Dává si Gášpárová pauzu od Pítrova tokání v Survivoru? V Kolumbii přece nefunguje Voyo!

Modelka Gabriela Gášpárová svému příteli Petru Havránkovi po celou dobu jeho soutěžení v Dominikánské republice, spravuje sociální sítě. V rozhovoru pro podcast Fajn radia Smoothie z pekla se zařekla, že žádné zprávy z jeho minulosti hledat nebude. Možná by byl Petr bláhový, kdyby sám na sebe zanechal v Čechách inkriminující materiál, na druhou stranu je tu něco, co moc dobře ví i bez špionáže. Její milý měl kdysi poměr s modelkou Andreou Bezděkovou, se kterou teď tráví celé dny i noci. A lidé začali spekulovat, zda mezi nimi náhodou něco nevzniká.

Zima v Karibiku i něžné tulení

Tito spekulující se rozdělili hned na několik táborů. Diváci u televizních obrazovek jsou většinou přesvědčení, že jde o jasný návrat hrdliček v drsných podmínkách. Vypadlý Vašek Matějovský to označuje za nesmyl, v Survivoru prý není na lásku prostor. Soutěžící tam podle jeho slov nemyslí ani na masturbaci, což je prý u mužů co říct.

Pítrova partnerka Gábi celou dobu mluví tak, že svému partnerovi věří. Jenže, co má taky holka dělat, když se každý týden kouká na dva díly, ve kterých její Havránek trpí hlady, soutěží a v noci se tulí ke krásné modelce – samozřejmě jen kvůli zimě. Pravda je, že Gášpárová je také modelkou, a to velmi krásnou. Přesto několikrát zmiňovala, jak moc žárlivá je. A teď to zřejmě potvrdila svým úprkem.

Gášpárová stále doufá, že je jí partner věrný

Aby se na to nemusela dívat, zmizela na výletní loď do jižní Ameriky. „S Pítrem k sobě mají hodně blízko, všímáme si toho úplně všichni. Někteří se i diví, protože má doma přítelkyni, někteří z nás to moc nechápou. Samozřejmě to není naše věc, takže to neřešíme. Myslím si, že tam je úplně jasné, že Pítr a Andy budou držet spolu, ať se děje, co se děje,“ řekla v nedávném díle soutěžící Pavlína Sigmundová, která je zatím v soutěži spíše smutná než lačná po vítězství. Stýská se jí po rodině.

„Je to nepříjemné, to by bylo asi každému,“ přiznala Gábi v rozhovoru pro televizi Nova. Tehdy však ještě doufala, že zájem je primárně ze strany Andrey. Možná to teď vidí jinak, protože na výletní loď, která například včera stavěla v Kolumbii a předtím na Jamajce, vyrazila s účastnicí loňské verze Survivoru Xénií Gregušovou a jejím partnerem Lukášem.

„Legrace je, že tento výlet vznikl tak, že mi Xénia s Lukym zavolali, ať s nimi jedu na dovolenou a zkrátím si čekání na Pítra. Já na to, že pojedu úplně kamkoliv, hlavně ať nejsem doma,“ svěřila se na svých sociálních sítích. Pravdou ale je, že v těchto zemích nefunguje platforma Voyo, a tak Gábi nemá vůbec přehled, co její milý na ostrově dělá. Snad to nebude po návratu nepříjemné překvapení.

