Peníze na účtech nemají smysl, o část přijdete. Co s nimi dělat, radí odborník

„Nejhorší, co dnes může být, je mít hotovost někde na účtech, protože inflace z ní hodně ukousne a o část peněz přijdete. Jenže má to háček. Mnoho trhů je stále nadhodnocených. To, co dříve bývala jistá investice, už dnes jistou investicí není. Jinými slovy, na trhu je nyní více rizik než obvykle,“ řekl pro Čtidoma.cz ekonom Vladimír Pikora.

Držet si peníze na účtech tak podle něj nemá smysl. Jenže do čeho investovat, když sám odborník přiznává, že rizik je celá řada? „Ve chvíli, kdy máte inflaci skoro 20 %, těžko najdete investici, jejíž výnos pokryje inflaci a zároveň bude bezpečná. Zkrátka investice, které s sebou nenesou extrémní riziko, ponesou výrazně méně, než činí inflace,“ vysvětluje ekonom.

Pojďme to vzít postupně. Investice do akcií – ano, nebo ne?

Teoreticky ano. Ty loni hodně poklesly. Jenže to je dnes rizikovější než dříve. Podle mě nejlepší českou akcií posledních let byl ČEZ. Stabilní společnost, která vyplácela krásnou dividendu, a lup ho. Stát na ni uvalí extra daň a přemýšlí, jak by ji vyvlastnil. Ze skvělé investice je najednou dost riziková investice. To je neuvěřitelné, jak snadno se dá zničit důvěra v kapitálové trhy. Přitom vláda původně tvrdila, že trh podpoří. Hrozné.

Vladimír Pikora

- Hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group.

- Zde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu.

- Přednáší na VŠE v Praze.

- Předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance.

- Je otcem sedmi dětí.

Řekněme si tedy, že jsem konzervativní investor. Akcie nechci, protože se bojím. Jaké mám možnosti?

Opravdu dlouhodobě osvědčenou investicí je zlato. To se za posledních 20 let v korunovém vyjádření zhodnotilo více než čtyřikrát. Komu tedy nejde o spekulace, ale o uložení hodnoty, ten může uvažovat o zlatu. Zlato je ale složité v tom smyslu, že lidé nerozumí, jestli koupit slitky, nebo mince apod. Pokud by si vaši čtenáři nevěděli rady, mohou se mi ozvat. Nicméně podle mě to není těžká investice.

Takže konzervativec zlato, „ranař“ půjde do akcií...

Ano. Ale pozor, akcie opravdu nejsou pro každého, jde vážně o riziko. Kdo je ochotný to podstoupit, nemusí řešit jen akcie. Dluhopisy jsou také zajímavé. Riziko se však dá zásadně snížit, pokud je dluhopis zajištěný nemovitostí nad 100 % hodnoty emise. Dnes nesou korporátní dluhopisy běžně 10 až 12 %. To je slušné. Navíc je zde velká pravděpodobnost, že v budoucnu půjdou výnosy níže, takže si investor může své výnosy „uzamknout“ i na několik let dopředu. Taková situace se už nemusí opakovat.

Co nemovitosti, má smysl investovat?

Aktuálně bych se trhu s nemovitostmi vyhýbal a vyhýbal bych se mu tak dlouho, dokud nepoklesnou úrokové sazby. Ty nyní zničily trh s hypotékami, což dramaticky poškodilo trh. Chybí poptávka. Dokud nebude poptávka, budou ceny nemovitostí klesat. Úrokové sazby podle mě poklesnou nejspíš až na přelomu roku 2023 a 2024. To by mohlo být dobré období k nákupu. Ale to záleží na inflaci. Pokud inflace výrazně nepoklesne, je možné, že úrokové sazby klesnou až během roku 2024.

Když jsme u nemovitostí – je dnes lepší platit nájem, nebo si vzít hypotéku? Není ale hypotéka mnohem větší risk než v minulosti?

Celá situace kolem hypoték je rizikovější než kdy v minulosti. Levicová část naší vlády tlačí na to, aby výrazně rostly daně z nemovitostí. To s sebou přinese snahu přenést daň z majitele na nájemníka. Některé názory jsou přitom šílené. Zaznívá například i to, že by daň měla vzrůst na 25násobek. To je neuvěřitelné. To by výrazně zdražilo nájmy. Levicoví ekonomové z NERV tvrdí, že to by vedlo majitele k prodeji nemovitostí a jejich cena by spadla až o dvě třetiny. Pak by si prý i normální lidé mohli dovolit hypotéku.

To by se opravdu stalo?

Při současných cenách stavebních materiálů si nejsem jistý, jestli je to možné. Podle mě by se jen přestalo stavět. Navíc v Čechách je oblíbené investovat do nemovitostí, protože to je výnosné a bezpečné. Najednou by to ale neplatilo. Kam by lidé dali peníze, když politici kapitálový trh torpédují? To, co tu máme, je jen hra na trh, kde je cca pět skutečně dobrých akcií. To jako mají všichni investovat do krypta? Já tomu nevěřím. Já čekám, že lidé budou raději platit vyšší daň, kterou promítnou do nájmu. Jsem proto proti nájmu.

Někteří lidé v rámci investic uvažují o kryptoměnách. Jaký tam očekáváte trend?

To je velká spekulace. Za kryptem nestojí nic. Je to jen hra o důvěře. Slova o tom, že za kryptem stojí infrastruktura, je blbost. To jsme viděli, když teď padaly kryptoměnové firmy spojené s pádem velké burzy. Nicméně to neznamená, že si myslím, že se mají všichni vyhýbat kryptu. Pokud je někdo ochoten podstoupit velké riziko, tak proč ne. Ukazuje se, že se krypto nyní chová podobně jako akcie. Jakmile se zdá, že úrokové sazby v USA poklesnou, krypto jde nahoru. A protože věřím, že možná už ve druhém kvartále přestanou v USA zvyšovat sazby, očekávám, že krypto ještě vyskočí.

Co Bitcoin?

Hodně lidí si myslí, že půjde Bitcoin nad 70 tisíc. Hodně lidí si ale také myslí, že po loňském pádu je krypto odepsané. Růstový trend proto nebude úplně jasný. Optimisté musí přesvědčit pesimisty. Uvidíme hodně propadů a hodně růstů. Kde se Bitcoin zastaví, nelze odhadnout. Je to jen o tom, jak velký bude optimismus v ekonomice. Jinými, slovy cena Bitcoinu je dána stavem naší mysli.

