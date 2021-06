Donald Trump rozpoutal vášně. Oblékl si na sjezd republikánů kalhoty poklopcem dozadu?

Již několik měsíců nepatří Donaldu Trumpovi pozice nejmocnějšího muže světa a s tímto faktem se jen těžko srovnává. Neustále se vrací k neplatnosti určité části volebních hlasů, hlásá, že se do Bílého domu vrátí, a vyzývá svého nástupce Joea Bidena, aby Čínu postavil před tvrdé reparace kvůli rozšíření koronaviru po celém světě.

Tato témata byla ústředními i v projevu, který byl jeho prvním oficiálním po několikatýdenní odmlce. Představil se v hodinu a půl dlouhé řeči v rámci republikánské party v Severní Karolíně. "Je skvělé být zpět," začal svou řeč Trump a následně neopomněl vyjádřit své rozhořčení nad banem, který dostal na dostupných sociálních sítích. Zvlášť twitter musí exprezidentu Trumpovi velmi chybět, vždyť v některých dnech tweetoval dokonce častěji než náš hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Půjde znovu do voleb?

Projev v Greenville před republikánskými stoupenci byl teprve druhým od ledna letošního roku, kdy se musel s rodinou pobalit a přenechat sídlo prezidentů opozičnímu vítězi voleb Joe Bidenovi. Jak uvedl The Mirror, nechal se Trump slyšet, že od té doby jsou v USA "vraždy na vzestupu, ekonomika směřuje do pekla a drogy se hrnou do země přes doširoka otevřené hranice". Krátce předtím, než vystpupal na pódium, se dokonce nechal při debatě se stoupenci slyšet, že "republikáni si vezmou zpět Kongres i Bílý dům ještě dříve, než si může kdo myslet". V kuloárech ani v projevu ovšem nepronesl nic o tom, že by se chystal v roce 2024 kandidovat na prezidentský úřad. Přitom se o této variantě hovoří celkem nahlas, jak uvádí The Mirror, a to na základě informací od přátel exprezidenta, kterým prý tento plán svěřil.

Nechybí vám poklopec?

O čem exprezident Donald Trump hovořil, se ale stalo po ukončení devadesátiminutového projevu téměř nepodstatným. V krátkém videu, v němž opouští zázemí řečnického pultíku, totiž zaujal svět jeho rozkrok. Modrý oblek, doplněný červenou kravatou - tedy známý tradiční Trumpův oděv - totiž vypadal tentokrát jinak. A to právě v oblasti, kde by se dal očekávat tradiční střih kalhot - tedy poklopec. Na několika záběrech, médii rozstříhaných, rozebraných na sekvence i přiblížených na detaily, není po poklopci na Trumpových kalhotách ani památky. Oblékl si snad exprezident USA své kalhoty od obleku obráceně? Měl snad celou dobu poklopec vzadu? O tom se vedou už několik hodin vášnivé debaty nejen v celosvětových médiích, ale i na sociálních sítích.

Donald Trump Speech Has People Thinking His Pants Were On Backwards https://t.co/X9rsxwPBAE — TMZ (@TMZ) June 6, 2021

Prezidentovi zastánci se samozřejmě přiklánějí k verzi, že je video zmanipulované a počítačově upravené. Ale kdo by měl z takové klukoviny prospěch? Neudělal si spíš Donald Trump legraci z celého světa a nezapnul si kalhoty opravdu obráceně? Kdo ví... Exprezident USA fámy na sociálních sítích nemůže ani potvrdit ani vyloučit, má totiž celosvětový ban.

