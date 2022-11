Šetřit musíme, kde se dá: Na pomoc si můžeme vzít recepty Magdaleny Dobromily Rettigové

Magdalena Dobromila Rettigová byla opravdu zajímavá dáma, rozhodně nešlo jen o ženu v zástěře, která by trávila celý svůj život u plotny. Původně chtěla vejít do dějin literatury téměř jakkoliv jinak, ale nakonec osud všechno zařídil tak, že si z celé její poměrně bohaté tvorby jako první (a často jedinou) knihu vybavíme její kuchařku. Pověstná rada “vraž do toho deset vajec” vešla do dějin kulinářského řemesla.

Měla štěstí na manžela

Ona se ale kromě plotny věnovala také přispívání do časopisů, výchově dívek nejen k rodinnému životu, ale také k lásce k literatuře a vzdělávání, organizovala kulturní život ve městech, kde s manželem postupně žili. Nabízí se otázka: Jak je možné, aby žena na přelomu 18. a 19. století žila takto svobodným a aktivním životem, když její místo bylo tehdy ve většině případů jen v domácnosti? Odpověď je jednoduchá - Magdalena Dobromila si vybrala osvíceného manžela, který v ní viděl osobnost, nikoliv “jen” ženu. A tato svoboda jí dovolovala žít život, jaký sama chtěla.

Šetřit musela i ona

I přesto, že byl její manžel právníkem a hned v několika městech postupně zastával funkci radního, i Magdalena Dobromila Rettigová nemohla rozhazovat peníze plnými hrstmi, a tak se i v receptech, které nakonec vydala ve svém nejslavnějším díle Domácí kuchařka, najdou takové, které si můžeme dovolit připravit i dnes a nezruinují naši peněženku, i když na některé používané suroviny jsme dnes už tak trochu zapomněli nebo je využíváme jen minimálně. Co třeba taková plněná cibule?

Rychlá příprava za málo peněz

Plněnou, nebo jak píše Magdalena Dobromila Rettigová nadívanou, cibuli připravíme poměrně snadno a může být zajímavým doplněním běžného jídelníčku. Co na ni budeme potřebovat? Samozřejmě cibule, pokud možno co největší. „Oloupej bílých španělských cibulí tolik, kolik hostů je u stolu,“ píše slavná kuchařka, která v receptu počítala dokonce s dvanácti strávníky, a dále radí, že je třeba vydlabat je tak, „aby jen pohromadě držely“. Takto upravené cibule pak dala na chvíli prohřát v máslem vymazaném pekáčku do vlažné trouby a mezitím si připravila náplň.

Nakrájet, podusit, naplnit...

Cibule plnila Magdalena Dobromila Rettigová (a nejen ona) telecí ledvinkou, ale použít můžeme jistě i hovězí. Tu nejprve nakrájela na drobno a podusila spolu se zbytky vydlabané cibule, kterou nejprve usmažila se slaninou na másle dozlata a zasypala strouhankou. „Pak do toho vlož tu rozkrájenou ledvinku, přidej k tomu tři lžíce hovězí polívky, čtyry lžíce vína, z jednoho citronu šťávu, z půl citronu drobně rozkrájenou kůru, okořeň to trochu tlučeným pepřem a novým kořením a nech to chvilku dusit, aby to zhoustlo,“ radí hospodyňkám své doby.

Pak už jen stačí směsí naplnit připravené cibule a dát upéct. Aby se cibule nepřipekly, podlévala je zkušená kuchařka hovězím vývarem. Jakmile jsou cibule upečené dozlatova, je hotovo. Jako přílohu doporučuje podávat “smažená zemčátka” (tedy brambory).

Připadá vám to nudné?

A pokud by někdo chtěl zkusit také obměnu tohoto receptu, nabízí autorka Domácí kuchařky i další varianty, které už ale tak trochu rozhodí rozpočet - zvlášť tedy ty lanýže… „Pro změněni chutě můžeš také někdy do té sekaninky přimíchat drobně sekané, dříve na másle dušené lanýže nebo kus šunky, nebo kaprle, anebo sardele; zkušená kuchařka musí se o to starat, aby vždy jinou a jinou chuť docílila, pročež považuju to za zbytečné, abych pro jednu přísadu celou tuto nádivku opakovala.“

Zkusíte to také?

