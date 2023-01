Šílená banda v Survivoru: Bývalý člen Svědků Jehovových i televizní nevěrník

Proti sobě se znovu postaví dva kmeny. Jen jeden soutěžící ale na konci získá finanční výhru 2 500 000 Kč. Moderovat bude znovu Ondřej Novotný.

„Survivor je rozhodně srdcovka pro všechny dobrodruhy. Jelikož se pravděpodobně většina z nás nikdy neocitla v takto drsných podmínkách, jsem zvědavá, jak se naši soutěžící projeví. Tento rok se můžete určitě těšit na opravdu zajímavé a rozdílné charaktery, kteří se nebojí říct, co si myslí o ostatních, hrát taktickou hru nebo třeba sníst na ostrově i kdejaký hmyz. Osobně sázím na to, že díky nim bude nová sezona plná překvapení a emocí a jen těžko se dá vybrat jen jediný favorit. Survivor je zážitek pro všechny zúčastněné včetně štábu, už díky podmínkám, ve kterých se natáčí, a podstatě hry, jejíž dynamika se mění každý den,” říká výkonná producentka TV Nova Adéla Brož.

Další výherce slovenské Farmy na scéně!

A nebudou chybět ani známé osobnosti! Lákadlem je například Vašek Matějovský, který zažil hvězdný návrat na televizní obrazovky v seriálu O mě se neboj. Doplní ho Petr Švancara, který je označován za ikonu brněnského fotbalu. „Pavouci, komáři, nevím, co tam na nás všechno čeká. Nejvíc mi bude chybět rodina, protože jsem trojnásobný otec. Ale to asi nemá smysl zmiňovat. S odloučením od těch nejbližších se budeme muset vypořádat všichni,“ říká Švancara o své účasti v soutěži. Už v minulosti prý podobnou výzvu odmítl. Pak ho to ale mrzelo.

Loni soutěžila Xénia Gregušová, vítězka slovenské farmy. Letos přijíždí youtuber Filip Jánoš, který farmu na Slovensku vyhrál také a nejvíce se obává ztráty svého komfortu. A zřejmě oprávněně! „Hladu se třeba ani moc nebojím, ale zjistil jsem, že tam nebude záchod nebo si nebudu mít kde umýt zuby,“ říká překvapený tvůrce. Barmanka známá z TikToku se těší, až bude mít hlad. „Tady když mám hlad, tak se zkrátka najím,“ zamýšlí se.

Dámské publikum jistě potěší Petr Havránek, kterého mohou znát z první série reality show Love Island. Tam našel svou milovanou Gábi, která na něj teď musí doma počkat. Ačkoliv se živí modelingem, drsné podmínky bere s humorem. „Já úplně nedbám na to, jak vypadám. Samozřejmě když musím, tak se učešu, zuby si taky čistím a občas se i osprchuju.“

Bude pro modelku život na sídlišti výhodou?

Modelka Andrea Bezděková, která dříve randila s hercem Markem Lamborou, spoléhá na prostředí, ze kterého pochází. „Jsem odkojená dětskými tábory, vyrůstala jsem na sídlišti, takže v džungli!“ Kateřina Klinderová alias Kundosaki bude mít jistě výhodu ve své výšce. Měří totiž 183 cm. Motivací jí je zjistit, jak bude tělo i mysl reagovat v extrémních podmínkách. I ona pochází z MMA prostředí. Loni byl zástupcem těchto bojových sportů Gábor Boráros, který ale předčasně odstoupil kvůli zdravotním problémům. To ostatně udělalo hned několik dalších celebrit, a tak bude zajímavé sledovat, kdo to letos opravdu vydrží.

Nebude chybět ani realitní makléř Jiří Hanousek, který je na Youtube známý se svými vtipnými videi. Chybět mu budou hlavně čisté toalety.

Těhotná snoubenka účastníka pobouřila TikTok

Do show míří i Muž roku 2016 Josef Kůrka. Pro strach má ale uděláno. „Akorát se bojím, že budu mít hlad, a když se nenajím, tak nejsem příjemný. Buď se budu muset hodně ovládat, anebo… Vůbec nevím. Bez jídla vydržím maximálně tři hodiny.“ Doma na něj bude čekat jeho těhotná snoubenka Angie Mangombe. Ta nedávno v podcastu Jak mít život pod kontrolou překvapeně vyprávěla, že se jí často stávalo, že ji odmítali „tlusťoši“. „On mi řekl jako sorry, ale nejsi můj typ. A já úplně jakože. Tvůj? Ty máš typ?“ zdvihala obočí. Za to sklidila na TikToku výsměch a opovržení. „Ach, ta namyšlenost,“ píše jeden ze sledujících. „Ano, i my tlusťoši máme typ,“ píše Jakub.

Matěj Quitt se rozešel s přítelkyní, aby mohl odletět do divočiny

V soutěži se také objeví Matěj Quitt, který je znám svým účinkováním v poměrně dost kritizované hrané reality show Praha – den & noc. Svou účast ale bere vážně. Dokonce se kvůli tomu rozešel s přítelkyní. Vizážistka Žaneta Skružná přichází do show načerpat síly. Život se s ní rozhodně nemazlil. Přítel, se kterým strávila čtyři roky, spáchal sebevraždu. To prý ovlivnilo její osobnost a dnes je empatičtější.

Technik Martin Konečný je prý velký živel. Do třiceti let byl i díky rodičům členem církve Svědků Jehovových a neměl žádnou sexuální zkušenost. Ve 45 letech přiznává, že měl za celý život jen jednu přítelkyni, která ho následně opustila. Chce si otestovat, zda v Survivoru uspěje i v mladší konkurenci. „V reálném životě nemám téměř žádné přátele, protože je ani nepotřebuji. Takovou už mám zkrátka osobnost. Nemám potřebu s někým sdílet, když mě něco trápí, protože mě nikdy nic netrápí. Trápí mě pouze to, co si o mě myslí má matka nebo můj zaměstnavatel. To jsou jediné dvě osoby, u kterých mě zajímá, co si o mně myslí,“ říká.

Nevím, jak přijmou moji ženskou cykličnost, říká další účastnice

Mezi dalšími účastníky jsou trenér skateboardingu Tomáš Wimann, atletka Tereza Schejbalová, průvodkyně v turistické agentuře Ludmila Puldová nebo svobodná matka a podnikatelka Soňa Sedláčková, která je připravena v soutěži ukázat, jaké je být ženou. „Nevím, jak lidé přijmou moji ženskou cykličnost. Nevím, jak budou lidé reagovat na emoce, které se nebojím pouštět, protože je vnímám jako přirozené. Je snadné člověka odsoudit za jeho chování, ale jen velmi málo lidí se zamýšlí nad tím, co je spouštěčem dané reakce. My všichni máme právo nemít vždy kontrolu nad svým chováním, zvlášť ve vypjatých situacích. Takže z toho mám trochu obavu. Ale pokud nebude na ostrově váznout komunikace, není se čeho obávat.“

Dále se mohou diváci těšit na osobního trenéra Adama Bůžka, tanečnici Johanu Fabišíkovou, hráčku pokeru Barboru Mlejnkovou nebo herečku Karolínu Krézlovou.

Show startuje už 1. února na TV Nova nebo o týden dřív na Voyu. Diváci se mohou na ostrovany těšit vždy ve středu po Výměně manželek a ve čtvrtek po novém seriálu Zlatá labuť. Vždy od 21:35.

Zdroj: TV Nova, Survivor 2022, Instagram

KAM DÁL: Kdo si v prvním díle Výměny manželek oholil rozkrok?