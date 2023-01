Výměna manželek: Chci dítě a ne do školy, šokovala 14letá dcera náhradní matku v novém díle

Tereza (23) i její o devět let starší manžel Petr jsou veslaři. „Na mistrovství Evropy jsme jsme byli druzí a třetí a na mistrovství světa do 23 let máme stříbrnou medaili,“ pochlubil se Petr a Tereza doplnila své vítězství na mistrovství světa juniorů a dvakrát bronz na ME do 23 let. Teď spolu žijí ve čtyřpokojovém bytě v Praze – Řepích. Tereza studuje na všeobecnou zdravotní sestru a Petr pracuje jako hasič a ještě trénuje veslování dospívající mládež. Společně vychovávají svého syna Tea (10 měsíců). S tím, jak žijí, jsou spokojeni, měnit nic nechtějí a do televizní reality show se přihlásili jen ze zvědavosti.

Tereza z Prahy: „Chápu, že jsou čtyři a musejí pomáhat, ale přijde mi blbost, aby uklízeli ráno před odchodem do školy, když by mohli ještě spát.“

Už Terezin první dojem v pronajatém třípokojovém bytě na sídlišti Šumbark, kde rodina v Havířově žije, nebyl nejlepší: „Jsem zvyklá mít doma všechno vypíglované, bez smítka,“ posteskla si, ale i její náhradní manžel, betonář Míra (37), o mladičké náhradní manželce pochyboval. „Tak nevím, jestli si získá respekt čtyř děcek,“ a jeho obava se brzy naplnila. "Dětí je hodně, jsou všude a je to tu celé zmatené, nemají žádný plán, ani režim, nic, na co jsem zvyklá z domova. Od rána má můj den řád, ale tady počkám, co se bude dít,“ nechápala nová členka početné domácnosti.

Nikola (15) mezitím věšela prádlo, Jolana (12) zametala a svou práci si našla i Michala (14) a Lumír (10), „Děti jsou samostatné, připadám si, jako bych byla někde na soustředění,“ popsala pocity jejich náhradní maminka, která však postupně přece jen začínala vnímat některé mantinely své nové rodiny. „Chápu, že jsou čtyři a musejí pomáhat, ale přijde mi blbost, aby uklízeli ráno před odchodem do školy, když by mohli ještě spát.“

Na společném nákupu zjistila, že potraviny kupují jen ty nejlevnější, nikoliv nejzdravější, jak je sama zvyklá. „Já kupuji vajíčka z volného chovu a biomaso, oni čím levnější, tím lepší. Jinak by nevyšli s penězi,“ uvědomila si, když viděla permanentní apetit dospívajících dětí.

První větší konflikt nastal kvůli procházce ven. Tereza chtěla vzít všechny děti ven, ale Míša si postavila hlavu, že nepůjde, a tak se telefonovalo tátovi do práce. Jenže ani ten nedovolil, aby zůstala sama doma. Míša se zavřela v pokoji a nakonec tedy nešel ven nikdo. „Její chování už je pro mě za hranicí,“ komentovala situaci Tereza a zahlédla, jak Míša odchází sama ven. "Teď vidím, jak jde ven a ani nic neřekla. Proto na ně pak mamka musí řvát jako blázen, protože s nimi se snad ani jinak jednat nedá,“ přemýšlela nahlas.

Když se další den vypravila na nedaleké hřiště celá rodina a holky se mohly potrhat smíchy, když sbírala po jejich psovi hovínko, měla už Tereza toho chaosu dost. „Běžte na hřiště. Nechte mě teď chvíli jít samotnou,“ potřebovala si od všech odpočinout. „Chtělo by to dát jim džípíesku, aby je člověk uhlídal,“ povzdychla si a i Míra jí dal za pravdu, že to s nim má jeho manželka těžké.

I doma už Tereze chyběla samota. Věšela prádlo na balkoně a svěřila se divákům, že holky perou všechno dohromady, tak to raději dělá sama. „A nechoďte pořád za mnou, nechci pomoc!“ utrhla se na Nikolu. „Jsou hodné, ptají se, ale když je to třicettisíckrát za den a pořád za tebou lezou, tak je to fakt otravný. Už mi to leze na mozek,“ konstatovala.

