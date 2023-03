Proč mluví herci ze Zlaté labuti moderně a nazývají se šikulkami?

Prostředí luxusního domu, které mimochodem vyrostlo v pražských Kbelích, přineslo úžasné dobové kostýmy, propracované – a jistě drahé – detaily, divácky atraktivní období začátku druhé světové války, stejně tak střet luxusu s chudobou. Nechybí láska, zločin i žárlivost. Co ale divákům neuniklo, je, že mluva, kterou herci v seriálu nešetří, nemá s třicátými léty pranic společného.

Zlatá labuť nemá ducha doby

To trochu podporuje myšlenku, kterou už předneslo mnoho diváků na sociálních sítích – Zlatá labuť postrádá ducha doby, do které je zasazena. Je to funkční, objevují se skvělí herci. Stejně ale nemáte pocit, že koukáte na kus historie. Jako by se vrátilo do módy něco, co si koupíte v Praze ve Vodičkově. Nebo třeba na Florenci.

Beáta Kaňoková se k častému bodu kritiky vyjádřila pro Blesk.cz: „Já myslím, že dneska už se to tak hrát nedá, doba se posunula a projev nějakým způsobem zcivilněl. Ten herecký, ale i v normálním životě. První natáčecí dny probíhaly tak, že se všichni snažili hrát to jako strašně vznešeně, až režisér Braňo Holiček prohlásil: „Takhle to nejde v dnešní době hrát, pojďte to hrát normálně, protože jinak bychom se zbláznili a nedalo by se na to koukat!“

„Dneska už se to tak dělat nedá,“ tvrdí Beáta, představitelka prodavačky Evy Duškové, která se dostala do řečí, když nafotila lechtivé fotografie. Ty se dostaly až do rukou německému vojákovi, kterého hraje Jacob Erftemeijer. Eva však nepřestává toužit po štěstí a nových zkušenostech.

Všichni jste šikulky!

Jenže diváci mají jiný názor. Právě tady by rádi slyšeli znovu tu spisovnou a vznešenou mluvu, která tolik fascinuje. „Vždyť to s tou dobou nemá nic společného. Koukám na dobové kostýmy a slyším Lewandowskou, jak říká Dancingerové ‚šikulko‘. Vážně se tohle používalo?“ píše divák Václav na sociální sítě.

Seriál Zlatá labuť, který je terčem divácké kritiky za příliš moderní mluvu, popisuje příběh Báry Veselé, které se lepí smůla na paty a utíká před spravedlností. Náhodou se ocitne v oddělení módy v novém obchodním domě Zlatá labuť. Ta je centrem přepychu a novou dominantou Prahy. Jenže se píše 15. března 1939 a okupační vojska překračují naši státní hranici. V dalších rolích se kromě Marty Dancingerové představili také Beáta Kaňoková, Simona Lewandowská, Petr Kostka, Daniela Kolářová, Petr Stach, Adam Vacula, Kristýna Ryška nebo Robert Mikluš.

Zdroj: TV Nova, ČSFD, Blesk.cz

KAM DÁL: Horoskop na tento týden: Komu hvězdy slibují finanční zisk? Báječné změny jsou za rohem.