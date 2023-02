Obrovské poklady, které může najít úplně každý. Kde je zlato Aztéků a další bohatství?

Známe to z románů, filmů a vyprávění. Lidská fantazie umí podobné příběhy vyprávět tak barvitě, že i když v duchu tušíme, že se jedná o výmysl, máme tendenci tomu všemu uvěřit.

Ne každý je Indiana Jones, aby se vydal za dobrodružstvím do Afriky či Jižní Ameriky, ale existuje mnoho archeologů, historiků i boháčů, kteří si legendy chtějí ověřit na vlastní kůži. Co kdyby to byla pravda? Tady jsou největší poklady, které pravděpodobně čekají na svého nálezce.

Zlato konfederace

Když končila válka a konfederace se v Americe postupně rozpadala, Jih se připravoval na kapitulaci. Jedním z hlavních témat bylo, jak naložit se státním pokladem. Likvidace všech konfederačních bank byl složitý proces sám o sobě, ale zajímavější částí je údajné zlato, které v této době ukryli někde poblíž Washingtonu. Konkrétně by se mělo jednat o hodnotu kolem 140 tisíc dolarů, což je na dnešní hodnotu a přepočet mnohonásobně více. Nikdo ho však zatím nenašel.

Jezero Guatavita

Hodně drahé nehody se někdy stanou na moři či v jezeře. Drahocenný poklad se beznadějně potápí pod hladinu. Dno je někdy hodně hluboké a po staletí neexistovaly technické možnosti, jak se k těmto ztraceným pokladům dostat. Poklad na dně jezera Guatavita je však výjimkou. Na území dnešní Kolumbie se několik indiánů rozhodlo házet na dno jezera zlato zcela záměrně. Alespoň podle pověsti.

Na začátku 19. století se rozhodl pruský učenec Alexander von Humboldt vše prozkoumat a zcela seriózně tvrdil, že na dně jezera leží půl milionu nejrůznějších předmětů. V roce 1912 se však naposledy pokusili prohledat dno jezera a nález byl velkým zklamáním. Několik kousků zlata nepokrylo ani náklady na odvodnění. Dnes je pátrání zakázáno kolumbijskou vládou.

Kokosový ostrov

Tento poklad hledají dobrodruzi dodnes. Anglický kapitán William Thompson v roce 1820 dostal celkem jednoduchý úkol. Stačilo z peruánské Limy převézt poklad do Mexika. Ten se však nikdy nedostal na místo určení. Údajně ho Thompson schoval někde v blízkosti Kokosového ostrova.

Že některé lovce pokladů budí ze snů i dnes, není žádné překvapení. Thompson měl údajně převážet zlaté mince, sochy spolu s drahokamy, vykládané meče a několik dalších předmětů ze zlata a stříbra. Celková hodnota se odhaduje na 300 milionů dolarů.

Poklad Aztéků

Jeden z nejsmutnějších příběhů Jižní Ameriky se týká bájných a důvěřivých Aztéků. Tam, kde je dnes Mexico City, existovala civilizace, která oplývala neuvěřitelným bohatstvím. Když v roce 1520 Aztékům došla trpělivost s Hernánem Cortésem a jeho konkvistadory, pokusili se je vyhnat násilně z města.

Cortés údajně rozkázal všem svým mužům, aby při odchodu pobrali zlata a cenností, co jen poberou. Město Tenochtitlán bylo však postaveno na několika ostrovech uprostřed širého jezera. Těžké zlato, které měli Španělé ve svém brnění, jim bylo na překážku. Aztékové toho využili a shazovali muže do vody. Ti se dostali pod hladinu i se svým úlovkem. Tímto způsobem zmizela pod vodou velká část Montezumova pokladu.

Zdroje: britannica.com, forbes.com, history.co.uk

KAM DÁL: Arktický zlatý mořský červ nemá oči, hlavu tvoří jen zatahovací čelisti na konci chobotu.