Bude z Jedné rodiny další nekonečný seriál? Partu posílí Sara Sandeva

V seriálu Jedna rodina se v hlavní roli představili Tereza Kostková, Zuzana Vejvodová, Berenika Kohoutová, Tomáš Jeřábek a Filip Blažek. Neméně důležitou úlohu mají dětští herci, kterým vévodí Denisa Biskupová se svým milovaným Adamem Mišíkem. Seriál se natáčel v Berouně a přináší zajímavé kontrasty. Na jedné straně můžeme třeba vidět rodiny, které mají vždy plnou lednici a peníze pro ně nejsou problém, na druhé straně stojí matka samoživitelka, která tráví noci hledáním nejvýhodnější půjčky bez prokázání příjmu.

Kolik dílů bude mít Jedna rodina?

Vůbec nejotravnější postavu si zahrála právě Vejvodová, která hraje Kláru. Fakt, že má jako svobodná máma hluboko do kapsy, je blízký mnoha ženám. Klára je ale příslovečnou osinou v zadku v téhle skvělé partě. Všechno je pro ni problém, není pro žádnou srandu a každému káže jako Bůh. Tvůrci si zaslouží pověstného zlatého bludišťáka – tohle se jim zkrátka povedlo.

Kolik tedy bude mít seriál dílů? Původně se spekulovalo o klasických osmi, které teď Nova u svých seriálů dodržuje. Stejný počet měl například populární počin O mě se neboj, kde se v hlavních rolích představili Veronika Arichteva a Vašek Matějovský. Na Voyo už ale běží desátý díl a vypadá to, že se stále točí.

Nová posila v podobě Sary Sandevy

Mladá herečka Sara Sandeva, která je partnerkou herce Jakuba Prachaře, totiž na svém Instagramu v týdnu přiznala, že míří do seriálu jako Barbora. Objeví se prý na chvíli, není však vyloučeno, že se ještě vrátí. Možná tak Nova chytila šanci za pačesy a nahradí seriálem Jedna rodina Ordinaci v růžové zahradě, která má přes tisíc dílů, z obrazovek ale nakonec zmizela na streamovací aplikaci Voyo, kde – zdá se – pomalu upadá v zapomnění.

Příběhy obyčejných lidí, kteří se za každou cenu snaží pro své děti zajistit pevné rodinné zázemí i po rozvodu, je ale atraktivní. Vlastně je to celé tak jednoduché, až to diváka baví. Ve spoustě životních situací se totiž může najít leckterý z diváků. Dalším dlouhodobým projektem je pro Novu teď dobový seriál Zlatá labuť. Ten se natáčí v drahých ateliérech ve Kbelích. Na obrazovkách by měl běžet tak dlouho, dokud se bude těšit divácké oblibě. Vypadá to, že Nova letos zkrátka boduje!

Zdroj: TV Nova

