Horoskop na tento týden: Komu hvězdy slibují finanční zisk? Báječné změny jsou za rohem

Nacházíme se pod vládou Ryb, které jednotlivá znamení zvěrokruhu vedou k urputnosti, touze plnit si sny i velkým rozhodnutím v partnerském životě. Zároveň do všeho míchají emoce a občas jim chybí racionalita. Co čeká tento týden právě vás?

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Velké změny, které ve vašem životě teď probíhají, budou ku prospěchu celé věci. Potřebovali jste mnohé opustit, abyste ve svém životě znovu získali prostor pro to, po čem už dlouho toužíte. Rychle se naučíte, že vaše zdraví by mělo před termíny, které vám v poslední době padaly na hlavu, dostat přednost.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

V partnerském vztahu vás v poslední době zcela pohlcovala žárlivost. To vašemu vztahu velmi škodilo a necítili jste se dobře. Tento týden se však konečně vše vyřeší a pocítíte velkou úlevu. Spolehněte se na své přátele, ve kterých najdete potřebnou oporu. Dokážete víc, než si teď myslíte.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Štěstí budete nacházet v rodině. Uvědomte si, kolik času jste promarnili nad zbytečným přemýšlením o věcech, ke kterým nikdy nedošlo. Žijte přítomným okamžikem, spolehněte se na svůj úsudek a věřte, že všechno to, o čem sníte, si opravdu zasloužíte.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Tento týden si dejte pozor na své zdraví. Dostatečně spěte, jezte kvalitní jídlo a věnujte svůj čas těm, se kterými je vám dobře. Pokud si nejste jistí, zda vás teď kroky vedou po té správné cestě, naučte se nepochybovat. Neptejte se, proč se nějaká situace děje právě vám, ptejte se, co vás má naučit.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Dejte si pozor na minulost! Cokoliv teď řešíte, si pečlivě promyslete. Máte teď tendenci jednat zkratovitě a nedomýšlet důsledky svého jednání. Čas na velké kroky je právě teď, musíte však vnitřně cítit, že jsou pro vás opravdu dobré.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Někdy vás život sám přivede na cestu, po které máte jít, aniž byste o ni dříve usilovali. Síla okamžiku bude pro vás nesmírně důležitá. Budete mít totiž velmi silný vnitřní hlas, který vám teď může hodně pomoci. Pozor si dejte na rodinné konflikty, které by mohlo být těžké zažehnat.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Jestli si nezačnete vážit sebe, těžko budete uznání hledat u druhých. Dopřejte si chvíli klidu, vyrazte někam s přáteli na víkend. Pokud načerpáte energii, lehce zvládnete konflikty, které by vás tento týden mohly na pracovišti překvapit.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Postavte se ke svým problémům čelem. To, čeho se bojíte, bude nakonec v pořádku. Schovávat hlavu do písku není řešení, což už jistě sami dlouho víte. Berte život s lehkostí. To, co k vám má přijít, si nakonec najde cestu – stejně jako všechno, co vám život přinesl už dříve.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Omluvte se těm, kterým už dlouho omluvu dlužíte. Pokud se stále budete stavět do pozice osoby, která ví všechno nejlépe a nikdy se nemusí poučit ze svých chyb, ostatní vás brzy přestanou brát vážně a získají k vám velký odstup. Abyste se pak nedivili, že zůstanete sami. Máte šanci to změnit.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Velmi snadno vycítíte, že něco není to „pravé ořechové“. Respektujte své pocity a nedávejte druhým nad sebou takovou moc, jako doposud. Váš život je jen váš – to, co tu žijete, je šance, která se už nikdy nebude opakovat. A proto byste měli žít tak, jako by byl každý den váš poslední.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Dlouho jste s partnerem bojovali, teď se vše jako zázrakem uklidňuje a konečně je lépe. Užívejte si každou sekundu, kterou máte příležitost strávit s osobou, kterou tolik milujete. Pokud si vzpomenete na minulé chvíle, kdy jste tolik toužili po lásce, která však stále nepřicházela, možná vás to donutí vážit si celé situace o trochu více.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kritika je vhodným nástrojem, jak se posunout, buďte k ní otevření. Možná vám teď míří na ta nejcitlivější místa, jste rozhození, nic není, jak by mělo být. Hned v půli týdne ale uvidíte, že jde vše podle plánu a není se čeho bát.

