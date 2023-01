Před natáčením si oholil rozkrok, práskla na muže žárlivá Petra z Výměny manželek

Petra (30) i její manžel Tomáš (31) si navzájem nevěří, oba se podezírají z nevěry. „Posílá své polonahé fotky na sítě,“ stěžoval si Tomáš, zatímco o něm se zase od Petry diváci postupně dozvěděli, že „je celé dny na mobilu a dopisuje si s jinou holkou a kvůli náhradní manželce se před Výměnou oholil v rozkroku."

To, že je Tomáš bez práce a rodina se dvěma malými dcerami (2 roky a 9 měsíců) hospodaří jen s rodičovským příspěvkem a příspěvkem na bydlení, vypadá vedle obludné žárlivosti jako marginálie. „Chci, aby si uvědomila, že jsem pro ni já ten nejlepší a ne nějakej smradlavej řezník z Braníka, který chodí domů v gumovkách,“ loučil se Tomáš se svou ženou, která na deset dní zamířila na Slovensko.

Pomáhám, abych nevypadal jako blbec

Místo Petry přijela k Tomášovi do kladenského nájemního panelákového bytu 2+1 rázná Mariana (32), zvyklá zorganizovat svého 13letého syna, domácnost, hospodářství i svého muže. „Přijde mi to tu špinavé, to já měsíc před Výměnou uklízela a ještě jsem vymalovala. A v manuálu mi Petra píše, že je Tomáš zvyklý pít tři až pět piv denně? To bych manželovi zatrhla. A jestli nemá práci? Tak bych si hledala chlapa, který pracuje. A kdyby mi ještě nadával, jak Petra píše, tak s ním nežiju,“ měla hned jasno.

Po pár dnech a bezesných nocích, kdy musela vstávat k dětem, už byla Mariana smířlivější. "Neumím si představit, že by můj muž miminko přebaloval a krmil," ocenila, že se Tomáš snažil, a uznala, že neví, jestli sama stihne všechno uklidit podle svých představ, protože „holky vyžadují stálou pozornost.“

„Chci, aby žena měla všechno,“ svěřil se Marianě náhradní manžel s tím, že si Petra dopřává klidně každý měsíc nový mobil a že i pro dcery pořídili postupně 16 kočárků, protože je točili a měnili. „Taky si koupíš ponožky, když je potřebuješ,“ argumentoval. „Ponožky ano, ale kočárky? Tolik kočárků není pro děti, ale pro maminku, aby se ukázala na Instagramu,“ odtušila Mariana, ale Tomáš trval na svém: „Ponožky a kočárky, to je stejné, v tom jsme se shodovali.“

Petra: „Kolikrát po sobě jsem šla darovat vajíčka, abychom měli co jíst, a byla jsem na tom hodně špatně. Tys byl vysmátý a poslal mě koupit ti pivo a cigára."

Ani Tomáš nebyl s novou ženou úplně spokojený. „Jsem zvyklý, že když se ráno probudím, už je žena vzhůru, má uklizeno, uvaří mi kafe, postaví na oběd. Kdyby mi ráno neuvařila kafe, tak jí řeknu: Děláš si pr... nebo co? Teď jsem krotkej. Mariana je hodná na děti, ale vařit se jí nechce, asi moc neumí,“ svěřil se přes kamery televizním divákům a Mariana zase přiznala, že vaření ji opravdu vůbec nebaví. „Je to povinnost, aby chlapi nesnědli mě.“ Naopak Tomáše pochválila, když jí pomohl s nádobím.

„Protože budu v televizi, tak abych nevypadal jako blbec. A taky už to víckrát dělat nebudu,“ vymezil se náhradní manžel koukajíc do mobilu, a přitom popíjel pivo z lahve. „Občas si dát pivo je zdravá věc. Normálně bych měl dnes už třeba třetí,“ řekl divákům, zatímco Mariana prohlásila, že kdyby si její manžel dal pivo ráno do oběda, vylila by mu ho. „Neexistuje!“

Poplácám po zadku a zmáčknu kozy...

