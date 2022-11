Půjčky na Vánoce: Nestrkejte hlavu do oprátky, říká ekonom. Spočítal, o kolik lidé přijdou

Inflace, drahé energie, jídlo i další věci každodenní potřeby. Lidé šetří prakticky na všem, ale blíží se Vánoce. To znamená, že se mnoho Čechů bude poohlížet po půjčce. Uvědomují si ale lidé vůbec, kam je může dostat úvěr nebo debetní kreditní karta? Z dluhu "pár" tisíc jsou relativně rychle desítky tisíc a hrozba exekuce.

Bohužel u malé částky mnohdy převládá pocit, že se nic nemůže stát. Ta přeci půjde splatit snadno! Realita je pak smutnější. „Malou částkou to zpravidla začíná,“ říká pro Čtidoma.cz ekonom Roman Pilíšek.

Na co by měl člověk myslet, když si bere půjčku?

Že spotřebitelské půjčky a kreditní karty jsou vysoce sofistikovaným systémem, který uvrhá jejich příjemce do dluhového otroctví. Veřejný informační prostor je prostřednictvím reklamy permanentně sycen zdánlivou jednoduchostí získání hotových peněz na cokoliv. Stejně jako u toxikomanie, i u braní si půjček na úrok se nejprve dostaví pocit "uspokojení" ve spotřebě, aby následně přišlo tvrdé vystřízlivění. Problémem je, že "detox" v podobě splácení půjčky bez další půjčky je pro mnohé spotřebitele dlouhodobě nesnesitelný.

Roman Pilíšek

- je absolventem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

- dále je absolventem studijního programu politologie s vedlejší specializací politická ekonomie na vysoké škole CEVRO Institut v Praze

- má dlouholetou praxi v oblasti finančního řízení a bankovnictví

- je spoluzakladatelem a hlavním ekonomem společnosti Zlaté rezervy

A pak se stává, že si berou další a další půjčky?

Je to tak. Zpravidla opakovaně podlehnou nabídce půjček prostřednictvím spravovatelů peněžních nebo kreditních účtů a jejich celkový dluh se natahuje nejprve co do výše samotného dluhu a následně do celkové délky splatnosti. Není tedy žádnou náhodou, že v polovině roku 2022 bylo 683 239 českých občanů v exekuci. Celkově ve 4 165 938 exekučních řízeních.

Je problém i malá částka?

Malou částkou to zpravidla začíná. Realita je taková, že se vám například pokazí domácí spotřebič, pračka, lednička, myčka, televize. Navštívíte prodejnu elektroniky, která vám v rámci "akce" nabídne spotřebič na splátky bez úrokového navýšení. Zprvu to vypadá hezky a lákavě. Poskytovatel půjčky následně zjistí vaše příjmy a podepíšete půjčku. A právě v tomto euforickém okamžiku nabytí spotřebního zboží, bez nutnosti okamžité platby, se stáváte permanentním cílem poskytovatelů půjček.

Dá se říct, že se díky tomu staneme terčem a častým cílem těchto poskytovatelů?

Přesně tak. Ochotně vám zašlou kreditní kartu. Nemusíte ji čerpat. Ale můžete. Úroky z kreditní karty jsou hravě přes 20 % ročně. Nehledě na další poplatky za vedení kreditního účtu, výpisy z čerpání a další.

Jak se mohu dostat do úzkých, co bych neměl dělat? Nebo naopak měl...

Vřele doporučuji si přepočítat náklad na úrok z půjčky s ohledem na vaši průměrnou čistou hodinovou mzdu. Otázka zní: „Kolik hodin práce musím obětovat pro úrok z čerpání půjčky za období splácení?“ Při průměrné mzdě v hospodářství je čistá hodinová mzda 160 korun. Vezmete si například půjčku ve výši 20 000 korun, se splatností na 2 roky s úrokem 10 % p. a. Za 2 roky při anuitním splácení přeplatíte takovouto půjčku o 2 152 korun, tedy za úroky zaplatíte takřka 14 hodinami práce. Pokud si postupně naberete půjčky cca za 100 000 korun, tak jen při dvouletém splácení zaplatíte 70 hodinami práce. Nakonec dosáhnete na maximální výši půjčky dle vaší bonity v daném čase splácení a nezbývá vám než tzv. "konsolidovat" půjčky, tj. protáhnout dobu splácení například na 5 let.

To také není příliš výhodné...

Určitě ne. Zde totiž při 200 000,- Kč na 10 % mluvíme o platbě za úrok 344 hodinami práce. V 5letém cyklu zaplatíte za úrok celými dvěma měsíci vaší práce. Daný příklad je co do úroku víceméně tím nižším. RPSN – tedy celkové náklady na půjčku bývají i 20 procent, a to nemluvíme ještě o kreditních kartách. Ne nadarmo se ještě před několika stovkami let říkalo těm, co půjčovali za jakýkoliv úrok, lichváři.

Mohou se na někoho obrátit, když je problém?

Pokud se chci vyvarovat budoucích obtíží, je nutné si předem pečlivě spočítat náklady práce na půjčku. Zároveň si racionálně, ale i z hlediska osobní psychiky vyhodnotit, zda do takovéto oprátky vůbec strkat hlavu. Půjčkou totiž člověk neztrácí jen produkt získaný vlastní prací, ale i vysokou míru osobní svobody. Podvědomě se začíná strachovat o práci, ve které je, a bojí se vystupovat svobodně a sebevědomě. Nejen v problémech, ale i před samotnou půjčkou je vhodné se obrátit na dluhové poradny například na internetu nebo telefonicky, které fundovaně vysvětlují vlastní mechanismy půjček. Pokud mohu pro odlehčení doporučit, pak například film Vyměřený čas z roku 2011 netradičním, ale systémově správným způsobem pojednává o mechanismu půjček a úroků v dnešní době.