Večer řešili s náhradním manželem průšvih nejmladšího Lumíra. „Desetiletý kluk mi řekne, že včera na hřišti kouřil? Už se tomu musím smát, to jinak nejde. Absolutně nevím, jak je mám uhlídat.“

Antikoncepci brát nebudu!

Po pěti dnech, kdy ve výměně nastává „velení“ náhradních manželek, si Tereza přála, aby děti ráno vstávaly později, nezdržovaly se úklidem a po hygieně a snídani šly do školy. „A všimla jsem si, že si mezi sebou vůbec neděkujete, ani prosím neříkáte, chtěla bych, aby se to zlepšilo,“ velela a Míru pochválila, že svou denní normu piv stáhl z patnácti kousků na tři až čtyři. „Zkusím pití omezit, i když bude manželka doma. Byl to i kolikrát důvod našich hádek,“ slíbil.

Druhý den všichni společně vyrazili do herny, ale ukázalo se, že je určena jen dětem do 10 let, ale od návštěvy je to přesto neodradilo. „Já už nemůžu na trampolínu, je to jen do 50 kilogramů a já vážím 67,“ zmínila se Míša a táta jí napomenul: „Říkám ti, že bys měla trošku zhubnout, anebo sportovat.“ Jenže to se Míše nechce, má totiž jiné plány: „První dítě chci mít v 15 v 16 letech,“ opakovala a Tereza byla v šoku.

„Až jí bude 15, tak pomaže k doktorovi, aby jí napsal antikoncepci. Určitě nechci, aby mi v 16 letech donesla domů dítě. To by jí i nám zkomplikovalo život,“ informoval Terezu do vizí dcery už dříve zasvěcený Míra, ale Míša prohlásila, že je jí to jedno, že nic brát nebude.

Tereza z Havířova: "Míša je hodně vyspělá a zajímají ji nejvíc kluci. Ale antikoncepci jí lékaři napsat nechtějí, že až od 15 let. Tak jí říkám, že pohlavní styk s klukama mít nesmí. A když už by se - nedej bože - něco stalo, tak ten kluk musí mít ochranu.“

Ranní vstávání se náhradní manželce změnit nepodařilo. Děti jsou zase od šesti na nohou a Tereza má zakázáno je pouštět dřív do školy, protože pak prý chodí za školu a za kamarády. Jenže holky se vztekají a nejvíc Míša, která dokonce náhradní mámu okřikla, ať drží hubu. „Ta holka nemá absolutně žádnou výchovu. Ostatně nikdo tu není vychovaný tak, jak já bych si představovala, že bude dítě respektovat dospělého. Tady je všechno všem u pr… ani neumím najít slušné slovo,“ posteskla si Tereza do kamery a žalovala večer na Míšu i Mírovi. Ten nakonec povolil, aby ráno děti do školy pustila už o něco dřív, což se ale Tereze zdálo nevýchovné. „To přesně ona chce. Vždyť mají školu pět minut. A fakt po mě křičela, ať držím hubu,“ rozmlouvala Mírovi jeho rozhodnutí náhradní žena a Míša se začala bránit, že za nic nemůže.

„Já už chci fakt domů,“ povzdechla si Tereza a Míša okamžitě útočila: „Tak jeď, nikdo tě tu nedrží.“

Hádka ještě chvíli kulminovala, až Míra přikázal Míše, ať se sebere a jde do pokoje zpytovat svědomí, zatímco Tereza divákům situaci okomentovala: „Ona ani neví, co říká, jen mluví, aby se bránila. Ale mně už je to u zadku, je to úplně zbytečně vybíjená energie.“

Kdo vám byl nejsympatičtější? Tereza z Prahy 0% (0 hlasů) Tereza z Havířova 0% (0 hlasů) Petr 100% (1 hlas) Míra 0% (0 hlasů) Celkem hlasů: 1

Také školní znalosti dětí Terezu zklamaly. Lumír neuměl správně sčítat jednociferná čísla a holky nasekaly v diktátu neuvěřitelné hrubky. „Vezu si to domů jako ukázku toho, jak bych nechtěla, aby moje dítě skončilo. Po mně rodiče dost šli, já byla lempl, ale kdyby nešli, neměla bych daleko od toho a skončila jako děti tady… Ty děti tady jenom přežívají.“