Kladenskou domácnost pomalu ovládala Tomášova žárlivost. Mariana ji chtěla rozptýlit, a tak si navzájem ukazovali svatební fotografie. „Hodíte se k sobě,“ pochválila Tomášovi ženu. „Na mě byly vždycky fronty,“ odtušil sebestředně on, načež mu náhradní žena zkusila domluvit. „Naučte se jeden druhému důvěřovat, jinak vám žárlivost zničí vztah,“ varovala ho a jen divákům se svěřila, že zatímco ona by za svoje děti i dýchala, kdyby mohla, tady žijí jeden pro druhého a děti je nezajímají. "A ještě tu do mě hučí, jak ho jeho žena podvede s mým mužem anebo s někým ve vsi. Už to tu nezvládám, abych si to tu nějak zkrátila, uklidila jsem skříň,“ zoufala si a ukázala na kameru vzorně poskládané komínky.

„Na obočí má, na nehty, umělé vlasy za 12 tisíc taky, ale mají jen jedno prostěradlo. A ani je nenapadne vzít třeba děti někdy do zoo nebo na výlet. To bych si raději koupila kuchyňský robot, který za mě všechno udělá, a já budu mít víc času na děti,“ nechápala Mariana uvažování své dočasné rodiny a Tomášovi vysvětlila, že když byl její syn malý, žila s ním sama v režimu hmotné nouze, dostávala 250 euro měsíčně i s výživným a dokázala si z toho ještě 10 euro každý měsíc odložit.

Výměna se blížila do poloviny a Tomášovi začala Petra chybět. „Chybí mi hodně, přijdu domů z práce, poplácám ji po zadku, zmáčknu jí kozy. A uvaří úplně všechno, když přijdu domů, neexistuje, že bych si sám nandaval jídlo. Žena nandá, odnese, přinese, uvědomuji si od začátku, že velká část chyby je ve mně. Jsem na ni jakoby zlej. Teď to vidím,“ zpytoval Tomáš svědomí, i když ještě den předtím prohlašoval, že ať "se od něj klidně odstěhuje, když je přesvědčená, že si najde nějakého pracháče, který jí koupí všechno, co chce.“

Po pěti dnech měla domácnosti velet náhradní manželka. „Žádné nadávky před holkama a omezit telefon,“ rozhodla podle pravidel reality show. Tomáš to sice slíbil, ale už den poté se všichni dozvěděli, že Výměna předčasně končí. Náhradní manžel hořekoval, že si uvědomil, že by bez ženy a dětí nechtěl žít. „Hodně mi chybí, prostě nebudu tolik na telefonu, nebudu pít pivo, nebudu sprostej a nebudu na ni křičet. Určitě bych chtěl, aby i ona změnila postoj k telefonu,“ měl najednou jasno.

„Určitě to bude kvůli dětem a žárlivosti, jestli si myslí, že tu třikrát za den trtkáme…,“ rozčiloval se Tomáš a Mariana s ironií dodala: „A přesně to nám Nelinka umožňuje.“ Pro kamery pak dodala, že je mu úplně jedno, co je s jeho ženou, proč natáčení ukončila, ale štve ho, že nedostane peníze. Sebe i diváky pak ubezpečila, že její rodina je proti téhle absolutně dokonalá.

Podřezal bych ho jako slepici

V rodinném domku v Ponikách dostala Petra na starost kromě manžela Igora (43) syna Timka (13) z Marianina předchozího vztahu a domácnosti ještě slepice, dvě ovce, králíky a kočky. Od samého začátku tu objevovala nový svět. "Co je ta mísa vedle záchoda?" ptala se na pisoár a mezi slepice zamířila v sandálkách zdobených štrasem. Nechápala, proč se ovce jmenují Ražniči a Guláš, s odporem sledovala, jak Igor strká prst slepici do řiti, aby zjistil, zda je tam vejce, nebo jak zabíjí "chudáka" slepici. Přiznala, že poprvé vidí čistou pramenitou vodu, a připustila, že doma odpad nerecyklují, protože „na to nemá čas.“

