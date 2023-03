Jak ušetřit během spánku? Nevyhazujte peníze oknem

Začít šetřit na věcech, kde peníze vyhazujeme zbytečně, je to nejjednodušší. Řada z nás ale možná netuší, že i ložnice znamená výraznou finanční zátěž. Ušetříte zde ročně minimálně několik stovek. Stačí si osvojit pár jednoduchých pravidel, která následně budete důsledně dodržovat.

Vytápění je to nejdůležitější

Základním předpokladem klidného spánku je vhodná teplota. „Ideální teplotní rozhraní se pohybuje mezi 17 a 20 °C. Obecně platí pravidlo, že v ložnici by mělo být chladněji než v ostatních místnostech vaší domácnosti,“ vysvětluje Josef Kántor, který se dlouhodobě zabývá zdravým spánkem. Teplota v obytných prostorech se podle něj většinou pohybuje okolo 22 °C. Stačí tedy ložnici „nastavit“ na ideální stav a hned protopíte méně.

„Principiálně jsou všechna zmíněná doporučení určená pro klidný a nepřerušovaný spánek, který má vliv na fyzické a psychické zdraví. S tím souvisí i poctivá péče o vhodnou vlhkost vzduchu. Nadměrná vlhkost vede k tvorbě plísní a množení roztočů,“ má jasno odborník.

Podle Kántora je třeba dávat pozor na extrémní sucho v ložnici, nepůsobí dobře na dýchací cesty. „Nepodceňujte proto větrání, které je potřeba provést důkladně. Cílem by měla být vlhkost vzduchu v hodnotě od 45 do 60 % v zimě a od 40 do 55 % v létě.”

Kudy uniklá nejvíc tepla?

Nižší teplota v ložnici přirozeně snižuje spotřebu energie. Abyste šetrnost dotáhli dokonce, používejte řízení teploty podle času, který si předem nastavíte. Vhodným pomocníkem je termostatická hlavice, kde můžete pohodlně regulovat, jak a kdy se má v místnosti vytápět.

„Vzhledem k tomu, že až 25 % tepla uniká okny, můžete si pomoci závěsy nebo žaluziemi k lepší izolaci, protože v ložnici není nutné přes den pouštět sluneční světlo do místnosti,“ doporučuje Kántor.

Jak svítíme?

Osvětlení ložnice musí v principu vytvářet příjemnou relaxační atmosféru. Nutné je zároveň zajistit vhodné podmínky pro čtení v posteli a osvětlení nočního stolku. Stejnou světelnou atmosféru zaručí jeden primární zdroj světla, který je mnohem úspornější než kombinace několika menších.

Výjimkou je doplňkové světlo určené pro čtení. Bohatě postačí lampička s reflektorovým zdrojem světla. Používejte LED diody, které svítí ve žluté, tedy teplejší barvě než klasické bílé LED zdroje. LED dioda je výhodná hlavně pro malou spotřebu energie a dlouhou životnost.

„Největší úspory v řádech několika tisíc za rok můžete dosáhnout výměnou klasických žárovek za úsporné. Úsporné žárovky a zářivky jsou schopné spotřebovat až o 80 % méně elektřiny než stará tradiční žárovka. Vzhledem k tomu, že výdaje za osvětlení v domácnosti se mohou vyšplhat až k 15 % celkové spotřeby elektřiny, není od věci co nejrychleji přejít k úsporné variantě,“ doporučuje Jarmila Kratochvílová, která se zabývá finančním poradenstvím. Obecným trendem v moderním bydlení je nahradit ozdobné velké lustry za lokální svítidla a nepřímé osvětlení.

Televize až do postele

Pokud se ani v ložnici neobejdete bez televizoru, je výhodné dodržovat několik základních pravidel, která vedou k šetrnější spotřebě energie. V první řadě je nutné vědět, jestli je váš televizor starý, nebo již spadá do kategorie moderních spotřebičů. Staré televizory je vhodné vždy vypnout.

Stand-by režim u těchto televizorů neustále spotřebovává energii. „U moderní televize se spotřeba ve stand-by režimu pohybuje od 0,1 W až do 0,5 W, proto není potřeba ji vůbec vypínat. Vesměs je příhodné si položit otázku, zda televizor v ložnici potřebujete,“ doplňuje Karel Herman, prodejce jednoho řetězce elektro prodejen.

Základním předpokladem úsporného zařízení ložnice je podle něj hlavně to, jak si celý prostor dopředu zařídíte. Pokud eliminujete počet elektrických spotřebičů na minimum, stačí si tak promyslet pouze způsob osvětlení a vytápění.

Zdroje: Datart, svetspanku.cz, prospanek.cz, ČSOB