Míša před koncem Výměny uznala, že těch 10 dní přece jen k něčemu bylo. „Myslela jsem, že to bude kravina, ale pomohlo to aspoň trochu: víc teď respektujeme taťku a častěji říkáme děkuji a promiň.“ Naopak Míra doufal, že se chování dětí vůči němu trochu změní, ale nestalo se. „Děti jsem zvládl a už nepiju 15 piv denně, ale snažím se to ustálit na šesti až sedmi pivy denně. Jsem hrdý sám na sebe, že jsem to dokázal, a uvidíme, co bude dál.“

Baví je telefon, TikTok a televize

Z Havířova do Prahy přijela k Petrovi a malému Teovi Mírova manželka, která se jmenuje také Tereza a byla z nového domova nadšená. Jenom si po přečtení manuálu nevěděla rady s tím, co je to „rutina“. „Nějaké cvičení,“ dohadovala se. Poprvé také zjistila, že někteří rodiče čistí zoubky už desetiměsíčnímu miminku a uspávají ho v náručí při zvuku šumění vody z počítače.

Tereza z Havířova (35), která pracuje v pekárně, rodinu do televize přihlásila, protože se s manželem doma hádají. „Děcka ho neposlouchaj a on se jim raději klidí z cesty,“ stěžovala si, zatímco jejímu muži vadilo, že tráví veškerý volný čas s telefonem. „Minimálně do něj koukám a hraju hry pět, šest hodin denně,“ přiznala a v nové domácnosti jí právě telefon nejvíc chyběl. Starost o malého Tea a psa jí moc času nezabrala, a tak se nudila.

Tereza z Havířova: „Čistit zuby před večeří, to je totální kravina a kaši už bude jíst studenou. Babička má svoji hlavu, nechtěla bych takovou tchýni ani zadarmo.“

„Moje děti nesportujou vůbec, nebaví je to. Je baví telefon, TikTok, televize,“ svěřila se Petrovi, který podotkl, že jeho také rodiče do sportu nutili a je rád, protože kdyby ho nenutili, sedí u počítače a vymýšlí kraviny. „A ta bezmála už čtrnáctiletá Míša je hodně vyspělá,“ pokračovala havířovská Tereza, „...a zajímají ji nejvíc kluci. Ale antikoncepci jí lékaři napsat nechtějí, že až od 15 let. Tak jí říkám, že pohlavní styk s klukama mít nesmí. A když už by se - nedej bože - něco stalo, tak ten kluk musí mít ochranu,“ uvedla.

S Petrem se nová manželka sžila docela v pohodě. Horší to bylo s jeho maminkou. Když měl totiž coby hasič 24hodinovou službu, přála si jeho žena, aby na pomoc povolal babičku. I když byl s péčí vyměněné ženy o malého spokojen, neodvážil se slib nesplnit. „Petr ve mě tu důvěru má, ale pokud Terka nakáže a je hlava rodiny, musí být po jejím,“ nelíbila se ta situace havířovské Tereze a připadala si nepotřebná.

Konflikt nastal i při večerním rituálu, kdy Tereza zjistila, že tchyně má navzdory jasnému manuálu svoji hlavu a čistí Teovi zoubky před jídlem. „Čistit zuby před večeří, to je totální kravina a kaši už bude jíst studenou. Babička má svoji hlavu, nechtěla bych takovou tchýni ani zadarmo,“ nechala se slyšet, zatímco kritizovaná hlásila: „My už zuby čistíme před jídlem, masírujem tu dáseň, která trošku bolí.“

Petrovi jeho žena chyběla, zvlášť, když musel přes noc zůstat v práci. „Moje Terka vždy posílá večer fotky s malým a já nevěděl, co se doma dělo. Jsem přesvědčen, že ona to v Havířově s tolika dětmi dává. Snad nebude chtít čtyři, ale další určitě chceme, nějaké plány mít člověk musí, aby věděl, kam směřuje.“

Víkend rodina strávila na chatě na Kutnohorsku a v přírodě byla Tereza nadšená. „Jsem tady spokojená, konečně můžu ven, v Havířově jsem pořád zavřená doma.“ Ani nepostrádala komfort v podobě tekoucí vody a splachovacího záchodu, který tu chybí právě skutečné Petrově manželce, a proto sem nechce moc jezdit.

