Jak ušetřit za elektřinu: Každý může začít těmito jednoduchými kroky, uspořit se dají až tisíce

Kvůli úspoře energie se vyplatí pořídit si modernější elektrospotřebiče. To ale asi nebude ten úplně první krok, když máte doplatit "jen" pár stovek, možná i tisícovek za energii. Pokud ale částky šplhají do desítek tisíc, už se větší investice vyplatí. Začít je ale možné úplně jednoduše.

Začněte hlídat světla

Prvním krokem je určitě se porozhlédnout po domě, zda nesvítíte někde zcela zbytečně. Jasně, pár minut zapnuté světlo v místnosti, kde nikdo zrovna není, vás nezruinuje. Ale když to děláte několikrát denně, každý člen domácnosti, tak si to vynásobte, kolik je to celkem minut. Větší úsporu pozná vaše peněženka, pokud vyměníte žárovky a pořídíte si ty úsporné. Ty mohou ušetřit až 80 procent energie.

Umíte vypnout televizi?

Dalšími žrouty elektřiny jsou televize, počítače, přehrávače, ale i mikrovlnky a nabíječky či satelitní přijímače a ostatní přístroje. Jasně, že když tyto běžné pomocníky domácnosti používáte, musíte je mít zapnuté v síti. Ale rozhodně nemusíte mít všechny zapnuté v takzvaném pohotovostním režimu, pokud nic neděláte na počítači nebo nekoukáte na film.

I když televizor vypnete dálkovým ovladačem, vlastně jste ho nevypnuli. I nadále čerpá elektřinu. Musíte jakýkoliv přístroj vypnout tlačítkem nebo odpojit ze zásuvky. Pokud vás nebaví neustále znovu strkat kabely do zásuvek, pořiďte si vypínač přímo do zásuvky nebo prodlužovník, kde zabudovaným vypínačem odpojíte od zdroje cokoli.

Nakupujte podle energetické třídy

Když už se rozhodnete pořídit nový elektrospotřebič do domácnosti, čtěte pozorně štítky. Kupujte vždy minimálně třídu A+, tyto spotřebiče jsou pro vás nejekonomičtější a možné vyšší pořizovací náklady se brzy vrátí. Jenom vypínáním spotřebičů ušetříte podle zkušeností ročně zhruba až 1 500 korun. Podobný a spíše větší rozdíl ve spotřebě energie je už i při pořízení energeticky úspornější chladničky či mrazáku.

Vypínejte i počítače

Dalším nešvarem jsou neustále zapnuté počítače. Vypínejte ho, když odcházíte z domu, ale i když jdete spát. To samé platí o monitoru. Až pětkrát menší spotřebu než klasický stolní počítač má notebook. Vypínejte ze sítě také nabíječky. Nejen že žerou peníze, ale můžou být i zdrojem požáru.

Ušetřit se dá i při vaření. Velikost plotýnky volte podle velikosti hrnce a používejte pokličku. Ta uspoří až 300 procent energie nutné k uvaření jídla. Úsporu najdete při jakékoli činnosti doma - při mytí nádobí v myčce, ale i v dřezu. Vodu vám přece ohřívá většinou elektřina. A to jsme se dostali k používání bojleru.

Nastavte teplotu vody na 55 stupňů

Máte-li elektrický bojler, teplota by měla být nastavena na 55 °C. Spotřebu ještě snížíte, pokud máte bojler kombinovaný, tedy takový, který lze zapnout na ohřev vody přes kotel na tuhá paliva.

Ne každý má na to pořídit si solární panely nebo modernější plynové kotle. Řešíme tady podstatně menší částky, které získáme úsporou energie, ale pořizovací náklady těchto přístrojů jsou poněkud v jiných dimenzích. To se týká především postupné modernizace našeho bydlení. Mysleme na to, když si vybavujeme domácnost spotřebiči včetně kotlů.

