila také odbornice na Rusko politoložka Lucie Sulovská, která predikovala, jak by se touto nacherovskou optikou jednou v budoucnosti informovalo o invazi na Ukrajinu. „Sergej Lavrov byl Armén jménem Kalantaryan, takže se jednalo o arménskou invazi na Ukrajinu. Sergej Šojgu je Tuvan a šéfuje armádě, takže se jednalo o mongolský vpád na Ukrajinu. Valentina Matvijenko, předsedkyně Rady federace, je čistokrevná Ukrajinka ze Šepetivky, takže se jednalo o ukrajinský vpád na Ukrajinu. V neposlední řadě se podívejte na tu armádu. Je to samý Burjat a Dagestánec. Dokonce muslimský Dagestánec šéfuje uskupení Východ, asi vojensky nejdůležitějšímu. Takže je to burjatsko-dagestánská invaze na Ukrajinu.“

