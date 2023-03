Tragické Dubňany: Mladý muž si vybral za oběť sedmiletou dívku

Vojtěch Běloch si v prosinci 1973 vybral žákyni první třídy Marcelu Konečnou, kterou pohlavně zneužil. Poté se tak bál prozrazení, že ji uškrtil, aby nemohla nic říct. Sám vychodil jen pět tříd základní školy. V době spáchání trestného činu mu bylo 42 let, byl ženatý, měl tři děti a pracoval jako horník v lignitových dolech v Šardicích.

Amnestie Antonína Zápotockého ho dostala z vězení dřív

Už v roce 1958 byl přitom odsouzen k deseti letům vězení za pohlavní zneužití tří dětí ve věku od osmi do jedenácti let. Po pěti letech byl ale propuštěn na podmínku, protože získal sedmnáct kázeňských odměn. Je tak jasné, že právě ve vězení byl za „polepšeného“, kterému došla závažnost trestných činů, které spáchal. Opak byl ale pravdou. Ještě ve zkušební době – v roce 1965 – byl odsouzen za pohlavní zneužití desetileté školačky a dostal trest v trvání 18 měsíců.

K tomu mu byly připočteny podmínečně prominuté roky, amnestií tehdejšího prezidenta Antonína Zápotockého v květnu 1965 mu byl ale trest zkrácen o 18 měsíců. Za pohlavní zneužívání dětí si tak odseděl celkem deset let, propuštěn byl v roce 1970. Na ten nejzávažnější čin vůbec se ještě chystal.

Svou výpověď měnil Běloch pořád dokola

V prosinci 1973 potkal malou Marcelku, když se vracela po poledni ze školy. Tvrdil jí, že má obrázky z pohádkové knížky, které jí ukáže, až dojdou k němu do bytu. Přirozenou nedůvěru děvčete překonal lží, že se v bytě nachází také její maminka. Byl však obezřetný. Lidé by se mohli podivovat, kam jde s malým dítětem, a tak Marcelka musela jít deset metrů za ním. Když přišli k němu do bytu, přes její odpor a pláč ji dvakrát pohlavně zneužil a poté uškrtil. Pak šel ven a koupil si pivo. Potkal také několik lidí, měl tak na onu kritickou dobu alibi. V tu dobu už svou dceru hledal zoufalý otec.

Když se Běloch vrátil do bytu, naložil dívčino tělo do jutového pytle, počkal, až se setmí a odvezl ho na motocyklu do lesa. V lese její mrtvolu zahrabal, přikryl větvemi a věci holčičky poházel po okolí města. Mrtvolu dítěte našli až po sedmidenním pátrání občanů. Někteří si dokonce vzali dovolenou, aby pomohli dívenku vypátrat.

Běloch poté stále dokola měnil svou výpověď, kdy se postupně k pohlavnímu zneužívání dětí přiznával. Sexuologové u něj zjistili pedofilní deviaci s prvky fetišismu. Jeho náprava byla nemožná. Soud mu kromě trestu smrti uložil povinnost, aby zaplatil rodičům Marcelky 7.089,10 Kčs. K tomu nikdy nedošlo.