Jenomže místo toho, aby si klidu a krásné přírody užívala, začal Petru záhy trápit stesk a hlavně žárlivost. „Než jsem odjížděla, zjistila jsem, že si píše s jednou holkou odvedle. Nevěřím mu, kdybych mu věřila, tak nejsem asi takhle rozložená. Třeba mu je teď líp,“ vytáčela sama sebe a Igor pochyby trpělivě odkláněl. „Já své ženě věřím, kdyby na ni něco zkusil, tak to hned utne. Jestli je nezaměstnaný, tak jsou spolu pořád doma a možná je tam už ponorková nemoc,“ uvažoval. Jeho náhradní žena se ale sama rozpovídala: „Za tu dobu, co jsme spolu, dělal dohromady dva roky. Vždycky řekne, že sehnal nějaký kšeft,“ vyprávěla zmateně a Igor, který pracuje jako svářeč, konstatoval, že nezaměstnanost by mu žena tolerovala maximálně měsíc.

Igor: „Kytka ji ani trochu nepotěšila. Muž se má dobře, je to špatně, nemá se dobře, je to taky špatně... tak nevím, co si mám o ní myslet."

Kritická situace pro Petru nastala ten den, kdy odešel Igor do práce. Timko šel do školy a ona byla celý den sama doma. Uvařila, napekla, uklidila, obstarala zvířata a pak už jen mudrovala. „Když všechno poplatím, zbudou mi zhruba čtyři tisíce a 400 stovky ještě platím chlapovi paušál, protože nebere žádnou podporu,“ svěřila se televiznímu národu. „Maximálně jde darovat plazmu za 700 korun, a to mi pak stejně vyčte. Ženy můžou darovat vajíčka, u mužů je to jinak, a to není tak výdělečné,“ začala obecněji, aby pak vyšlo najevo, že sama několikrát dárcovství vajíček podstoupila, aby bylo za co žít. „Není to sranda, je to docela zdravotně i psychicky náročné, bolí břicho, po odběru nemůžete nic dělat, než se tělo zase pročistí. Přitom tu mám ty dvě holky a potřebuju tu být pro ně, ale také je musím nějak zabezpečit.“

Svůj splín přenesla i na Igora, když se večer vrátil domů. „Než jsem odjela, manžel mi navykládal, jak se bude mít s náhradní manželkou skvěle, říkal, že na ni něco zkusí, a skoro mi před odjezdem ani nedal pusu,“ fňukala. Igor prohlásil, že mít doma takového chlapa, podřeže ho jako tu slepici. „To se ani nedá poslouchat, nevím, co se tam děje,“ zviklala Petra i jeho. „Uvidíme, co mi žena poví, protože ona mi nelže.“

Měl by dostat lekci

Petra se nakonec v pláči přiznala, že počítala s tím, že Tomáš bude ten, kdo Výměnu předčasně ukončí, protože ho chytne stesk a bude ji chtít zpátky. „Jenže to se nestalo. Myslím, že i kdybych nebyla, tak je mu to jedno, ani mě neobrečí. On je takový sobecký,“ popsala svého manžela a druhý den požádala Igora, aby nechodil do práce, že nechce zůstat sama doma. „Melu z posledního a samota je pro mě úplný konec,“ vysvětlila.

Tomáš jí mezitím nechal poslat kytici růží, ale nezavděčil se. „Udělal to proto, že jsem mu říkala, že bych byla ráda, kdyby mi o Výměně poslal kytku. A mohl tam napsat třeba ještě něco dalšího, třeba že mu chybím a tak,“ nebyla Petra dost spokojená a myslela spíš na to, aby už byla co nejdřív zpátky doma. Její reakce překvapila i Igora. „Ani trochu ji kytka nepotěšila. Muž se má dobře, je to špatně, nemá se dobře, je to taky špatně... tak nevím, co si mám o ní myslet. Je tu klid, není tu nic, proč by jí mělo být zle.“

Mariana: „Vaření mě opravdu vůbec nebaví. Je to povinnost, aby chlapi nesnědli mě."