Bez klíčů jsem jako ve vězení

Se změnou režimu v domácnosti si havířovská Tereza přála podívat se do loděnice, kde Petr trénuje, po nějakých památkách po Praze a zajít si ke kadeřníkovi. Chtěla také pokusit se neuspávat Tedíka na rukou a zůstat s ním sama bez babičky, až bude mít zas Petr službu.

„To asi úplně nepůjde, slíbil jsem to své Terce. Chci, aby tam moje máma byla, když jsem v práci,“ neobměkčila svého náhradního manžela, a tchyni tedy musela ještě jednou překousnout.

Trochu rozptýlení zažila ve veslařském klubu, i když se jako neplavec zprvu bála do motorové loďky s Petrem nastoupit. „Tolik zážitků, co za těch pár dní tady, jsem neměla nikdy,“ radovala se, ale jen do druhého dne, kdy měla navečer dorazit tchýně. Její klíče od bytu totiž dostala ona, a tak se v bytě cítila jako ve vězení.

„Pes má průjem a Theo nedá psovi pokoj - štípe ho, trhá mu chlupy. Celé dopoledne jsme nemohli ven,“ byla naštvaná. Nepodařila se ani změna uspávání miminka. „Prý to Petr měnit nebude, že až jak se pak domluví s Terkou.“

Jakmile předala Thea babičce, vyrazila ke kadeřnici a z výsledku byla nadšená. Petr jí splnil i další přání a společně se prošli po Karlově mostě. „Andělíčky se srdíčky si nechám zezadu vytetovat na lýtko. I love you Praha,“ kochala se městem havířovská Tereza, která byla nakonec z Výměny celkově nadšená. „Rozhodla jsem se změnit práci, chtěla bych, aby holky začaly sportovat, aby se nám manžel víc věnoval,“ plánovala si život po návratu domů. Jasno měl i Petr: „Máme jiné hodnoty. Přesvědčil jsem se, že moje Terka je ta pravá, a těším se, až vystrojíme svatbu a stvrdíme tak, že jsme jedna rodina.“

Zvlčení skončilo!

„U vás bylo všechno v pohodě, až na uspávání malého na rukou,“ začala závěrečnou diskuzi obou párů Tereza z Havířova a Petr ji pochválil, že péči o Tea zvládala v pohodě.

I pražská Terka pochválila svého náhradního manžela Míru. „Je to supr chlap, domluvíš se s ním na všem, i co se týče toho piva, to nebyl problém,“ překvapila jeho skutečnou manželku. Míra slíbil, že svou nižší normu si teď pokusí udržet.

„S dětmi je to za mě trošku horší,“ pokračovala Terka. „Jsou zvyklé se o sebe postarat, uklidit, to máš dobře zařízené, ale… Začnu u Lumírka, je mu 10 a hodně špatně mluví a ještě neví, kolik je 6 plus 6. Proč si s ním nesedneš a nespočítáš denně aspoň deset příkladů? Ani s ním každý den nečteš. A teď k Míše: Je nevychovaná…,“ Tereza z Havířova souhlasně přikyvovala, „...a udivuje mě, že pokaždé, když ti něco řeknu, odpovíš, že to víš. Nerozumím tomu, proč s tím tedy něco neděláš?" nechápala Terka z Prahy.

Do debaty se vložil Míra: „Míša říkala, že do školy nechce jít, že chce mít dítě.“

„Už zase?“ otočila oči v sloup jeho partnerka a dodala, že Míša už jim mateřstvím dlouho vyhrožuje.

Petr se Míry zeptal, jestli podnikl něco pro to, aby dětem ukázal, jak se má otec starat o děti. "Málo,“ přiznal Míra a společně se ženou se shodli na tom, že děti zvlčily v momentě, kdy se rodina přestěhovala na sídliště. „Chtěl bych se odtud odstěhovat pryč,“ řekl Míra a doma pak se ženou zaveleli: „Zvlčení skončilo. A nastolí se pravidla! A ne že, Míšo, chceš mimino. Kdo se o něj bude starat? Vždyť je ti 14! A budeme se stěhovat.“

Zdroj: TV Nova

KAM DÁL: Miley Cyrus zbořila internet: Pro ženy udělala víc než několikaleté terapie.