Při změně režimu vyřkla Petra jediné přání: chci jet domů a ukončit Výměnu. „Nevěřím svému chlapovi, čím déle je s náhradní ženou, tím víc mu může vyhovovat. Měl by spíš dostat lekci a trest a já si nemyslím, že je pro něj zrovna Mariana nějaká lekce,“ vysvětlila. Igor ji ještě přesvědčil, aby s ním jela druhý den na výlet s exkurzí, jak se vyrábějí sýry.

„Mohla vydržet, měl jsem v plánu ještě hodně věcí, které nestihneme. Uvědomil jsem si, že moje žena je top a jsem moc šťastný, že ji mám,“ popsal Igor svůj pocit po šesti dnech s jinou ženou. Petra si zase uvědomila, že nejdůležitější je se nehádat, nekřičet a aby i partner vydělával peníze pro rodinu, aby s námi chodil víc ven, nepoužíval tolik telefon.

Kup pivo a cigára!

U společného stolu na závěr Výměny manželek si páry vyjasnily důvody, proč natáčení skončilo. „Měla jsem obavy, co se děje na druhé straně, protože znám svého chlapa a bála jsem se. Zkoušel na tebe něco?“ zeptala se Petra druhé manželky.

„Celou dobu byl v pohodě, ani se mě nedotknul, já nechápu, proč vy dva si navzájem nevěříte. Já celých šest dní poslouchala o tom, jak mu ty budeš nevěrná,“ kroutila hlavou Mariana a Igor potvrdil, že poslouchal to samé o Tomášovi, se kterým ho jeho žena teď prý určitě podvádí.

„Můj chlap je zralý muž a nemusím se bát, že by se na tebe díval jinak než jako na náhradní manželku. Kdyby měl doma ženu, která ho umí vést, tak by vedl spokojený život,“ otočila Mariana diskuzi proti Petře. Ta se ohradila: „Takže myslíš, že je to moje chyba, že chlastá? A kolikrát jsem já udržela náš vztah. To ti neřekl?“

„Nevím, co všechno mezi vámi je, ale děláš mu stále nějaké výstupy a vystrkuješ kozy a naschvál provokuješ chlapy,“ osopila se na ni Mariana, ale Petra se bránila: „Tobě přijde, že by žena neměla nosit výstřih? A on ti neřekl, že si píše s jinou ženou?“

Mariana obrátila list: „Kde máš čisticí prostředky?“ útočila dál a když se Petra pokusila bránit, vyčetla jí, že má na umělé řasy, prodlužování vlasů i tetování. Do hádky se vložil Tomáš: „Naučili tě uklízet, ale ne vařit. Za celý týden jsi uvařila jednu polévku a halušky,“ zastal se Petry, ale ta se mezitím naštvaně zvedla a odešla. Když se vrátila, lítostí se rozplakala: „Kolikrát po sobě jsem šla darovat vajíčka, abychom měli co jíst, a byla jsem na tom hodně špatně. Tys byl vysmátý a poslal mě koupit ti pivo a cigára,“ vyčetla svému manželovi, o němž vyšlo najevo, že nepracuje už 4 roky a ne jen dva týdny, jak se snažil namluvit své náhradní ženě.

„Jakmile přijdou peníze, vezmu holky, půjdu pryč a rozvedu se, protože takový člověk, to nemá cenu,“ řekla ještě Petra divákům na odchodu z restaurace. I když pak Tomáš doma svou ženu ujišťoval, že nebude kupovat pivo a nebude na telefonu, Petra jeho slibům nevěřila. „Nemám možnost se sbalit a odejít, zkusíme několik dní a pak uvidíme.“

V rodinném domku v Ponikách měli manželé v plánu jen jedinou změnu. „Plánujeme miminko, tak uvidíme, kdy přiletí čáp,“ usmívali se do kamery šťastní manželé.

